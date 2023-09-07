Знаменитости с самыми непомерными требованиями за кулисами

Когда вы являетесь суперзвездой, знаменитой на весь мир, вокруг вас всегда будут виться люди, которые готовы костьми пасть, лишь бы вам угодить. Путешествие по всему миру и концерты перед миллионами поклонников могут быть весьма нелёгкой работой, поэтому за кулисами команда менеджеров звезды пытается сделать работу артиста настолько приятной, насколько это возможно. Когда звезда большого калибра заходит в комнату, они сообщат об этом всем, а если апартаменты звезд пришлись ей не по вкусу, тогда менеджеры отелей могут почувствовать на себе ярость и гнев расстроенной дивы.
Существует немало ужасных историй о поведении артистов в отелях. По слухам, Мэрайя Кэри (Mariah Carey) требует стелить красную дорожку перед каждым отелем, в котором она останавливается, а группа «Ван Хален» (Van Halen) как-то попросила убрать все коричневые «M&M» из огромной чаши. После того, как авторитетный источник «The Smoking Gun» рассказал о закулисных требованиях звёзд несколько лет назад, даже тем, кто заявлял, что известность не изменила их, пришлось краснеть, когда весь мир узнал об их непомерных требованиях.
Существуют стандартные удобства, необходимые исполнителю, такие как вода, свежие фрукты и чистые полотенца. А есть звёзды, которые требуют экстравагантных дополнений. Невозможно не пожалеть бедных менеджеров, находящихся за кулисами, которым приходится терпеть и выполнять требования крупных звёзд.
Бейонсе (Béyonce)
Поскольку у Бейонсе есть мега контракт с «Pepsi», она не позволяет никому из своего окружения показываться на публике в руках с продукцией Кока-Колы. Если бы вы подошли к Бейонсе за кулисами с Кока-Колой в руке, вас бы незамедлительно убрали с её глаз долой, так как ей нельзя фотографироваться даже рядом с этим шипучим напитком.
Те работники, которые готовят комнату в отделе к её прибытию, также не должны забывать, что она любит, чтобы температура в её комнате постоянно оставалась на отметке в 25,5 градусов Цельсия для защиты её голоса. В комнате должны быть свечи с ароматом роз, а скатерти на столах должны быть белыми. Состояние исполнительницы хита «Crazy In Love» оценивается в 536 миллионов долларов, поэтому можно предположить, что она может себе позволить попросить всё, что угодно, особенно учитывая тот факт, что её запросы являются не такими уж экстравагантными.
Рианна (Rihanna)
Если Рианна собирается остановиться в вашем отеле, то вам повезёт, если рядом с вашим отелем будет располагаться магазин по продаже тканей, потому что эта звезда чрезвычайно щепетильна в том, что касается занавесей. Звезда требует, чтобы занавеси в её комнате были чёрными или синими со «светло-голубым верхним слоем». В комнате также должно быть покрывало, окрашенное под гепарда или леопарда.
Она требует, чтобы полы в номере были тщательно очищены, так как она любит ходить босиком. Если она находит хоть одно грязное пятнышко, она может закатить скандал. В комнате также должны быть четыре прозрачные вазы с белыми тюльпанами, а иначе…
Пол Маккартни (Paul McCartney)
Пол Маккартни является защитником прав животных и относится к своей роли весьма серьёзно. Он требует, чтобы за кулисами рядом с ним не было абсолютно никаких продуктов животного происхождения. Он категорически не приемлет кожу, мех и мясные продукты. Его комнаты должны быть обставлены мебелью из дерева с хлопковым, джинсовым или велюровым покрытием. Он не делает никаких поблажек, так как не признаёт использование даже искусственных животных продуктов.
Маккартни также требует, чтобы по прибытию его встречал чёрный лимузин, однако организаторам приходится не сладко, ведь найти такой лимузин без кожаных сидений довольно сложно. Растениями в примерочной могут быть либо лилии касабланка, бледно-розовые или белые розы или разноцветные фрезии – главное помнить о том, чтобы фрезии были хорошо перемешаны, чтобы два цветка с одинаковым цветом не соприкасались. Кто бы мог подумать, что когда-то считалось, что с этой звездой Битлов было сложно работать…?
Джей-Зи (Jay-Z)
Джей-Зи выступает лишь на самых больших стадионах, однако это может объясняться тем, что ему нужно дополнительное пространство для его многочисленного окружения. Он требует предоставить ему не одну гримёрку, а семнадцать. Во всех комнатах должна поддерживаться температура 22 градуса Цельсия, что на 3 градуса прохладнее, чем температура, требуемая его женой, поэтому вполне возможно, что они готовятся к совместным концертам отдельно друг от друга, чтобы избежать споров. Однако в список требований звезды также входит двухместный диван, чтобы у пары было удобное место для решения сложных вопросов до шоу.
Несмотря на то, что состояние этой звезды хип-хопа оценивается более чем в 500 миллионов долларов, его единственной просьбой в плане еды является банка высококачественного арахисового масла. Вполне очевидно, что где-то в глубине души ему претят излишества.
