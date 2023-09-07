Знаменитости с самыми непомерными требованиями за кулисами

Когда вы являетесь суперзвездой, знаменитой на весь мир, вокруг вас всегда будут виться люди, которые готовы костьми пасть, лишь бы вам угодить. Путешествие по всему миру и концерты перед миллионами поклонников могут быть весьма нелёгкой работой, поэтому за кулисами команда менеджеров звезды пытается сделать работу артиста настолько приятной, насколько это возможно. Когда звезда большого калибра заходит в комнату, они сообщат об этом всем, а если апартаменты звезд пришлись ей не по вкусу, тогда менеджеры отелей могут почувствовать на себе ярость и гнев расстроенной дивы.



Существует немало ужасных историй о поведении артистов в отелях. По слухам, Мэрайя Кэри (Mariah Carey) требует стелить красную дорожку перед каждым отелем, в котором она останавливается, а группа «Ван Хален» (Van Halen) как-то попросила убрать все коричневые «M&M» из огромной чаши. После того, как авторитетный источник «The Smoking Gun» рассказал о закулисных требованиях звёзд несколько лет назад, даже тем, кто заявлял, что известность не изменила их, пришлось краснеть, когда весь мир узнал об их непомерных требованиях.



Существуют стандартные удобства, необходимые исполнителю, такие как вода, свежие фрукты и чистые полотенца. А есть звёзды, которые требуют экстравагантных дополнений. Невозможно не пожалеть бедных менеджеров, находящихся за кулисами, которым приходится терпеть и выполнять требования крупных звёзд.



Бейонсе (Béyonce)

Рианна (Rihanna)

Пол Маккартни (Paul McCartney)

Джей-Зи (Jay-Z)

Мадонна

Адель (Adele)

Принц

Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson)

Mötley Crue

Уилл Феррелл (Will Ferrell)