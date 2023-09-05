Ближе к Богу – подальше от людей: 7 самых труднодоступных храмов и монастырей мира

Зачастую монастыри и храмы строили в уединенных местах, считая, что таким образом самые преданные последователи религии могут приблизиться к Богу. Такие обители в особом почете и у целеустремленных паломников, которые, преодолевая неимоверные трудности, считают, что избавляются от грехов и усмиряют свои желания. Хотя случалось, что именно таким образом последователи той или иной религии, старались сохранить свои обители от гонений или посягательств. Но единственное, что всех их объединяет – это поистине самозабвенный подвиг тех, кто их построил.
1. Буддийский монастырь Таунг Калат в Мьянме
Буддийский монастырь Таунг Калат в Мьянме – одна из самых завораживающих святынь мира. | Фото: about-planet.ru.
Монастырский комплекс буддистов Таунг Калат (Taung Kalat) в Мьянме никогда и ничем не отличался бы, если не был бы расположен на одной из труднодоступных строительных площадок мира – на одиноко стоящей вулканической пробке высотой в 737 метров. Построенный сравнительно недавно (в конце XIX веке) он не отличаетсякакой-либо особенной или отличительной от традиций архитектурой и не может похвастаться древнейшими артефактами, тем не менее Таунг Кала относится к одним из самых известных природных духовных мест для буддистов, считающих гору священной.
По сведениям редакции Novate.ru, гору Popa Taungkalat (извержение произошло 5 тыс. лет назад) местные жители издревле считают священной, утверждая, что на ее вершине обитают наты – духи, которым поклоняются мьянманцы, даже после того, как стали буддистами (наравне с самим Буддой).
Священный статус горы Popa Taungkalat сделал монастырь самой посещаемой святыней буддистов Мьянмы, да и смельчаки-туристы не обходят его стороной (Taung Kalat).
Уникальность места расположения и рвение монахов, решивших испытать свой дух, только своими силами на вершине вулканической горы, окруженной высоченными отвесными стенами, построить обитель Божью, – это поистине безумие, тем не менее им это удалось. Теперь одна из самых труднодоступных религиозных достопримечательностей привлекает не только паломников, но и туристов. Правда, подняться по 777 крутым ступеням в окружении обезъян-попрошаек под палящими лучами солнца, удается только самым смелым и физически/духовно выносливым.
2. Католический монастырь Сан-Коломбано в Тренто (Италия)
Древнейший католический монастырь Сан-Коломбано завис между вершиной перевала и горным ручьем Лено, проходящем на дне ущелья (Тренто, Италия).
Монументальная красота и недоступность монастыря завораживает всех тех, кто его видит (Сан-Коломбано до реставрации, Тренто). | Фото: orangesmile.com.
Монастырь Сан-Коломбано – один из древнейших и самых недоступных монастырей Италии, который в VII веке основал Святой Колумбан еще в начале зарождения католичества на землях провинции Тренто, точнее сказать, на горном перевале Пяно-делле-Фугацце (тогда он еще был скитом). Кто впервые попадает в эти места считают, что это более чем сказочное место, а вид монастыря, высеченного в отвесной скале, и вовсе приводит в недоумение. Зависшее над обрывом уникальнейшее творение рук человеческих испокон веков привлекает паломников, а в последние десятилетия еще и туристов, правда, подняться, по опасным ступеням решиться не каждый. Но особо рьяные паломники и смельчаки будут вознаграждены не только, открывающимися по мере подъема красотами, но и отчетливо ощутят особую атмосферу священного места.
3. Православный монастырь Панагия Сумела (Турция)
Панагия Сумела – один из старейших православных монастырей в мире, высеченный в скале на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем моря (Турция).
Одним из старейших православных монастырей мира является Панагия Сумела (Sumela Monastery), находящийся на территории Алтиндерского национального парка современной Турции. Высеченный прямо в скале афинскими монахами еще в IV нашей эры он стал местом поклонения христиан на многие столетия, причем не только православных.
В православном монастыре сохранилась древнейшая святыня – чудотворная икона Девы Марии, написанная самим Лукой (Sumela Monastery, Турция).
Примечательно: Место строительства в стене отвесной скалы Мелас было выбрано неспроста. Сохранилась легенда, что два монаха из Афин Софроний и Варнава решили стать отшельниками и в поисках уединенного места обитания и поклонения Богу в одной из природных пещер в скале они обнаружили чудотворную икону Девы Марии (Богородицы Панагия Сумела), написанную самим апостолом Лукой, (учеником Христа, написавшим Евангелия от Луки). Библейское сказание стало тем магнитом, который и привлекает в православную святыню христиан других направлений.
4. Чудотворный православный монастырь Острог в Черногории
Чудотворный монастырь Острог – удивительнейшее место веры, исцеления и чарующей красоты природы (Черногория). | Фото: harmonia-budva.com.
Вознести молитвы и получить исцеление могут представители разных течений христианства и других религий (Manastir Ostrog, Черногория).
