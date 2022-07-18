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Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Иногда, по разным причинам, у нас нет возможности выпекать в духовке, а приготовить какой-нибудь десерт, например, маффины очень хочется. На самом деле можно обойтись и без духовки, воспользовавшись лишь плитой.

Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Десерт в сковороде получится ничуть не хуже, да к тому же и на порядок быстрее.

Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Вам потребуются:

яйца — 2 шт.;
сахар — 90 г;
молоко — 120 мл;
апельсиновый сок — 120 мл;
растительное масло — 2 ст. л.;
 мука — 240 г;
ванильный сахар — 5 г;
разрыхлитель -5 г;
цедра половины апельсина

К яйцам добавляем сахар и хорошо все взбиваем до пышной пены. Затем поочередно добавляем в тесто молоко, сок, масло и сыпучие ингредиенты, еще немного взбиваем и получаем вот такое достаточно жидкое тесто.

Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Наконец добавляем в тесто финальные ингредиенты, в нашем случает это тертая цедра апельсина, также это могут быть и специи или какие-либо ягоды и проч. Для удобства дальнейшей работы переливаем получившееся тесто в емкость с носиком.

Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

В достаточно глубокую сковороду наливаем масло и разогреваем его. Далее в масло опускаем формы для кексов, в которые затем наливаем тесто. Обжариваем кексы до готовности со всех сторон, вынимаем.

Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов

Вот и все, теперь осталось только украсить кексы, для этого можно использовать сахарную пудру, посыпку, растопленный шоколад или любой крем.



Быстрый и вкусный десерт без духовки при помощи формочек для кексов
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