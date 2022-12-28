10 самых экстремальных мостов

Мосты служат не только в качестве переправы для транспорта или людей; зачастую они представляют большой интерес для туристов. Особенно те, чьё местоположение или конструкция вызывают острые ощущения. Так, самыми популярными среди путешественников, желающих пощекотать свои нервы, являются подвесные мосты. Пересечение таких сооружений может стать весьма увлекательным приключением.



Малайзия. Кедах. Небесный мост Лангкави.

Ирландия. Баллинтой, Остров Кэррик. Подвесной веревочный мост.

Швейцария. Кантон Берн. Висячий мост Трифт.

Мьянма. Амаяпуя. Деревянный мост Убэйн.

США. Колорадо. Мост Ройал Гордж.

Швейцарии. Энгельберг. Подвесной мост Титлис Клифф.

Мексика. Дуранго. Деревянный подвесной мост Охуэла.

Канада. Подвесной мост Капилано.

Япония. Сикоку. Плетёный мост в долине Ия.

Пакистан. Подвесные мосты Хуссаини.