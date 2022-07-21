10 открытий, утерянных в веках и снова обретённых

Слава былых цивилизаций.
История человечества – это история взлётов и падений различных цивилизаций. Причём большинство достижений исчезнувших цивилизаций были безвозвратно утеряны. И только раскопки и научные исследования современных учёных позволили узнать о прошлом порой невероятные вещи.
1. Золото Варны
Золото Варны.
С 1972 по 1991 год во время раскопок кладбища на берегу озера в Болгарии было найдено около 6 кг золотых артефактов. Эти артефакты представляют собой одну из самых важных археологических находок в Европе, потому что их возраст составляет более 6500 лет — т. е. они всего на несколько веков младше времени, когда первые фермеры появились в Европе. Они также являются первым свидетельством социальной иерархии, поскольку 75 процентов золота нашли всего в 4 могилах.
Во всех могилах, в которых находились золотые артефакты, были останки мужчин, что опровергло теорию, согласно которой доисторические европейские цивилизации управлялись женщинами. В течение 15 лет было вырыто 312 могил, которые датировались временем, начиная от 4600 - 4200 г.г. до н.э. и заканчивая медным веком, когда люди первые начали экспериментировать с обработкой металлов. Разнообразие золотых артефактов варьировалось от украшений до нагрудных знаков и даже... золотой оболочки для пениса.
2. Махендрапарвата
Махендрапарвата - исчезнувший город.
В 2012 году во время обширного исследования с воздуха лесистого плато в Камбодже, известного как Пном Кулен, обнаружились тысячелетние руины давным-давно исчезнувшей цивилизации. В остатках города, которые находятся в 40 км к северу от комплекса Ангкор-Ват, были найдены пирамидальная структура, множество храмов и даже сложная, созданная людьми инфраструктура по водоснабжению.
Согласно надписям, обнаруженным на разрушенных стенах, город назывался Махендрапарвата, и он был построен в девятом веке легендарным основателем империи кхмеров Джаяварманой II. Хотя впервые это место обнаружили французские археологи в 19 веке и город изучали в 1936 году, Махендрапарвата была снова забыта во время суматохи войны во Вьетнаме. Когда древний город был заново открыт спустя десятилетия, стало ясно, что это по сути был "шаблон" для более известного Ангкор-Вата, построенного 350 лет спустя.
3. Граффити острова Мона
Древние граффити.
Остров Мона, расположенный в Карибском море, был заселен народом таино в 16 веке. Когда система пещер острова была изучена в последнее время, обнаружилось, что у испанских конкистадоров того времени и таино происходил своего рода культурный взаимообмен. Пещерные граффити включают в себя изображения христианских символов, около 30 религиозных фраз, а также собственную религиозную иконографию таино. Эти данные показывают, что испанцы, возможно, были не столь безжалостными в своих усилиях по покорению туземных народностей и могли мирно пытаться приобщить таино к христианству и европейской культуре.
4. Наконечники копий Кловис
Наконечники копий Кловис.
Наконечники копий культуры каменного века Кловис были впервые обнаружены в 1932 году в городе Кловис (США, Нью-Мексико). Первоначально их первооткрыватель, археолог Эдгар Б. Говард не искал артефакты, а проводил раскопки с целью поиска останков мамонтов. Вперемешку с костями он заметил тонкие наконечники копий явно ручной работы. Говард начал проводить дальнейшее исследование и наткнулся на останки древней американской культуры.
Самые ранние стоянки Кловис датируются 13 500 годами, а были они обнаружены в 1500 местах по всей Северной Америке и даже в Венесуэле. Люди Кловис были одними из самых ранних жителей Северной и Южной Америки. Также тот факт , что не было обнаружено никаких признаков Кловис в Сибири (из которой люди изначально мигрировали в Северную и Южную Америку), может свидетельствовать о том, что цивилизация Кловис была первой на данном континенте.
5. Захоронение рыси
Рысь домашнее животное?
Одомашнивание кошачьих впервые произошло в Древнем Египте, но относительно недавняя находка показывает, что это, возможно, также практиковалось и в Северной Америке в прошлом. В 1980-е годы при раскопках 2000-летнего кургана Хоупвелл в западной части штата Иллинойс среди человеческих останков были обнаружены кости животного, которое похоронили рядом с людьми.
