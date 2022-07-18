Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Иногда, по разным причинам, у нас нет возможности выпекать в духовке, а приготовить какой-нибудь десерт, например, маффины очень хочется. На самом деле можно обойтись и без духовки, воспользовавшись лишь плитой.







Десерт в сковороде получится ничуть не хуже, да к тому же и на порядок быстрее.







Вам потребуются:



яйца — 2 шт.;

сахар — 90 г;

молоко — 120 мл;

апельсиновый сок — 120 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 240 г;

ванильный сахар — 5 г;

разрыхлитель -5 г;

цедра половины апельсина



К яйцам добавляем сахар и хорошо все взбиваем до пышной пены. Затем поочередно добавляем в тесто молоко, сок, масло и сыпучие ингредиенты, еще немного взбиваем и получаем вот такое достаточно жидкое тесто.







Наконец добавляем в тесто финальные ингредиенты, в нашем случает это тертая цедра апельсина, также это могут быть и специи или какие-либо ягоды и проч. Для удобства дальнейшей работы переливаем получившееся тесто в емкость с носиком.







В достаточно глубокую сковороду наливаем масло и разогреваем его. Далее в масло опускаем формы для кексов, в которые затем наливаем тесто. Обжариваем кексы до готовности со всех сторон, вынимаем.







Вот и все, теперь осталось только украсить кексы, для этого можно использовать сахарную пудру, посыпку, растопленный шоколад или любой крем.