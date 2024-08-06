Почему сибирская кошка – питомец не для всех

В последние несколько лет сибирская кошка приобрела необычайную популярность в первую очередь среди жителей городов. Порода пользуется большим спросом благодаря своим внешним данным. Пушистый хвост, густая шерсть, достаточно крупные размеры – все это делает «сибирячек» невероятно привлекательными. Однако, прежде чем останавливать свой выбор именно на этой породе, потенциальным хозяевам стоит принять во внимание тот факт, что кошка, к сожалению, не так проста, как хотелось бы в плане характера и повадок.
Очень красивая порода. /Фото: koshkiny.ru.
Первая и главная проблема, с которой сталкиваются хозяева многих сибирских котов – это кормёжка. Многие кошки этой породы весьма привередливы к рациону. А другие и вовсе предпочитают играть с едой, разбрасывая ее по всем «окрестностям», прежде чем употребить по прямому назначению. Так у сибирской кошки есть интересная манера делать запасы. Поэтому не удивляйтесь, когда найдете что-нибудь из кошкиной миски где-нибудь в укромном месте. Справедливости ради, к сделанным запасам кошка всегда возвращается. Правда, едва ли от этого хозяину станет хоть чуть-чуть легче.
Хорошая кошка. /Фото: koshka.top.
Другая сложность в содержании сибирской кошки связана с тем, что представители этой породы часто так и рвутся на свежий воздух. Это не большая проблема, если кошка живет в частном доме. Однако, если питомца завела семья, проживающая преимущественно в городской квартире, питомца скорее всего придется регулярно выгуливать. При этом «сибирячка» во время всякой прогулки нуждается в повышенном внимании со стороны хозяев. Ведь пушистик так и норовит угодить в какую-нибудь историю! Если же кошку и вовсе лишить прогулок, заперев в четырех стенах, – это самым негативным образом скажется на ее настроении и ментальном здоровье.
Отличная порода, но с причудами. /Фото: bannerplus.ru.
К слову, о настроении: сибирская кошка всегда себе на уме. Понять что-нибудь происходит в голове у питомца, определив его настроение по каким-то внешним признакам – практически невозможно. Поэтому не удивляетесь, если у только что мирно возлегавшего на диване пушистика неожиданно случится приступ ярости по отношении к окружающим. Можно сказать, что среди всех котов сибирская порода – это настоящий чемпион и эталон в вопросах гордости, независимости и даже некоторой своенравности. Иными словами, хозяину придется постоянно считаться с личными границами собственного питомца.
Стоит подумать. /Фото: amiel.club.
Вдобавок к этому сибирская кошка не боится отстаивать собственные интересы даже в отношении противника в куда большей весовой категории, включая самого человека. Чего кошка не потерпит точно, так это любой агрессии! «Сибиряк» найдет чем ответить даже на банальное повышение тона. По-кошачьи люди увы не понимают, но очевидно, что в громких раскатистых «Шшш!» и «Мяу!» могли бы узнать много интересного как о себе, так и о своем поведении.
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