Заброшенные и забытые пионерлагеря в Подмосковье

Подмосковные леса таят в себе великое множество покинутых людьми зданий. Большинство из них — заброшенные военные объекты и детские оздоровительные пионерские лагеря. Знаете ли вы, сколько под Москвой заброшенных пионерских лагерей? Увы, количество этих мест — даже не сотни.
Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку самых колоритных лагерей Подмосковья.
Заброшенный пионерский лагерь «Ромашка»
Заброшенных лагерей в окрестностях Москвы великое множество. Какие-то из них закрылись из-за снижения спроса, какие-то — из-за лесных пожаров, бушевавших в непосредственной близости, третьи — по иным причинам. Воспитательно-оздоровительное учреждение «Ромашка» закрылось в 1991 году из-за недостатка средств для существования. А ведь некогда это был прекрасный пионерлагерь, принадлежавший Министерству общего машиностроения СССР.
Пробраться на территорию можно «с тыла», где в заборе есть несколько больших дыр, а также пара открытых калиток. Территория лагеря похожа на парк: высокие деревья и кустарники, которые никто не стриг и не вырезал уже много лет, захватили полную власть, хотя тропинки и дорожки все еще отчетливо видны.
Всего на территории три корпуса. Административный корпус, судя по всему, все еще обитаем. Все двери, кроме парадной, закрыты на замки, окна заколочены, так что пробраться в него невозможно, да и не имеет особого смысла — это далеко не самое интересное, что тут имеется.
Жилой комплекс также закрыт, но в него пробраться как раз можно. Есть открытая дверь в подвальное помещение, которое представляет из себя множество комнат с обшарпанными стенами и капающим с потолка конденсатом. Тут нечего делать, если не взять с собой фонарик. На жилых этажах корпуса мало что осталось: несколько коек, пара стульев да доска для стенгазеты.
Самый интересный корпус — это бывшая столовая. Размеры помещения столовой, очевидно, с легкостью вмещали в себя всех обитателей единственного некогда жилого корпуса. Тут стоят стулья, некоторые окна выбиты, а штукатурка на стенах давно облезла. Кое-где остались столовые приборы, чашки, тарелки. Но все это меркнет по сравнению с кухней, скрывающейся за потертой дверцей… Заржавевшее оборудование, такие же обшарпанные стены и облезшая краска натурально создают атмосферу фильма ужасов.
Когда я был в пионерлагере, дежурство по столовой считалось весьма почетным. Но если бы мне предложили помочь поварам на таком оборудовании, я бы в панике убежал. Тут остались духовки, электрические котлы, в которых некогда варились те самые странные на вкус, но все же вкусные супы, посудомоечные машины, чаны для ручной мойки посуды, чайники и мясорубки… В общем, практически вся кухонная утварь.
На втором этаже корпуса располагается кинозал. В актовом зале ряды кресел остались почти нетронутыми. Ходить тут лучше осторожно. Видимо, перед закрытием лагеря тут шел ремонт, так как паркет частично снят и аккуратно сложен. Если ходить, озираясь по сторонам, можно споткнуться и упасть. Экран порван на лоскуты и медленно покачивается на сквозняке, иногда залетающем через разбитые окна.
Лестница в операторскую комнату выглядит очень интересно: на перилах непонятно с какой целью развешаны старые пленки. В самой операторской сохранились старые ламповые проекторы с вентиляционной вытяжкой для охлаждения. Лампы, само собой, давно выкручены, но линзы остались на месте. Рядом находится комната отдыха для операторов, в которой лежат еще километры старых пленок.
В общем, тут есть на что посмотреть, вспомнить детство: дежурства по столовой, кинопоказы по выходным, может быть, первую любовь и веселые беззаботные деньки, проведенные в пионерском лагере. Кстати, советую взять с собой фонарики, вспышку и штатив.
Координаты: 55.677402, 36.700901.
Заброшенный пионерский лагерь «Чайка»
Лагерь «Чайка» также пал жертвой рыночной экономики, но относительно недавно. Окончательно закрыт был в 2008 году. Попасть на территорию совсем не сложно: главный вход открыт настежь. Сам лагерь интересен своей архитектурой. Раньше на расположенной прямо под открытым небом площадке проводились кинопоказы. Дети сидели в самом настоящем амфитеатре, а на площадке устанавливался большой экран, на который проецировались мультики и детские фильмы. В остальное время площадка превращалась в танцпол. Вокруг площадки стоят деревянные бревенчатые домики, в которых некогда играли дети.
В центре лагеря находится главная площадь, где стоит стела с профилем Ленина, вдоль тропинок — щиты с интересными мозаиками. На грунтовой спортивной площадке остались два баскетбольных щита, а вокруг — трехметровый забор. Рядом расположен корпус столовой с деревянным крыльцом и пугающей надписью над дверьми «Всяк сюда входящий не жалей живота своего». Неподалеку есть летние и вспомогательные деревянные корпуса, уже покосившиеся под воздействием природы и времени.
Основные кирпичные корпуса имеют весьма необычную архитектуру, однако состояние их весьма плачевное, и виной тому уже не природа, а люди. Местные пытаются разбирать здания на стройматериалы и делают это варварскими способами, так что внутри некогда жилых зданий сейчас полно строительного мусора, кирпичной и бетонной крошки и пыли. Помимо практичных граждан, тут явно побывали и вполне романтичные уличные художники — в некоторых комнатах успели нарисовать граффити.
Координаты: 55.599335, 36.560528.
Заброшенный пионерский лагерь «Голубые дачи»
Самый хорошо сохранившийся лагерь из нашего обзора — «Голубые дачи», он был покинут в начале 2000-х. Главная его достопримечательность — отлично сохранившаяся библиотека с огромным количеством книг, детских рисунков, журналов и прочих атрибутов детского быта.
Кирпичные жилые корпуса сохранились в отличном состоянии как снаружи, так и внутри. Деревянные немного повело, но в целом и они держатся достойно. На территории лагеря также был открытый бассейн, который сохранился весьма неплохо. Наиболее пострадали тропинки, которые были выполнены из бетонных тротуарных плит, уложенных прямо на землю.
По слухам, в лагере не так давно начался ремонт отдельных построек, поэтому нет полной уверенности, что на территорию можно проникнуть беспрепятственно. Впрочем, если учесть, что «Голубые дачи» находятся близко к двум предыдущим объектам, заехать и глянуть смысл есть.
Координаты: 55.600983, 36.573570.
P.S. В Советском Союзе часто военные полусекретные объекты проходили по документам как пионерские лагеря. Обычно для дополнительной маскировки рядом строился настоящий пионерлагерь… А тут их сразу три. Вполне вероятно, что в окрестных лесах, если хорошенько поискать, можно наткнуться и на кое-что даже более интересное.
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