Почему в США не спадает спрос на общественные прачечные

Первая общественная прачечная появилась в Америке в разгар Великой депрессии, когда стиральные машины были недоступны простым американцам.
В 1934 году в городе Форт-Уэрт в Техасе была открыта первая коммерческая прачечная, основанная на принципе самообслуживания. Хотя первоначально в прачечной было всего четыре электрические стиральные машины, она быстро стала популярной и сполна окупила затраты владельца.
«Прачечный дворец» 1924 год
Высокая потребность общества в публичных прачечных и относительно низкие затраты на их открытие предопределили массовое возникновение прачечных самообслуживания в 30–40-е годы. Хотя по мере повышения уровня жизни многие американцы начинают приобретать собственные стиральные машины, но практика использования общественных прачечных широко распространена в США до сих пор. В чем причина?
В таких коробках люди получали бельё из прачечных, в Нью Йорке. 1929 год
Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах. Услуги прачечной стоят дешево, оплатить стирку можно либо монетами, либо специальными платежными картами.
Во-вторых, многие арендодатели запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Владельцы недвижимости опасаются протечек и коротких замыканий. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы периодически пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.
Прачечная в Нью-Йорке, 1948 год
В-третьих, современные общественные прачечные создают довольно высокий уровень комфорта для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления, существенно облегчающие процесс. В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры, бесплатный Wi-Fi и кофейные автоматы, позволяющие клиентам приятно провести время. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.
В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и своеобразное место для релаксации и медитации, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.
Наконец, не стоит забывать, что прачечный бизнес — индустрия, в которой вращаются серьезные деньги. Так, по официальным данным на 2011 год, в США около 35 000 общественных прачечных, суммарный доход которых достигает $5 млрд в год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии