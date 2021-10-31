Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Мы живем только в молодости. Дальше уже идет сожаление о молодости.Весёлое ретро: Шу...
  • Елена Ульянова
    чтоб вы сдохли - все, причастные к убийству льваНациональный парк...
  • Елена Ульянова
    я даже не стала дочитывать. мне скоро будет 53 года, и я 1968 года рождения. автору статьи явно трудно давалась матем...Секреты «Три плюс...

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

Задолго до появления первых карт американские индейцы придумали оригинальный способ ориентирования на местности. Чтобы не заблудиться в лесах, они использовали деревья весьма странным образом.

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу


Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

Любой человек, побывавший в лесу, знает, как легко там заблудиться. Можно часами бродить, нарезая круги. А чтобы добраться из пункта А в пункт Б нужна карта и компас. А ведь много веков назад люди обходились без всего этого.

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

На территории США проживают многочисленные племена индейцев. Еще сотни лет назад коренные американцы разработали особую «навигацию», при помощи которой они могли ориентироваться в дремучих лесах.

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

Идея состояла в том, что в ключевых точках маршрута индейцы выбирали молодые деревья, которые в дальнейшем будут служить их «путеводителями» (trail trees). Стволы наклоняли под нужным углом, подрезали и фиксировали специальными креплениями, образуя «колено». С годами дерево еще больше искривлялось, становясь настоящим указательным знаком.

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

«Подорожные» деревья путешественники могли увидеть с большого расстояния, даже в заснеженных условиях. Индейцы шли по своему маршруту, перемещаясь от дерева к дереву. Так они путешествовали на десятки и сотни километров. Известно, что еще в ХХ веке индейцы продолжали пользоваться своими тропами.

В 1930 году в Мичигане смотритель парка с двумя индейцами племени оджибве прошел по старому маршруту команчей. Передвигаясь от одного дерева пекан к другому, они прошли через места, заполненные буйволами, оленями и дикими индейками, богатые растительной пищей и сочной травой для лошадей. Кочевые племена индейцев издавна выбирали безопасные маршруты с обилием пищи.

В наши дни путеводные деревья еще можно встретить в густых лесных массивах Северной Америки. Это уникальное наследие коренных американцев. Сегодня их старые толстые стволы привлекают внимание охотников и туристов. Известно, что всего сохранилось около двух тысяч «индейских деревьев» в 40 штатах.

Оригинальный способ от индейцев для ориентирования в лесу

Дерево на севере Джорджии.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх