Легендарный самурайский плащ хоро

Япония – страна, которую европейцам понять нелегко. У японцев масса собственных традиций, которые нисколько не перекликаются с традициями других народов. Особые традиции в Стране Восходящего солнца существовали и в военных доспехах. Они были не просто особенными, но и имели различные полезные функции, о которые несведущим догадаться было сложно. Один из таких необычных предметов – плащ хоро, в котором самураи отправлялись в бой.
Богато украшенные шлемы, родовые знаки и другая уникальная амуниция были популярны как среди буси, элитных воинов, которые служили за плату императору или сёгунам, так и среди самураев — воинам, чья жизнь «принадлежала» сёгунам. Разница между этими двумя типами солдат в основном была социально-экономическая — самураи «котировались» выше, чем буси, но и те и другие имели высокий статус в обществе.
Ойкаго – рамка для хоро
Необычным дополнением к вычурной японской броне был хоро, который носили всадники буси еще в период Камакура в 1185-1333 годах. Это был специальный плащ из шелка, который пристегивался к задней части шлема и к талии. Во время движения он надувался, как воздушный шар, образовывая воздушную прослойку между тканью и спиной солдата.
Хоро, как правило, был длиной около 2 метров, и его делали из нескольких полос шелковой ткани, сплетенных вместе и украшенных гербом воина.
Cтатуя Маэда Тосииэ, Канадзава
Шелк был достаточно прочным, чтобы заставить стрелы, выпущенные в спину воину, отскакивать. А если стрела все же пробивала шелк, то она просто попадала в эту воздушную прослойку, а не в спину. Вскоре буси улучшили хоро, начав наполнять их легкими тканями.
Самураи в бою.
Еще более интересное решение нашел Хатакэяма Кайяма Масанага в 1467-1477 годах — он изобрел ребристый каркас из китового уса, известный как «ойкаго», который использовался для постоянного удержания хоро в «надутом» положении. Постепенно начали появляться все более сложные хоро, которые также надувались и вперед, покрывая голову лошади. Они могли выглядеть несколько комично, будто всадник скакал с огромной тыквой за плечами.
Самурай в «хоро» – одежде, используемой для защиты от стрел.
Что из себя представлял хоро.
Эти необычные плащи также имели мистическое значение. Их надевали, чтобы злые силы не воспрепятствовали миссии буси. Более того, буси было рекомендовано носить хоро в бою. Если воин погибал в бою, то как писал японский поэт Хосокава Фудзитака, победивший его противник обязан был использовать хоро, чтобы завернуть в нее отрубленную голову буси. Это позволяло идентифицировать личность павшего в бою и похоронить его тело соответствующим образом .
Хоро в развернутом виде.
Когда воин больше не мог сражаться и знал, что он умрет на поле боя, он перерезал шнур хоро и крепил этот шнур к крюку на шлеме. Это показывало, что воин больше не будет сопротивляться.
Хоро – одна из лучших идей самураев.
С появлением пороха, хоро стал больше не пригоден. В настоящее время подобные «плащи против стрел» можно увидеть в музеях.
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