Заброшенные и забытые пионерлагеря в Подмосковье

Подмосковные леса таят в себе великое множество покинутых людьми зданий. Большинство из них — заброшенные военные объекты и детские оздоровительные пионерские лагеря. Знаете ли вы, сколько под Москвой заброшенных пионерских лагерей? Увы, количество этих мест — даже не сотни.



Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку самых колоритных лагерей Подмосковья.











Заброшенный пионерский лагерь «Ромашка»

Заброшенный пионерский лагерь «Чайка»

Заброшенный пионерский лагерь «Голубые дачи»