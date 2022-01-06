Легендарный самурайский плащ хоро

Япония – страна, которую европейцам понять нелегко. У японцев масса собственных традиций, которые нисколько не перекликаются с традициями других народов. Особые традиции в Стране Восходящего солнца существовали и в военных доспехах. Они были не просто особенными, но и имели различные полезные функции, о которые несведущим догадаться было сложно. Один из таких необычных предметов – плащ хоро, в котором самураи отправлялись в бой.











Богато украшенные шлемы, родовые знаки и другая уникальная амуниция были популярны как среди буси, элитных воинов, которые служили за плату императору или сёгунам, так и среди самураев — воинам, чья жизнь «принадлежала» сёгунам. Разница между этими двумя типами солдат в основном была социально-экономическая — самураи «котировались» выше, чем буси, но и те и другие имели высокий статус в обществе.







Ойкаго – рамка для хоро



Необычным дополнением к вычурной японской броне был хоро, который носили всадники буси еще в период Камакура в 1185-1333 годах. Это был специальный плащ из шелка, который пристегивался к задней части шлема и к талии. Во время движения он надувался, как воздушный шар, образовывая воздушную прослойку между тканью и спиной солдата.



Хоро, как правило, был длиной около 2 метров, и его делали из нескольких полос шелковой ткани, сплетенных вместе и украшенных гербом воина.

Cтатуя Маэда Тосииэ, КанадзаваШелк был достаточно прочным, чтобы заставить стрелы, выпущенные в спину воину, отскакивать. А если стрела все же пробивала шелк, то она просто попадала в эту воздушную прослойку, а не в спину. Вскоре буси улучшили хоро, начав наполнять их легкими тканями.Самураи в бою.Еще более интересное решение нашел Хатакэяма Кайяма Масанага в 1467-1477 годах — он изобрел ребристый каркас из китового уса, известный как «ойкаго», который использовался для постоянного удержания хоро в «надутом» положении. Постепенно начали появляться все более сложные хоро, которые также надувались и вперед , покрывая голову лошади. Они могли выглядеть несколько комично, будто всадник скакал с огромной тыквой за плечами.Самурай в «хоро» – одежде, используемой для защиты от стрел . Что из себя представлял хоро.Эти необычные плащи также имели мистическое значение. Их надевали, чтобы злые силы не воспрепятствовали миссии буси. Более того, буси было рекомендовано носить хоро в бою. Если воин погибал в бою, то как писал японский поэт Хосокава Фудзитака, победивший его противник обязан был использовать хоро, чтобы завернуть в нее отрубленную голову буси. Это позволяло идентифицировать личность павшего в бою и похоронить его тело соответствующим образом .Хоро в развернутом виде.Когда воин больше не мог сражаться и знал, что он умрет на поле боя, он перерезал шнур хоро и крепил этот шнур к крюку на шлеме. Это показывало, что воин больше не будет сопротивляться . Хоро – одна из лучших идей самураев.С появлением пороха, хоро стал больше не пригоден. В настоящее время подобные «плащи против стрел» можно увидеть в музеях.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)