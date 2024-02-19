Продукты, которые хранятся в холодильнике дольше других

Рассказываем, какие продукты можно смело покупать в большом количестве — плесень им не грозит.







Спонтанная покупка шоколадки в магазине — это всегда приятно. Но все же в холодильнике и кладовке всегда должен быть запас продуктов — чтобы вам не приходилось резко бежать в магазин перед готовкой. Делимся списком продуктов, которые можно покупать в большом количестве и всего раз в месяц — в холодильнике с ними ничего не станет.



Свекла

Морковь

Цитрусовые

Капуста

Колбаса

Бекон

Яйца

Йогурт

Твердые сыры

Сельдерей

Яблоки

Нутрициологи давно хвалят свеклу: она очищает кишечник от шлаков, а сосуды от бляшек. Поэтому стоит запастись парой килограмм свеклы на месяц — и готовить с ней супы, салаты, или обжаривать с мясом.Морковь богата калием — он очищает кровь и предотвращает сердечные заболевания и инсульта. Как и все овощи, морковь также содержит клетчатку — это грубое волокно, которое очищает кишечник и предотвращает запоры. Также морковь богата витамином С — как известно, он незаменим для иммунитета. Если морковь начинает портиться раньше — покрошите ее в суп. А так, морковь можно использовать и в качестве гарнира с рисом, и запекать с рыбой и мясом, и есть сырой с хумусом.Почти любой ужин становится ресторанным блюдом, если добавить в него лимон — так что он точно должен быть в холодильнике. А если вспомнить про пользу лимонного напитка и чая с лимоном в сезон вирусов — тем более. Также долго хранятся и апельсины с грейпфрутами — их всегда можно съесть просто так, сделать сок, или добавить в коктейли или фруктовый салат.Свежая брокколи, цветная, китайская, белокочанная — все эти виды хранятся довольно долго. Это удобно — в отличие от салатной зелени, которая портится через пару дней, вы всегда можете нашинковать китайскую. Брокколи добавьте в духовку к рыбе, а белокочанную капусту потушите с курицей или беконом.Как ни печально, но долгий срок хранения колбасы — залог консервантов и красителей в ее составе. И тем не менее, колбаса часто спасает: ее можно добавить в пасту или сделать бутерброды на работу.Открытый бекон хранится не больше 5 дней, но если вы знаете, что не закончите пачку в этот срок — просто уберите бекон в морозилку. Там он останется свежим еще 2 месяца. Бекон удобен тем, что его можно добавить в любое блюдо: покрошить в суп для копченого вкуса, добавить в яйца с утра для сытости, поджарить с фасолью и томатами для быстрого гарнира к ужину.Яйца «спасают» в любое время суток: это и завтрак, и полдник, и обед, и ужин. Причем, очень полезный для здоровья: яйцо содержит 10% нормы белка в день, полезные жиры, железо и витамин D. Утром дополните яйца овощами, гречкой и беконом, а вечером поджарьте яйцо и положите сверху на рис или бифштекс.Кроме того, что йогурт хорош на завтрак — просто так или с мюсли — с ним можно приготовить и вкусный соус. Например, смешайте греческий йогурт с измельченным чесноком и зеленью — и заправьте салат или макайте в него мясо. Йогурт также подойдет, как замена майонеза — например, в мясе по-французски.Пармезан, Грюйер и пекорино дороже, чем сливочные сыры — зато и хранятся они дольше. С таким сыром всегда можно сделать сэндвич, добавить в пасту или положить к винным закускам.Сельдерей богат:Магнием — он укрепляет нервную системуЖелезом — которое улучшает качество крови и помогает при анемииАнтиоксидантами — они очищают кишечник от токсиновВитамином С — он укрепляет иммунитет и зрениеПоэтому нутрициологи рекомендуют добавить сельдерей в рацион: его можно порезать в обычный овощной салат, порезать просто так, добавить в рагу или суп.Яблоки — это один из продуктов, которые дольше остаются свежими в холодильнике, а не при комнатной температуре. Яблоки всегда можно порезать на перекус, сделать шарлотку, натереть в овощной салат или запечь с мясом.