Место палатки в мировом туризме

Появление первой палатки теряется в глубине веков, где-то в тех временах, когда какой-то безымянный путешественник решил натянуть между двух палок кусок полотна для защиты от ветра и дождя.







Тяжелые брезентовые палатки были обыденностью в походной жизни на протяжении многих лет, до тех пор, пока в 1960-х годах не произошел технологический прорыв, который навсегда изменил представление о палатках. Именно тогда, путешественники и инженеры впервые поставили перед собой ряд проблем, которые возникали при использовании палаток старого типа.



Среди них — сложность установки, ограниченное полезное пространство, неудовлетворительная влаго- и ветроустойчивость и большая масса. Эти проблемы нельзя было решить только лишь использованием новых синтетических материалов, которых было к тому моменту изобретено достаточно. Необходимы были совершенно новые конструкции палаток, которые не замедлили появиться на рубеже 60-х — 70-х годов прошлого века.







стоки

Первопроходцы купола

Эпоха мембраны

Силикон — друг путешественника

Геодезический купол