Еще одной святыней, которую посещают приверженцы разных религий (причем кардинально разных) – является Чудотворный монастырь Острог (Manastir Ostrog), расположенный в горах Черногории. Захватывающий архитектурный комплекс, высеченный в скалах на высоте 840 метров над уровнем моря, привлекает как православных, католиков и иудеев так, и мусульман. Помимо чарующих рукотворных творений, в монастыре хранятся нетленные мощи Святого Василия Острожского, основателя скита (затем и монастыря), скрывающегося от гонений. А также в одной из церквей можно увидеть молитвенную книгу 1732 г., другие церковные реликвии и мощи Святого Станко – мальчика, которому турки отсекли руки за то, что он так и не выпустил из них святой Крест.
5. Церковь Преподобного Максима Исповедника в Грузии
Отдельно стоящий утес с отвесными стенами высотой в 40 метров над землей считался не только местом богов, но стал пристанищем для православных монахов (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия). | Фото: orangesmile.com.
Восстановленная церковь и один из монахов-отшельников, обитающих на вершине столпа (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия).
В числе самых неприступных и уникальных святынь мира стоит отметить интересную обитель – церковь Преподобного (Святого) Максима Исповедника на вершине Кацхийского столпа в Грузии. Природное образование, которому много миллионов лет – 40-метровый известняковый монолит еще в дохристианские времена считался священным местом. Язычники верили в то, что на его неприступной вершине обитает бог плодородия. Во времена же христианства на вершину столпа стремились отшельники, считающие трудность подъема платой за то, чтобы искупить грехи и приблизиться к Богу.
Попасть на вершину Кацхийского столпа могут только хорошо подготовленные мужчины и то не из мирян (Церковь Преподобного Максима Исповедника, Грузия).
То, что на плато 1,5 тыс. лет назад была построена церковь или скит узнали совсем недавно (запустение датируется началом Средневековья). В 1944 году руины древней святыни обнаружили альпинисты, хотя восстановление началось лишь в конце прошлого века по инициативе монаха Максима (из-за чего теперь церковь носит его имя) и при поддержке Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии. Стоит отметить, что попасть в эту церковь могут только сильные духом монахи (женщинам и мирянам подъем запрещен) и по очень неустойчивой лестнице (и то, в строго отведенные дни). Зато все, кто доберется до святыни, смогут приклонить колени перед бесценной реликвией – алтарным крестом, изготовленным и освященным в XII веке.
6. Буддийский монастырь Такцанг-Лакханг в Бутане
Монастырь Такцанг-Лакханг над 700-метровым обрывом был построен буддийскими монахами в 1692 г. (Бутан). | Фото: ngasanova.livejournal.com.
Монастырь Такцанг-Лакханг – уникальнейший буддийский монастырь мира хоть и находится в одном из самых крошечных его государств – в королевстве Бутан, тем не менее считается одной из самых почитаемых святынь. «Логово тигрицы», именно так переводится название монастыря Такцанг-Лакханг, интегрировано в отвесной склон скалы на высоте 700 метров от дна ущелья (общая высота над уровнем моря 3120 м), над которым «парят» колоритные строения. Стоит отметить, пещеры в склоне горы издревле привлекали тех, кто мечтал приблизиться к Богу, усмиряя свою плоть и желания, но тот архитектурный комплекс, который мы можем увидеть сегодня датирован XVII веком.
Легенда о гуру Падмасамбхаве придала неприступным скалам ореол святости, привлекая паломников еще до строительства монастыря (Такцанг-Лакханг, Бутан).
Помимо захватывающей дух красоты природы и архитектурного ансамбля, паломников и туристов в эти края завлекают невероятными легендами, повествующими мифы о его появлении. Один из них рассказывает о том, что пещеры, видимые из других вершин, привлекали своим уединением не одно столетие тех, кто искал уединения. Первым из рискнувших в них наведаться считается один из самых почитаемых индийских гуру – Падмасамбхаве (почитается наравне с Буддой). А вот попасть на такую высоту отвесной скалы помогла учителю его жена Еше Цогьял, которая ради этого превратилась в тигрицу и перенесла супруга на своей спине в одну из пещер, где он в течение трех месяцев предавался медитации.
7. Висящий Храм горы Хенг в Китае
Невероятный буддийский Храм горы Хенг – один из самых удивительных и труднодоступных монастырей мира (Шаньси, Китай). | Фото: vsayko-razno.livejournal.com.
Современный Храм – это внушительный архитектурный комплекс, «парящий» над живописной долиной Шаньси (Храм горы Хенг, Китай).
Буддийский храм на стене отвесной скалы в одной из самых живописных китайских провинций, в Шаньси, где сохранилось множество древнейших памятников архитектуры, появился 1,5 тысяч лет назад. Отвесная стена с природными пещерами, изначально привлекла буддийского монаха-отшельника, по стопам которого пошли и другие, что вызвало необходимость строительства монастыря, в прямом смысле слова нависающего над долиной на уровне 75 метров. За многовековую историю своего существования буддийская святыня настолько разрослась, что теперь туристам и паломникам можно потратить целый день в изучении артефактов, находящихся в 40 залах и галереях, соединенных между собой висячими лестницами и вырубленными в скалах туннелями.
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