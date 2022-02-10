Вперёд в прошлое: уникальные ретро фотографии, сделанные в разные годы XX века

Уникальные ретро фотографии, сделанные в XX веке.
Всё это было, было, было... Эти слова, как нельзя лучше, подходят к подборке этих фотографий разных лет. Рассматривая их можно узнать много нового и интересного о прошлом: какая была форма у американских стюардесс полвека назад, как выглядела советская коммуналка, как детишки проводили время в яслях, как проходили костюмированные праздники и ещё много чего интересного.
1. Униформа стюардесс
Униформа стюардесс Alaska airlines. США, 1970–е годы.
2. Советская коммуналка
Коммунальная кухня в 1983 году.
3. Утренний бегун
Утренний бегун на Обводном. СССР, Ленинград, 1970-е годы.
4. Выходной в бане
Выходной в бане № 16, 1970-е годы.
5. Повар дрейфующей станции
Повар дрейфующей станции Северный полюс - 3 И.М. Шариков в 1954 году.
6. Артиллерийская установка ТМ-1-180
Финская трофейная советская 180-мм артиллерийская установка ТМ-1-180 на боевой позиции.
7. Встреча в пустыне
Встреча самолета в Сахаре в 1960-е годы.
8. Летающая лодка
12 июля 1929 года, впервые поднялась в воздух гигантская летающая лодка «Дорнье» Do–X.
9. Абитуриент на экзамене
Абитуриент на экзамене в МАИ. СССР, Москва, 1977 год.
10. Первый экземпляр
Прототип немецкого танка «Тигр» на специальном железнодорожном транспортере, перед отправкой на испытательный полигон в Дюллерсхейм.
11. Ясли
Колхозные ясли. Узбекская ССР, 1980 год.
12. Костюмированный праздник
Агенты «Штази» на костюмированном праздновании дня рождения старшего офицера. ГДР, 1980–е годы.
13. На съёмках
Криминальное чтиво. США, 1993 год.
14. Леманн–Вилленброк кормит козла
Леманн–Вилленброк кормит козла в попоне с эмблемой 9–й флотилии. Франция, Брест, 1944 год.
15. В гостях у Максимилиана Волошина
Марина Цветаева и Сергей Эфрон за чайным столом в доме Максимилиана Волошина. Коктебель, 1910–е годы.
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