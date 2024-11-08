Зачем украли 4 советских граждан в Бейруте в 1985 году и какие тайны хранят участники их освобождени

Это произошло в сентябре 1985 года в Бейруте. Две машины советского посольства были остановлены на улице вооруженными людьми в балаклавах. Пассажиров авто - врача Николая Свирского, сотрудника торгового представительстве Валерия Мырикова, секретаря консульского отдела Аркадия Каткова и атташе посольства Олега Спирина – выволокли наружу и увезли в неизвестном направлении.
Вытащили из машины. Увезли
Во время нападения произошел драматичный момент: когда неизвестные стали обыскивать пассажиров авто, приказав им положить руки на капот, секретарь консульства Катков попытался убежать. Преступники без раздумий прострелили ему ноги, после чего забрали раненого вместе с остальными.
Никто не знал, кому принадлежит машина, забравшая советских граждан. Ситуация была вопиющая, тем более что двое из похищенных, Мыриков и Спирин, на самом деле были не просто торгпредом и атташе, а сотрудниками КГБ под прикрытием.http://funhere.ru/?p=25325
Участники событий Перфильев и Дроздов.
Согласно воспоминаниям советского разведчика Юрия Перфильева, после пропажи граждан СССР спецслужбы поначалу решили, что это просто грабеж, ведь в Ливане, переживавшем многолетнюю гражданскую войну, нападения на пассажиров и водителей автомобилей были не редкостью. В стране существовало множество радикальных течений – как политических, так и религиозных.
Однако когда прошли сутки, а вестей о пропавших дипломатах так и не поступило, равно как и не были выдвинуты какие-либо требования от похитителей, стало ясно, что это что-то более серьезное, чем обычное нападение с целью наживы. И это было очень странно, потому что СССР, являясь на тот момент крупным и успешным игроком на Ближнем Востоке, поддерживал как Арафата, так и сирийцев. Также на политической арене выступали Израиль, Ливия, Сирия, Иран и еще много «заинтересованных лиц», и у Советов со всеми этим странами (разве что кроме Израиля) отношения были хорошие.
Так выглядели некоторые районы Бейрута в 1980-х. /Фото: Д. Зеленин, ТАСС
Вскоре ответственность за захват советских граждан взяла на себя организация «Силы Халеда Бен эль-Валида». О своих требованиях она заявила в эфире местной радиостанции: СССР должен сделать так, чтобы его союзник, Сирия, вывел войска из северной части Ливана, где на тот момент находился сирийский контингент. Были высказаны и требования относительно советского посольства: оно, по словам похитителей, «представляет собой рассадник антимусульманской заразы». «Если вы не выполните наши требования, мы убьем заложников и пойдем на штурм посольства!», - предупредили представители «Сил Халеда Бен эль-Валида».
Арафат и товарищи
Спецслужбы выяснили, что на самом деле организатором похищения русских была известная организация «Хезболла», а «Силы Халеда» выступили в роли террористов лишь номинально. План по захвату заложников разрабатывал Имад Мугния по кличке Гиена. Он был известен не только как террорист, но еще как личный охранник Ясира Арафата – большого друга СССР, - но за несколько лет до похищения советских дипломатов вышел из политического движения своего босса и вступил в «Хезболлу». За ним числились несколько терактов в Бейруте, в том числе подрыв американского консульства и казарм с миротворцами, а также захват самолета.
На правом фото Мугния (Гиена) /Фото: AP
Спецслужбы стали ломать голову, как освободить заложников у столь хитрых и опытных захватчиков. А пока они думали, боевики стали их поторапливать. Они передали в посольство фото пленных: на снимках к вискам советских граждан были приставлены пистолеты. А еще через пару дней на окраине города был обнаружен труп Аркадия Каткова с огнестрельными ранениями. Террористы предали: если не выполните наши условия, будем убивать ваших граждан по одному.
