Гудок, колокол и…литр воды: 7 способов проснуться, которыми пользовались в прошлом

Пожалуй, во все времена обязательно находились люди, которым очень сложно проснуться вовремя. Вот только знакомый каждому из нас будильник появился лишь в середине XIX века. Но ведь до этого люди каким-то образом заставляли себя не проспать. И тогда в ход шли самые разные фишки и приспособления: от церковных колоколов до…литра воды. Вашему вниманию «семёрка» способов проснуться, которые использовали люди прошлого.
1. Церковные колокола
Громкий будильник от церкви. /Фото: poesia-inter.net
Несмотря на то, что христианская и мусульманская вероисповедания столетиями находились в конфронтации. Однако как минимум одна общая нетривиальная черта у них все-таки была - они использовали колокольный звон, с помощью которого узнавали, который час и могли просыпаться по утрам.
В мусульманской традиции обозначать людям время поручалось человеку. /Фото: wikipedia.org
Справедливости ради, следует уточнить, что конкретно цели разбудить народ «работа» церковных колоколов по расписанию не имела, а носила чисто прагматическую функцию: прихожане христианской церкви по этому звону могли проснуться вовремя, но для того, чтобы не опоздать на утреннюю молитву, а дальше они помогали ориентироваться во времени. У мусульман механизм был схож, однако их призывали к молитве муэдзины со специальной башни.
2. Питье на ночь
Напиться воды на ночь - верный способ проснуться. /Фото: pate.in.ua
Весьма популярным, а, главное, легкодоступным был другой способ проснуться: люди попросту выпивали как минимум один литр воды или другой жидкости перед сном. Требование организма удовлетворить физиологические потребности работало безотказно, и человек гарантированно просыпался на рассвете.
Такой способ просыпаться долгое время использовали коренные американцы. /Фото: fishki.net
Интересный факт: в отличие от других, данный вариант альтернативы будильнику существовал довольно долгий период, вплоть до начала прошлого столетия. Так, меньше века назад этим методом активно пользовались коренные жители американского континента, то есть уже в тот период, когда будильники постепенно завоевывали планету.
3. Водяные часы
Стихия также помогала в прошлом вовремя проснуться. /Фото: vk.com
Конечно, без появления часового механизма не произошло бы изобретения будильника. Поэтому ранее приспособления, которые помогали человеку проснуться, основывались также на часах, вот только на тех, которые тогда существовали. А наиболее известными типами последних были водяные часы. Они представляли собой особый сосуд, который постепенно наполнялся водой. В определенный момент уровень жидкости достигал механизма, который запускал звуковой сигнал. Такие уровни располагались в установленных промежутках, которые обозначали различные отрезки времени.
4. Огненные часы
Оригинальный будильник из Древнего Китая. /Фото: exercices-pdf.com
Исследователи утверждают, что был еще один вариант «будильника из прошлого», который основан на доступном тогда часовом механизме. Речь идет об огненных часах, которые получили большое распространение на территории Древнего Китая. Там применялось следующее приспособление: на длинную палочку из смолы и опилок подвешивали нитку с грузиком. Палочка поджигалась, и по мере того, как она истлевала, перегорала нитка, и грузик падал с таким громким звуком, что не проснуться от него было невозможно.
5. Профессиональные «будильщики»
Мало кто представляет существование профессии человека-будильника. /Фото: flashbak.com
Поразительно, но в какой-то момент появилась даже полноценная профессия, которая занималась тем, что будили население. Бытовала она на территории Британии и Ирландии еще в начале эпохи промышленной революции и называлась она буквально – «будильщик» (англ. knocker-upрer). Суть их работы заключалась в том, что они будили в необходимое время всех тех, кто им за это заплатил.
Интересно, что существовало два «класса» будильщиков: первые просто стучали в окно с помощью трещоток, палок или дубинок. А были и другие, – они считались более профессиональными – которые будили клиентов, тихо, но настойчиво стуча в окно при помощи плевательной трубки и сухого гороха. Что касается тех, кто выбирал эту необычную профессию, то зачастую это были люди, страдающие банальной бессонницей, то есть работу они проспать определенно не могли.
6. Фабричные гудки
Звук такого гудка будил целые кварталы рабочих. /Фото: news.myseldon.com
Когда в историческом контексте религиозная составляющая отошла на периферию в жизни человечества, а на первое место выходил промышленный переворот, практика установления времени, как и функция будильника, у церковных колоколов канула в лету. Зато эту «работенку» стали активно выполнять фабрики и заводы, где на тот момент трудилось подавляющее большинство населения. Так, с территории предприятий доносился громкий пронзительный гудок, оповещающий о начале трудового буднего дня, а так как рабочие чаще всего жили недалеко от производства, не проснуться вовремя у них попросту не было шансов.
7. Будильники Хатчинса и Редье
Будильник Хатчинса, конец 18 века. /Фото: newsyou.info
Предтечами же первого полноценного будильника стали два изобретения. Первым стал механизм американского инженера Леви Хатчинса. Правда, у него был один недостаток: он был способен прозвонить только один раз в сутки, причем исключительно в четыре часа утра, и издавал при этом сигнал, который практически все, кто его слышал, сравнивали с завыванием сирены. Учитывая его особенности, будильник Хатчинса не пользовался огромным спросом.
Все современные будильники - наследники механизма Редье. /Фото: 404store.com
Вторым же будильником, который можно назвать прародителем современного механизма стало изобретение француза Антуана Редье, который усовершенствовал гаджет Хатчинса примерно в середине 19 века. Но этот будильник, в отличие от своего предшественника, уже мог будить своего владельца в любое удобное для него время. Кроме того, именно Редье первым в истории получил патент на изобретение механического будильника, а после приспособление, помогающее вовремя проснуться, получило уже мировую популярность.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии