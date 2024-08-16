Питательное средство для орхидеи из банановой кожуры

Орхидеи — довольно требовательные растения, которым помимо обычного полива требуется специальный уход. Только в том случае, если растение будет получать большое количество дополнительных питательных веществ, оно будет активно расти, обильно цвести и радовать своей красотой.

Для ухода за орхидеей не обязательно покупать дорогие специализированные препараты, ведь приготовить питательное средство можно всего из двух ингредиентов: банановой кожуры и чеснока.

Как приготовить настой

Способ применения

Кожуру двух бананов и два зубчика чеснока залейте 1 литром кипятка. Закройте банку крышкой и оставьте в прохладном месте на сутки. За это время все питательные вещества из банановой кожуру и чеснока перейдут в воду. Процедите питательный настой через мелкое сито.Смочите ватные диски в полученном настое и разместите их в пазухах листьев.Оставшееся средство используйте для протирания листьев и полива орхидеи под корень 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели.Еще один необычный способ поддерживать красоту и здоровье листьев, а также защитить растение от бактерий и грибка — протирать листья банановой кожурой.Эффект от применения бюджетного средства будет заметен через пару недель: листья станут более блестящими и сочными, начнут появляться новые корни, почки и цветоносы.