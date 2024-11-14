9 человек, которые в возрасте до 30 лет уже вершили историю

В современном мире, особенно на Западе, в возрасте 30 лет многие впервые съезжают от родителей или заводят семью. В древнем и средневековом мире всё было совсем не так. Кто-то в 10 уже командовал армией, а кто-то в 20 становился правителем половины мира.
Александр Македонский
Македонский царь, полководец, создатель мировой державы.престол Александр взошёл когда ему было 20 лет. Он подчинил себе всю Грецию, полностью завоевал Персидскую империю, начал поход на Индию. Основанные Александром города и в наше время являются крупнейшими в нескольких странах. Скончался Александр в возрасте всего 32 лет.
Наполеон I Бонапарт
Наполеон пришёл к власти в результате совершённого им государственного переворота. Установил диктаторский режим, фактически сосредоточив в своих руках всю полноту власти во Франции. На тот момент ему было 30 лет.
Карл Великий
Король франков, лангобардов и император Запада. Великим Карл стал именоваться ещё при жизни. Именно по его имени династия Пипинидов впоследствии стала именоваться династией Каролингов, правящих Европой ещё несколько сотен лет. На момент принятия власти Карлу был лишь 21 год.
Жанна д’Арк
Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии была реабилитирована и канонизирована — причислена католической церковью к лику святых. На момент смерти ей было всего 19 лет.
Александр Ярославич Невский
Великий русский князь и полководец. В 1242 году произошло одно из самых знаменитых сражений Александра — Ледовое побоище, когда объединённая армия русских земель разбила силы Ливонского ордена. Войско ордена нанесло мощный удар по центру русского боевого порядка, но затем княжеская конница ударила с флангов и решила исход сражения. Согласно новгородской летописи, русские 7 вёрст преследовали немцев по льду. Самому Александру на тот момент было 22 года.
Август Октавиан
Август Октавиан приходился внучатым племянником самому Юлию Цезарю. И когда в 18-летнем возрасте он узнал, что Цезарь после кончины сделал его наследником, то сразу же начал собирать войско, чтобы заявить о своих правах. В 44 году до нашей эры он при поддержке 4-тысячной армии вошёл в Рим и оттеснив убийц Цезаря, объявил Марка Антония врагом. В 19 лет Август Октавиан был введён в состав сената и назначен командующим армией. Впоследствии он стал первым императором Римской империи.
Ганнибал Барка
Карфагенский полководец, считающийся одним из величайших полководцев и государственных деятелей древности. В возрасте девяти лет Ганнибал дал клятву быть врагом Рима и придерживался её до самой смерти. Главнокомандующим карфагенских войск в Испании Ганнибал стал в 26 лет. Тогда же он начал серию своих завоевательных походов. Всего за два года покорив племена олькадов, ваккеев и карпетанов, сумев расширить влияние Карфагена на все территории к югу от Ибера.
Чингисхан
Основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи. Даже спустя почти тысячу лет имя Чингисхана знает практически каждый на Евразийском континенте. А между тем, свою первую серьёзную победу над племенем меркитов Чингисхан одержал когда ему было лишь немного за 20. Меркиты стали одним из первых племён, вошедших в империю Чингисхана.
Эрнан Кортес
Испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков. Именно благодаря ему в Европе с 1520-х годов стали использовать ваниль и шоколад. Уже в возрасте 25 лет Кортес участвовал в экспедиции по покорению Кубы под предводительством Диего де Веласкеса. А в 34 сам стал завоевателем, покорив Мексику и полностью разрушив древнее государство ацтеков.
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