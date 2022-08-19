ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков, попробовать которые отважится не каждый

Веселиться можно по-разному. Кто-то предпочтёт вечер дома за просмотром семейной комедии, кто-то – до утра перемещаться из клуба в клуб, а третьим подавай путешествие в далекие края с ярчайшим местным колоритом. Но так уж повелось, что большинство сценариев веселья замешены на алкоголе. Нет, мы убеждены: развлекаться можно и без градусов. А с напитками из этого списка лучше и вовсе не связываться: никогда не знаешь, чем закончится ночь в такой компании!



Алкоголь – популярнейший сувенир из поездок и неизменный пункт программы любого путешествия. Вот только советуем хорошенечко подумать, прежде чем пробовать заграницей напитки из этого рейтинга. Ведь их крепость по зубам далеко не каждому. Но, всё же, туристам редко удаётся сдержаться, что бы не продегустировать…



10. Штро (Stroh) – 40-80%

9. Белый ром John Crow Batty Rum – 80%

8. Ром Sunset – 84,5%

7. Водка Балкан – 88%

6. Водка Pincer Shanghai Strength – 88,8%

5. Абсент Hapsburg Gold – 89,9%

4. Ром River Antoine Royale Grenadian – 90%

3. Виски Bruichladdich X4 Quadrupled – 92%

2. Everclear – 95%

1. Spirytus – 96%