Почему расстреляли Каткова? Как потом выяснилось, вовсе не в качестве предупреждения СССР. В результате ранения, полученного при захвате, у него в ноге развилась гангрена. Чтобы не возиться с проблемным заложником (ведь лечить его, понятное дело, никто не собирался), пленного отвезли на стадион, расстреляли, а тело потом просто выбросили.
Судя по всему, вариант с установлением местонахождения пленных и их освобождением на тот момент посчитали невозможным – по крайней мере, посольство стало готовиться принять штурм боевиков, причем, не обладая при этом какой-либо серьезной охраной. Дружески расположенная к русским местная община социалистов-друзов (местный народ, исповедующий друзизм) вызвалась помочь: подогнала к зданию посольства танк. Объект стали охранять автоматчики.
Грозились расстрелять всех.
Однако вскоре тем же друзам удалось выследить и поймать одного из людей, близких к террористам, и тот сознался, что заложники сидят в тюрьме «Хезболлы», которая располагается в южной части ливанской столицы. Правда, это не приблизило к их освобождению. Юрий Перфильев в своих воспоминаниях подтвердил, что тюрьма была настолько неприступной, что посторонних даже близко не подпустили бы к ней – тут же расстреляли бы из окон.
Встреча с шейхом и мальчик-курьер
О захвате заложников, конечно, было доложено советскому правительству. Озадачило и возмутило руководство ЦК то, что организаторы захвата – экс-охранники Ясира Арафата, который на тот момент был другом Советского Союза. От него потребовали объяснений, и тот пообещал все уладить, заверив, что не знал о готовившемся похищении (как позже выяснилось из радиоперехвата его разговора, это было неправдой). При этом Арафат непрозрачно намекнул, что другу СССР Сирии следовало бы отказаться от притязаний на север Ливана.
На тот момент генсеком СССР был Горбачев. Он связался с президентом Сирии Хафезом Асадом и попросил прекратить наступление на севере Ливана. Несмотря на то, что в тот момент его армия делала большие успехи на данном направлении и была в шаге от полного разгрома противника, Асаду пришлось согласиться, побоявшись потерять поддержку СССР. Однако после отвода войск заложников так и не вернули, а от террористов поступило новое требование: сирийцы должны уйти из Бейрута.
C Арафатом СССР дружил еще при Брежневе.
Далее последовали очень таинственные события. По версии Перфильева, в Бейруте был захвачен и посажен в тюрьму один из экс-охранников Арафата и организаторов похищения советских граждан – Хадж. На него оказывали давление, но возымело оно действие не сразу, а лишь после серии смертей его сторонников и после переговоров Перфильева с главой «Хезболлы» Мухаммадом Фадлаллой. На тех переговорах советский резидент якобы напомнил шейху о похищении его соотечественников и в разговоре деликатно упомянул, что советские ракеты иногда сбиваются с курса и «случайно» могут попасть в святыню или столицу их исламских друзей. Такой намек очень впечатлил собеседника.
Фадлалла. /Фото: ria.ru
Согласно же воспоминаниям генерала Юрия Дроздова, в Бейрут тайно была переброшена команда советских спецназовцев. После этого события соратники Мугнии, как и в первой версии, один за другим стали погибать. А потом Имаду Мугнии передали через незнакомого мальчика некий конверт. В том письме якобы было подробно расписано, как именно его в ближайшее время убьют. При этом Мугнию напугало еще и то, что о его местонахождении на тот момент никто из посторонних не мог знать.
Неудивительно, что за этими странными явлениями и недвусмысленными предупреждениями последовало освобождение заложников - ровно через месяц после их захвата. Произошло это быстро и так же загадочно: к посольству подъехала машина, из нее вывели бородатых исхудавших людей с завязанными глазами, и только после того как автомобиль отъехал, те сняли повязки. Это были Мыриков, Свирский и Спирин. Вскоре все трое были отправлены обратно в СССР.
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