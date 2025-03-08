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У каких животных костер в лесу не вызовет желания бежать без оглядки



Наверняка каждому доводилось слышать, что звери панически боятся огня. Например, лошади реагируют на появление огня паническим бегством! Но все ли животные боятся важнейшего химического процесса для рода человеческого, или в дикой дремучей чаще все-таки есть достаточно наглые существа, для которых огонь не помеха?

Костер пугает не всех. |Фото: fishx.org.

Костер пугает не всех. |Фото: fishx.org.

 

На самом деле убеждение о том, что все звери и птицы поголовно боятся огня – это стереотип. Многие пернатые не только не боятся огня, но и похоже любят с любопытством на него смотреть во всяком случае, пока огонь не начинает представлять для них опасность. Например, поближе к костру могут подлетать совы и филины. Подбираются к огню и многие животные. С любопытством к человеку могут подкрасться ондатры, бобры, соболя, песцы, куницы и сильно реже лисицы. То же самое касается некоторых крупных копытных, например, лосей. Правда, выходить к огню они не будут. Скорее всего посмотрят, «что там интересного» с безопасного расстояния.
Медведь придет посмотреть. |Фото: fishx.org.

Медведь придет посмотреть. |Фото: fishx.org.

 

Впрочем, путешественников же интересует ответ на главный вопрос: боятся ли огня опасные звери? В первую очередь кабаны, медведи, волки и всевозможные кошачьи вплоть до тигров. Так вот большинство опасных животных за исключением волка огня не боятся. Что стая, что волк-одиночка огня опасаются из запаха дыма. С вероятностью 9/10 серые разбойники не только не пойдут к огню, но и почуяв дым поспешат удалиться как можно дальше от греха подальше.

Волки к огню не пойдут. |Фото: nedelyaru.ru.


Волки к огню не пойдут. |Фото: nedelyaru.ru.

 

Если не считать тигров, а они все-таки редкость, то самый опасный вариант непрошенного гостя – это медведь. Медведи из-за десятилетий жизни рядом с человеком в большинстве случаев не боятся ни света, ни самого огня, ни запаха дыма. Более того, почуяв дым, медведь может пойти по запаху в надежде наткнуться на человека и источник еды. Дикие кабаны выходят на огонь крайне редко. Как правило, это раненые или больные животные. Молодые и здоровые кабаны в большинстве случаев постараются обойти источник дыма.
Кабан может придет? ¦Фото: polymia.by.

Кабан может придет? ¦Фото: polymia.by.

 

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