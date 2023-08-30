5 проклятых мест, где даже у бывалых волосы встают дыбом

Мир полон тайн, загадок и необычных мест, вокруг которых витают мифы, легенды и ужасающие истории, поражающие своей реалистичностью. Ведь столкнувшись однажды с проклятым Иисусом городом Хоразин, или же оказавшись в форте Бхангарх в Индии, невольно начинаешь понимать и чувствовать на себе всю ту таинственную атмосферу, от которой буквально волосы встают дыбом…
1. Проклятая гробница польского короля Казимира IV Ягеллона
Когда в Польше, в городе Краков, была найдена гробница короля Ягеллона, некоторые историки и исследователи в шуточной форме говорили о том, что она, так же, как и другие королевские гробницы, разбросанные по всему миру, может оказаться проклятой и отнимет жизни у многих людей. К сожалению, их слова оказались не столько смешными, сколько пророческими. Когда группа исследователей и археологов осматривала останки королевского тела и трухлявый, прогнивший гроб из дерева, то некоторые из них трагических погибли от неизвестных инфекций, заболеваний и сердечных приступов.
Спустя несколько дней ещё четыре человека погибли при странных обстоятельствах. Но на этом череда смертей не закончилась: в течение нескольких лет исследователи из этой группы погибали от самых разных болезней, в том числе и от рака. По подсчётам медиков и историков, считается, будто свыше пятнадцати человек, которые исследовали королевские останки в гробнице и лаборатории, погибли.
Таинственное проклятие польского короля. \ Фото: vkurier.by.
Однако, спустя довольно большое количество времени, власти Польши наконец смогли отыскать невидимого убийцу. Увы, ни о каком проклятии речь и не шла: медики постановили, что смерть исследователей пришла от спорового грибка Aspergillus flavus, который также стал причиной многих смертей во время вскрытия гробницы Тутанхамона.
Именно после этого случая многие учёные пришли к выводу, что вскрывать гробницы и заниматься исследованиями должны люди с высоким уровнем здоровья и сопротивлением к различным спорам и грибкам, а всё для того, чтобы не пасть жертвой очередного древнего «проклятия».
2. Проклятый английский средневековый колодец Святой Анны
Проклятый английский средневековый колодец Святой Анны. \ Фото: ancient-origins.net.
Легенда гласила, что около города Ливерпуль, находящегося в Англии, есть самый настоящий целительный колодец, который приписывали Святой Анне. Считалось, будто бы он способен исцелить от всех болезней, в особенности от заболеваний глаз и кожи. Сам колодец был построен в честь Анны, матери Девы Марии, последователями её культа, примерно в 1066 году нашей эры. Согласно легенде, сама Анна купалась в колодце, заряжая его своими силами и набираясь здоровья.
Городские истории утверждают, что этот колодец находился на территории храма и был под протекторатом самих монахов. Также утверждается, что однажды к настоятелю, отцу Делуани, пришёл местный землевладелец Хью Дарси с просьбой освободить эту землю в его пользу. Утверждается, что святой отец категорически отказал Дарси в этой просьбе, а также хотел поспособствовать тому, чтобы земли этого человека больше ему не принадлежали. Но вскоре монахов на самом деле выселили из монастыря новым королевским указом. Когда они проходили мимо своего бывшего обиталища, то рядом с колодцем Делуани заметил самого Дарси.
История утверждает, будто бы землевладелец имел крайне хорошие отношения с местной властью, а потому с лёгкостью договорился о том, чтобы завладеть целительным колодцем. Делуани пришёл в ярость, поняв, что за этим стоит Хью. Считается, будто бы он наложил на него проклятие, суть которого заключалась в том, что на нём будет «проклятие змея, поражающего бесчестного человека, а его завоевание не принесёт ему пользы и славы, ведь Святая Анна поразит его голову».
Святая Анна. \ Фото: learnreligions.com.
История утверждает, что сам Дарси снёс построения на этой территории, что были созданы там специально для паломников и монахов. При этом он утверждал, что его преследует какая-то тёмная, зловещая сила, а также он чувствует, что грядёт большое зло. Спустя несколько месяцев при загадочных обстоятельствах умирает его любимый сын, заболевший до того неизвестным заболеванием, а дело всей жизни самого Дарси несёт тяжелые потери. История кончается тем, что в одну ночь изрядно перебравший Дарси исчез, а на утро его нашли на самом колодце с прошибленной головой.
3. Ирландские рингфорты и неудачи, посланные феями
Ирландские рингфорты и неудачи, посланные феями. \ Фото: google.ru.
Кольцевые укрепления, они же рингфорты – это один из типов ирландских поселений древности, которые были окружены несколькими уровнями берегов, а также рвом. Поскольку после окончания периода Железного века эти постройки перестали использоваться, то со временем их значение было забыто, а местные жители стали считать, что они принадлежат феям. А потому считается, что посещение таких мест чревато возможностью навлечь на себя гнев маленького народца. Но при этом местные жители уверены, что лепреконы, далёкие родственники фей, прячут своё бесценное золото в горшочках именно в таких укреплениях, что прежде были особыми, сельскими поселениями.
