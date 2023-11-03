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Как столовый прибор оказался в центре внимания на трех королевских свадьбах


Происхождение вилки.

Происхождение вилки.

Помимо привычных вилок с четырьмя зубцами, существует еще множество разновидностей этого столового прибора различной формы. В изысканных ресторанах можно увидеть двухрожковые вилки для сельди, вилку для шпрот с пятью зубцами, иглу для омаров и вилку для устриц с тремя зубцами. Сегодня столовыми приборами умеют пользоваться даже дети, а еще несколько столетий назад использование вилки считалось небогоугодным и осуждалось церковью.

История происхождения вилки.

История происхождения вилки.

 

Несмотря на то, что старейшие вилки, найденные археологами, принадлежали еще древним египтянам, в Европе эти столовые приборы вошли в обиход только в 1700-е годы. Чуть позже они стали популярны и в Америке. Считается, что в Россию первую вилку завез Лжедмитрий. Во время свадебного пира самозванец, женившийся на Марине Мнишек, решил продемонстрировать вилку гостям, но эта выходка его и погубила. Когда бояре готовили план по свержению Лжедмитрия, они использовали эту улику, чтобы доказать простому народу нерусское происхождение лжеца.
Старинные вилки с деревянными ручками.

Старинные вилки с деревянными ручками.

 

В античную эпоху, по мнению археологов, вилки использовались для приготовления и сервировки блюд. Найденные столовые приборы имеют два зубца. Пользовались вилками и в Древнем Риме. Чаще всего изготавливали их из бронзы или серебра. Предположительно, в Византийской империи вилками уже сервировали стол.
Бронзовые вилки, найденные на территории Персии. Датируются VIII-IX вв.

Бронзовые вилки, найденные на территории Персии. Датируются VIII-IX вв.

 

На протяжении первого тысячелетия столовые приборы, напоминающие современные вилки, были распространены в Персии, чаще всего ими пользовались представители богатых сословий. В Западной Европе, напротив, есть предпочитали при помощи ложки, ножа или вовсе руками.
Старинные вилки изготавливались из серебра и богато украшались.

Старинные вилки изготавливались из серебра и богато украшались.

 

Распространение вилок в Европе началось с Италии. Возможно, одной из причин популярности этих столовых приборов стало употребление пасты. На столах итальянцев вилки стали появляться в XI веке, скорее всего, сказалась близость к Византии. Вилками было очень удобно есть спагетти, но постепенно итальянцы обнаружили, что не менее удобны эти столовые приборы и для других блюд.
Вилка для спагетти.

Вилка для спагетти.

 
Раскладной нож с вилкой. XVIII век.

Раскладной нож с вилкой. XVIII век.

 

Распространению вилок постоянно противилась церковь. В частности, не повезло византийской принцессе Теодоре Анне Дукайне. Для празднования свадьбы с венецианцем Доменико Сельво она позаботилась о том, чтобы у каждого гостя на столе была вилка, и... прогадала. Духовенство расценило это как небогоугодный поступок. Гости искренне считали, что намного естественнее было есть руками, ведь, по их мнению, человек был сотворен с десятью пальцами. Спустя несколько лет византийская невеста умерла от неизвестной болезни. Многие тогда сочли, что это и было наказание за исользование вилок и проявленное неуважение к Богу.

Вилки сыграли важную роль еще и на свадьбе итальянки Екатерины Медичи и французского короля Генриха II, которая состоялась в 1533 году. Катерина привезла на свадьбу коллекцию серебряных вилок, что вызвало настоящий ажиотаж у королевских семей, все захотели обзавестись такими же приборами. Так во Францию пришла мода на использование вилок.
Французская вилка к. 1500 - н. 1600-х гг. Стальная, декорирована перламутром.

Французская вилка к. 1500 - н. 1600-х гг. Стальная, декорирована перламутром.

 
Вилки из стали с позолотой. Франция, 1550-1600-е гг.

Вилки из стали с позолотой. Франция, 1550-1600-е гг.

 

В Испании вилки стали популярны в XVI веке, а в XVII веке о вилках услышали в Америке. Интересно, что в 1630 году у губернатора штата Массачусетс появилась первая вилка во всей колониальной Америке. В Англии вилки вошли в широкий обиход в XVIII веке, а в 1860 году начался массовый выпуск этих столовых приборов.
Серебряные вилки для лобстеров. Бельгия, 1902-1903 гг.

Серебряные вилки для лобстеров. Бельгия, 1902-1903 гг.

 
Вилка для сардин. Англия, 1875-1900 гг.

Вилка для сардин. Англия, 1875-1900 гг.

 
Серебряная вилка для рыбы. Ок. 1900 г.

Серебряная вилка для рыбы. Ок. 1900 г.

 

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