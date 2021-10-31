Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

Задолго до появления первых карт американские индейцы придумали оригинальный способ ориентирования на местности. Чтобы не заблудиться в лесах, они использовали деревья весьма странным образом.













Любой человек, побывавший в лесу, знает, как легко там заблудиться. Можно часами бродить, нарезая круги. А чтобы добраться из пункта А в пункт Б нужна карта и компас. А ведь много веков назад люди обходились без всего этого.







На территории США проживают многочисленные племена индейцев. Еще сотни лет назад коренные американцы разработали особую «навигацию», при помощи которой они могли ориентироваться в дремучих лесах.







Идея состояла в том, что в ключевых точках маршрута индейцы выбирали молодые деревья, которые в дальнейшем будут служить их «путеводителями» (trail trees). Стволы наклоняли под нужным углом, подрезали и фиксировали специальными креплениями, образуя «колено». С годами дерево еще больше искривлялось, становясь настоящим указательным знаком.







«Подорожные» деревья путешественники могли увидеть с большого расстояния, даже в заснеженных условиях. Индейцы шли по своему маршруту, перемещаясь от дерева к дереву. Так они путешествовали на десятки и сотни километров. Известно, что еще в ХХ веке индейцы продолжали пользоваться своими тропами.

В 1930 году в Мичигане смотритель парка с двумя индейцами племени оджибве прошел по старому маршруту команчей. Передвигаясь от одного дерева пекан к другому, они прошли через места, заполненные буйволами, оленями и дикими индейками, богатые растительной пищей и сочной травой для лошадей. Кочевые племена индейцев издавна выбирали безопасные маршруты с обилием пищи.В наши дни путеводные деревья еще можно встретить в густых лесных массивах Северной Америки. Это уникальное наследие коренных американцев. Сегодня их старые толстые стволы привлекают внимание охотников и туристов. Известно, что всего сохранилось около двух тысяч «индейских деревьев» в 40 штатах.Дерево на севере Джорджии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)