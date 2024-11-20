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Забавные человечки: винтажный боди-арт 1930-х годов


Оригинальный боди-арт 1930-х годов.

Оригинальный боди-арт 1930-х годов.

Сегодня боди-арт является невероятно популярным направлением авангардного искусства. Мастера используют человеческое тело в качестве холста, чтобы изобразить на нем все, что угодно: начиная от простых орнаментов и заканчивая оптическими иллюзиями. Однако это направление уже находило свое отражение почти 100 лет назад. В этом обзоре представлена подборка забавного боди-арта 1930-х годов.

Винтажный body art.

Винтажный body art.

 
Мастер боди-арта приступает к работе.

Мастер боди-арта приступает к работе.

Политическая и экономическая нестабильность в Европе приводила к тому, что люди, как и сотни лет назад, требовали хлеба и зрелищ. Кинематограф, водевили, мастера бурлеска отвлекали публику от насущных проблем. А устроители зрелищ развлекали народ как могли. Эта подборка одного из представлений в Великобритании – яркое тому доказательство.
Образ дополняется соответствующим костюмом.

Образ дополняется соответствующим костюмом.

 
В 1930-х гг художники с радостью развлекали публику.

В 1930-х гг художники с радостью развлекали публику.

 
Мастер боди-арта за работой.

Мастер боди-арта за работой.

 
Забавный образ на спине у артистки.

Забавный образ на спине у артистки.

 
Выступление на сцене смешных «человечков», нарисованных на спинах.

Выступление на сцене смешных «человечков», нарисованных на спинах.

 
Трудно поверить, но это женская спина.

Трудно поверить, но это женская спина.

 

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