Мадонна
Когда Мадонна начала своё мировое турне «MDNA World Tour» в 2012 году, она шокировала организаторов своим списком чрезвычайно специфических запросов. В окружении Мадонны находится 200 человек, включая 20 телохранителей, личных поваров, инструктора по йоге, акупунктуриста и человека, чья работа заключается в том, чтобы подбирать её грязную одежду. Королева Поп-музыки также требует двадцать международных телефонных линий.
В её примерочной должны быть розовые и белые розы, однако если их стебли не подстрижены ровно до 15,2 сантиметров, разразится скандал. Даже и не думайте, что её великолепие будет сидеть на грязном туалете. Она требует, чтобы в её комнате каждый раз было новое сидение для унитаза. Газета «The Daily Star» прокомментировала это следующим образом: «Вполне возможно, что у Мадонны самый длинный список требований из всех мировых исполнителей. Она ожидает, что всё будет именно так, как она хочет, либо она уйдёт со сцены».
Адель (Adele)
Адель требует, чтобы в её гримёрной были сэндвичи с куриным салатом, высококлассное красное вино и пачка сигарет «Marlboro lights». Каким бы странным это ни казалось, но популярная певица действительно является заядлой курильщицей и Мальборо это её любимый бренд. Она также требует пачку жевательной резинки, видимо для того, чтобы скрыть свою пагубную привычку от тех, кому о ней не надо знать.
С того момента как она попала на сцену в 2006 году, поклонники не перестают ею восхищаться. Её голос сравнивали с «жидким золотом». Сама Адель сказала, что она самостоятельно научилась петь, слушая других див. Она сказала следующее: «Я научилась петь, слушая глубину голоса Эллы Фицджеральд (Ella Fitzgerald), страсть Этты Джеймс (Etta James) и контроль Роберты Флэк (Roberta Flack).» Интересно, кто-нибудь из них курил по пачке сигарет в день?
Принц
Если вам придётся подготавливать закулисное пространство для Принца, то вам придётся основательно потрудиться. Певец требует, чтобы каждый предмет: мебель, тарелки, столовые приборы, зеркала и гардеробная были покрыты розовой пластиковой термоусадочной плёнкой, которую он сам снимет. Это даже прописано в его списке требований заглавными буквами «Это абсолютно обязательно».
Певец действительно наслаждается предметами роскоши. Во время своих частых поездок в Лондон, он снимает номер в отеле «The Dorchester» по цене 4000 долларов за сутки. В номере есть полностью заполненный бар, персональный повар и секретный вход со стороны лифта. Певец хорошо известен, как один из самых великих исполнителей века и он пользуется этим на всю катушку.
Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson)
Можно было бы предположить, что Мэрилин Мэнсон потребует каких-то жутких закулисных странностей. Тем не менее, самой желанной вещью для певца за кулисами является не что иное, как мишки Гамми от «Haribo». Это не обсуждается, так как они обязательно должны быть «Haribo» или же Мэнсон закатит эпический сандал.
Мэнсон хорошо известен своей скандальной манерой выступления и эпатажной личностью. Он женился на танцовщице в стиле бурлеск Дите фон Тиз (Dita Von Teese) в 2007 году, но они развелись двумя годами позднее после того, как выяснилось, что он изменяет ей с актрисой Эван Рэйчел Вуд (Evan Rachel Wood). Очевидно, Фон Тиз не была в восторге от того, что её муж делился мишками Гамми с кем-то ещё.
Mötley Crue
Ни для кого не окажется сюрпризом, что у группы Томми Ли (Tommy Lee) под названием «Mötley Crue» были просто дикие требования к закулисному пространству. Рок-группа, которая прославилась на весь мир после того, как разгромила номера в отеле и выбросила телевизор из окон, требовала пистолет-пулемёт, список местных встреч анонимных алкоголиков и 3,5-метрового удава.
Кроме того, чтобы добавить в свой список что-то отдалённо напоминающее нормальное требование, они заказывали банку горчицы «Grey Poupon». Сумасшедшие истории этой группы заняли бы целую книгу, они славились своими драками и невероятными сексуальными подвигами в молодые годы. В конце 80-ых годов они выступали на разогреве группы «KISS» во время их тура, однако их выгнали после того, как их поймали мочившимися в полицейский автомобиль через открытое окно.
Уилл Феррелл (Will Ferrell)
Все мы знаем, что Уилл Феррелл является одним из самых смешных комиков, однако иногда он заходит за рамки смешного. Во время своего рекламного тура для фильма 2008 года под названием «Полупрофессионал» он отправил список, который побил все рекорды непомерных требований.
Актёр потребовал электрический трёхколёсный маневренный скутер, наушники с микрофоном в стиле Дженет Джексон (Janet Jackson), лестничный пролёт на колёсах, искусственное дерево на колёсах и наконец, колёса, раскрашенные в цвета радуги. Несмотря на то, что эти требования, вполне возможно, были шуткой комика, можно предположить, что персонал немало потрудился, чтобы найти и доставить все требуемые вещи. Феррелл поистине не стесняется просить того, что он действительно хочет от жизни.
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