Место, овеяное страшными легендами. \ Фото: pinterest.com.
Примерно также воспринимаются и другие кольцевые постройки, монументы в Ирландии. Считается, что такое кольцо – это портал в другой, сказочный мир, полный невероятных приключений. Но в то же время местные жители утверждают, что это тёмное и мрачное место, которое несёт в себе негативную энергетику и знаменует приход зла.
Считается, что если рингфорт расположен на вашей земле – то относиться к нему следует с большим почтением и уважением, ни в коем случае не пытаться причинить ему вред, разобрать или разрушить, поскольку из-за этого может проявиться легендарное проклятие лепреконов, что проявляется в смерти домашнего скота, членов семьи и разладе в отношениях. Совсем недавно такая участь постигла и ирландского разработчика Шона Куинна, который в 2011 году потерпел полное финансовое фиаско и остался без грошей в кармане. До того он считался одним из самых богатых и влиятельных людей в Ирландии, но затем решил переместить рингфорт, оказавшийся на территории его земли, в другое место, чтобы освободить пространство для будущего карьера.
4. Хоразин – город, проклятый самим Иисусом
Хоразин – город, проклятый самим Иисусом. \ Фото: livejournal.com.
В Библии, а именно в Евангелие от Луки и от Матвея, упоминается всего три города, которые были лишены милости господней и прокляты самим Иисусом. Одним из них является Хоразин, а двумя другими – Вифсаида и Капернаум. Считается, что именно в Хоразине Иисус жил после того, как покинул Назарет. Если верить Библии, то именно в городе Хоразин Иисус на протяжении трёх лет творил свои чудеса. Однако, как сам город, так и его жители остались глухи и слепы к тому, что происходит, не захотев и даже не попытавшись свернуть с грешного пути и изменить свою жизнь. Иисус проклинает Хоразин за то, что его жители не пытаются искупить свои грехи, продолжая жить бесчестной жизнью.
Отвергнутый и проклятый город. \ Фото: ermakvagus.com.
До этого момента Хоразин в исторических публикациях упоминался как один из самых крупных и самых хорошо развитых и богатых городов того времени. Однако, уже в третьем веке нашей эры этот город пришёл в запустение и был полностью разграблен и покинут. Сегодняшние археологические раскопки, рассказывающие об этом месте, в основном носят название Хирбет Керазех. При этом не было найдено никакого упоминания о том, что в первом веке нашей эры, когда жил Иисус, этот город мог существовать. Римский историк Евсевий утверждает, что примерно в 330 году нашей эры город пришёл в запустение в результате мощного землетрясения, которое он приписывает божьей каре и исполнению проклятия сына Христова. Однако даты жизни самого Христа и существования города попросту не совпадают.
5. Город-призрак Бхангарх и проклятие индуистского садху
Город-призрак Бхангарх и проклятие индуистского садху. \ Фото: tourpedia.ru.
Сегодня форт Бхангарх является одним из самых популярных туристических мест во всей Индии, настолько, что местной власти запретили посещать его в ночное время суток. Возможно, это связано с несколькими историями, что помогли городу обрести славу проклятого. Этот город был основан в 1573 году в штате Раджастан, во время правления царя Бхагванта Даса и должен был стать королевской резиденцией для его второго сына. Этот форт, который по масштабу представляет собой небольшой городок, имел достаточно обширное благоустройство, где можно было отыскать храмы, дворцы, множество ворот, а также живописную землю у подножия горы. Но несмотря на своё расположение и красивые виды, уже к 1783 году в форте не осталось ни одного жителя, а крестьяне попросту перенесли свои дома в другое место.
Тайны форта Бхангарх в Раджастане. \ Фото: golos.io.
Если верить легенде, то этот город был проклят человеком по имени Баба Балнатх. Он разрешил строительство города, но только в том случае, если его стены и дома не будут отбрасывать тень на святилище этого монаха. Также он предупредил принца о том, что в противном случае он уничтожит весь город. Когда потомок царя ослушался его и стены форта стали значительно выше запланированных, отбрасывая тень на обитель монаха, тот в свою очередь наслал на город проклятие. Считается, будто бы мощи монаха похоронены где-то в руинах этого форта.
Город-призрак. \ Фото: golos.io.
Ещё одна история, связанная с этим фортом, рассказывает о волшебнике по имени Сингхия, что был страстно влюблён в принцессу Ратнавати, владычицу Бхангарха. Поговаривают, будто бы он наложил заклинание на любимые духи принцессы, чтобы, коснувшись их, она влюбилась в него без памяти. Однако сама Ратнавати узнала об этом и помешала этому коварному плану. После этого, оскорблённый и огорчённый влюблённый, волшебник проклял форт и всех его жителей. Современные индусы считают, будто для того, чтобы снять проклятие с Бхангарха, следует найти новое воплощение принцессы Ратнавати, которая переселилась в иное тело и вернуть её в форт, тем самым положив конец тянущимся за ним несчастьям.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии