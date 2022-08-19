ТОП-10 самых крепких алкогольных напитков, попробовать которые отважится не каждый

Веселиться можно по-разному. Кто-то предпочтёт вечер дома за просмотром семейной комедии, кто-то – до утра перемещаться из клуба в клуб, а третьим подавай путешествие в далекие края с ярчайшим местным колоритом. Но так уж повелось, что большинство сценариев веселья замешены на алкоголе. Нет, мы убеждены: развлекаться можно и без градусов. А с напитками из этого списка лучше и вовсе не связываться: никогда не знаешь, чем закончится ночь в такой компании!
Алкоголь – популярнейший сувенир из поездок и неизменный пункт программы любого путешествия. Вот только советуем хорошенечко подумать, прежде чем пробовать заграницей напитки из этого рейтинга. Ведь их крепость по зубам далеко не каждому. Но, всё же, туристам редко удаётся сдержаться, что бы не продегустировать…
10. Штро (Stroh) – 40-80%
Этот пряный ром – популярнейший сувенир из Австрии. Туристы скупают его литрами, а зря: в виду высокой крепости Штро крайне редко употребляют в чистом виде. Зато его пикантный вкус отлично дополняет традиционную выпечку, а также «зимние» коктейли, вроде охотничьего чая и пунша. Напиток доступен в различных вариантах, с содержанием алкоголя от 40% до 80%.
9. Белый ром John Crow Batty Rum – 80%
В двадцатом веке Ямайка заработала определённую славу в мире развлечений. И данный напиток прекрасно дополняет «славный» список одурманивающих достопримечательностей страны Боба Марли. Чтобы справиться с этой разновидностью рома (а, по сути, самогона), нужно обладать действительно стальным желудком!
8. Ром Sunset – 84,5%
Родом с острова Сент-Винсент в Карибском море, этот ром достоин настоящего пирата. Из-за высокой крепости «Закат» строго не рекомендуют пить в чистом виде, а только в качестве компонента в коктейлях.
7. Водка Балкан – 88%
Оказывается, самая суровая водка вовсе не в России, а в Болгарии. Об опасности употребления этого зелья предупреждают сразу 13 надписей на упаковке. Тройная дистилляция, только смешивать.
6. Водка Pincer Shanghai Strength – 88,8%
Пусть название не вводит вас в заблуждение: родина напитка с тремя восьмёрками – Шотландия. «Шанхай» официально признан самой крепкой водкой в мире. Что примечательно, именно в крае горцев и килтов производят ещё и самое крепкое пиво (41%!),а также самый крепкий джин. Что тут скажешь: шотландцы – крепкие ребята.
5. Абсент Hapsburg Gold – 89,9%
Не знаете, какой сувенир привезти из Чехии? Уж точно не абсент Hapsburg Gold. Только, если вы художник, поэт или, на худой конец, дизайнер. Ведь что привидится после знакомства с этой «зелёной феей» угадать сложно. Не зря слоган напитка прост и лаконичен – «никаких правил».
4. Ром River Antoine Royale Grenadian – 90%
Напиток, который у нас бы гордо именовался самогоном. Дистиллирован из сока сахарного тростника. А потому обладает выраженным сладким вкусом. Правда, почувствовать его в полной мере вряд ли удастся: любой бармен сразу же подаст вам рюмку воды «в комплекте». Иначе с этой карибской достопримечательностью просто не ознакомиться.
3. Виски Bruichladdich X4 Quadrupled – 92%
Помните, мы говорили, что шотландцы славятся самой крепкой водкой и пивом? Смело добавляем в этот почётный список виски! Истинно шотландское достояние. Журналистам BBC даже удалось зарядить напитком спортивный автомобиль и разогнать его до 100 миль в час! Что это зелье творит с человеческим телом, остаётся только гадать.
2. Everclear – 95%
Самый крепкий алкогольный напиток в мире по версии Книги рекордов Гинесса (1979). С 2015 запрещён для продажи в Калифорнии, Флориде и ещё 7 американских штатах. А ещё в его честь названа популярная рок-группа. Уж явно не за лёгкость.
1. Spirytus – 96%
«Божественный» и «духовный» вкус этого польского изобретения знающие люди сравнивают с ударом в живот, от которого перехватывает дыхание. Настоятельно не рекомендуем к употреблению.
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