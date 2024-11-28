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17 фотографий стел Древнего Египта: загадочные письмена из далёкого прошлого


Стелы Древнего Египта.

Стелы Древнего Египта.

Стелы – вертикально установленные каменные плиты с рельефными изображениями и надписями – встречаются в различных древних культурах, в том числе и в древнеегипетской. В Древнем Египте стелы выполняли роль межевых камней, на них высекали тексты судебных постановлений, государственных законов для всеобщего ознакомления. Кроме этого стелы могли служить надгробными памятниками, а также воздвигались в честь какого-либо события. В нашем обзоре фотографии самых интересных и известных стел.

1. Погребальная стела Аафенмут


Деревянная стела с цветным изображением.

Деревянная стела с цветным изображением.

 

2. Погребальная стела солдата и его жены


Стела с изображением событий из жизни солдата.

Стела с изображением событий из жизни солдата.

 

3. Известняковая стела Нахте


Цветная стела.

Цветная стела.

 

4. Колонна Сенусерта I


Погребальная камера.

Погребальная камера.

 

5. Стела писца


Погребальный памятник.

Погребальный памятник.

 

6. Стела Аменхотепа


Известняковая стела увенчана рельефными изображениями.

Известняковая стела увенчана рельефными изображениями.

 

7. Стела Хуфу


Инвентарная стела повествует о том, как Хуфу создал Великую Пирамиду.

Инвентарная стела повествует о том, как Хуфу создал Великую Пирамиду.

 

8. Стела фараона Ранеба


Гранитная стела с соколом на вершине.

Гранитная стела с соколом на вершине.

 

9. Стела Сенебенефа


Стела с орнаментом.

Стела с орнаментом.

 

10. Стела Аменхотепа и его жены Инет


Стела со множеством повествующих рельефных надписей.

Стела со множеством повествующих рельефных надписей.

 

11. Стела Тутмоса IV и богини Исиды


Стела, на которой излагается эпизод жизни фараона Тутмоса IV.

Стела, на которой излагается эпизод жизни фараона Тутмоса IV.

 

12. Стела Тутмоса III, шагающего впереди Амон-Ра


Стела Тутмоса III, шагающего впереди Амон-Ра.

Стела Тутмоса III, шагающего впереди Амон-Ра.

 

13. Стела Шери


Верхняя часть стелы украшена двумя глазами бога солнца, как символ защиты для умершего.

Верхняя часть стелы украшена двумя глазами бога солнца, как символ защиты для умершего.

 

14. Стела с коровой


Деревянная стела с рисунком на бытовую тематику.

Деревянная стела с рисунком на бытовую тематику.

 

15. Известняковая стела


Погребальная стела высечена из куска известняка.

Погребальная стела высечена из куска известняка.

 

16. Фрагмент стелы


 

 
Часть стелы с орнаментом.

Часть стелы с орнаментом.

 

17. Стела из метала


Возможно золотая стела с множеством символов.

Возможно золотая стела с множеством символов.

 

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