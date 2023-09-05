Ближе к Богу – подальше от людей: 7 самых труднодоступных храмов и монастырей мира

1. Буддийский монастырь Таунг Калат в Мьянме

Буддийский монастырь Таунг Калат в Мьянме – одна из самых завораживающих святынь мира. | Фото: about-planet.ru.

Священный статус горы Popa Taungkalat сделал монастырь самой посещаемой святыней буддистов Мьянмы, да и смельчаки-туристы не обходят его стороной (Taung Kalat).

2. Католический монастырь Сан-Коломбано в Тренто (Италия)

Древнейший католический монастырь Сан-Коломбано завис между вершиной перевала и горным ручьем Лено, проходящем на дне ущелья (Тренто, Италия).

Монументальная красота и недоступность монастыря завораживает всех тех, кто его видит (Сан-Коломбано до реставрации, Тренто). | Фото: orangesmile.com.

3. Православный монастырь Панагия Сумела (Турция)

Панагия Сумела – один из старейших православных монастырей в мире, высеченный в скале на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря (Турция).

В православном монастыре сохранилась древнейшая святыня – чудотворная икона Девы Марии, написанная самим Лукой (Sumela Monastery, Турция).

4. Чудотворный православный монастырь Острог в Черногории

Чудотворный монастырь Острог – удивительнейшее место веры, исцеления и чарующей красоты природы (Черногория). | Фото: harmonia-budva.com.

Вознести молитвы и получить исцеление могут представители разных течений христианства и других религий (Manastir Ostrog, Черногория).

5. Церковь Преподобного Максима Исповедника в Грузии

Отдельно стоящий утес с отвесными стенами высотой в 40 метров над землей считался не только местом богов, но стал пристанищем для православных монахов (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия). | Фото: orangesmile.com.

Восстановленная церковь и один из монахов-отшельников, обитающих на вершине столпа (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия).

Попасть на вершину Кацхийского столпа могут только хорошо подготовленные мужчины и то не из мирян (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия).

6. Буддийский монастырь Такцанг-Лакханг в Бутане

Монастырь Такцанг-Лакханг над 700-метровым обрывом был построен буддийскими монахами в 1692 г. (Бутан). | Фото: ngasanova.livejournal.com.

Легенда о гуру Падмасамбхаве придала неприступным скалам ореол святости, привлекая паломников еще до строительства монастыря (Такцанг-Лакханг, Бутан).

7. Висящий Храм горы Хенг в Китае

Невероятный буддийский Храм горы Хенг – один из самых удивительных и труднодоступных монастырей мира (Шаньси, Китай). | Фото: vsayko-razno.livejournal.com.

Современный Храм – это внушительный архитектурный комплекс, «парящий» над живописной долиной Шаньси (Храм горы Хенг, Китай).