Изначально считалось, что это была собака, но недавно было установлено, что это кости рыси. Причем, животное было похоронено с украшенным ошейником, а также не было никаких доказательств того, что оно было принесено в жертву и никаких признаков травмы. Рысь была молодой, а это означает, что племя, возможно, пыталось приручить ее как котенка.
6. Корабль 18-го века во Всемирном торговом центре
Корабль 18-го века во Всемирном торговом центре
После того, как в 2001 году упали башни-близнецы, при раскопках на данном участке в 2010 году было сделано удивительное открытие – остатки древнего корабля. Деревянный корпус судна находился на глубине 6 - 9 метров ниже уровня улицы, и он стал первым крупномасштабным историческим открытием в Манхэттене в течение нескольких десятилетий. По-видимому, когда были построены башни Всемирного торгового центра, корабль не был поврежден, а пролежал он в земле более 200 лет.
Корабль был построен, скорее всего, в середине - конце 1700-х годов, но о нем почти ничего не известно. После обнаружения корабль начал разрушаться, потому что он слишком долго пролежал на большой глубине под давлением.
7. Пасаргады
Пасаргады - столица империи Ахеменидов.
Пасаргады, расположенный в Северном Иране, был столицей империи Ахеменидов, построенной Киром Великим. В свое время Пасаргады считался самым важным городом в мире. Империя Ахеменидов послужила вдохновением для империи Александра Великого 200 лет спустя и Римской империи после этого. Тем не менее, город пришел в запустение и в конце концов был забыт. Гробница Кира все еще стояла, но о том, кто покоится в ней, забыли.
Со временем местные жители стали утверждать, что гробница принадлежит матери царя Соломона. Город нашел заново только немецкий археолог Эрнст Херцфельд в 1928 году. Так через тысячелетия мир вновь узнал о древней столице, ее сложной ирригационной системе, ее дворцах и гробнице Кира.
8. Замок под тюрьмой
Замок под тюрьмой.
В 2015 году в мужской тюрьме в Глостере, Англия началась перепланировка. Рабочие при этом сделали шокирующее открытие – под тюремным двором скрывались руины 1000-летнего замка. Всего в Глостере было построено два замка - первый из них был снесен в 1110 году, а второй стоял до 1789 года, после чего также был разрушен. Замок, найденный под тюрьмой, вероятно, является вторым из них. Его стены ни разу не видели солнечного света в течение последних 200 лет.
До разрушения замок был огромным — его башни можно было бы сравнить по размерам с Белой башней лондонского Тауэра. В 1791 году, через два года после того, как замок был разрушен, построили тюрьму, под двором которой скрылось то, что осталось от старого замка.
9. Белый город
Белый город.
Белый город - одна из самых популярных легенд Гондураса. По словам представителей коренных народов, когда испанские конкистадоры впервые прибыли в эту местность и начали завоевывать ее, то местное население бежало в "белый дом" глубоко в джунглях Гондураса. В отдаленном районе этой страны под названием Москита сегодня были найдены странные предметы, которые, казалось, показывают, что на этом месте существовала какая-то цивилизация.
В 2012 году при помощи лидаров, установленных на самолеты, в джунглях обнаружились какие-то развалины. Дальнейшие раскопки показали, что в глубине джунглей действительно существовал целый город, как и говорили местные жители. Также были найдены пирамиды из глины и множество артефактов.
10. Homo Naledi
Homo Naledi.
В 2013 году палеоантрополог Ли Бергер собрал команду, чтобы исследовать пещеру "Восходящая звезда" в Южной Африке. Команда состояла из шести очень худых женщин. Причиной этого было то, что Бергер хотел протиснуться в узкий желоб, который он нашел ранее в пещере. Но это было проблематично, поскольку его ширина составляла всего 18 сантиметров.
Усилия оказались не бесполезными — в желобе нашли 1500 костей, принадлежащих около 15 скелетам. Эта находка стала очень важной, потому что эти скелеты являются остатками ранее неизвестного вида человека, который назвали Homo Naledi. Несмотря на то, что Homo Naledi имели головы размером с современных горилл, они могли практиковать погребальные ритуалы в пещере и, кажется, были очень интеллектуальными.
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