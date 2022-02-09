В чём загадка красоты Диана де Пуатье, над которой было не властно время

Диана де Пуатье
Кажется, что чем дальше от нас эпоха, тем труднее понять людей, которые в ней жили и разгадать загадки того времени. Ведь все свидетели давно умерли, а документов обычно становится с течением времени не больше, а меньше. И, тем не менее, некоторые исторические загадки удается разгадать, например, благодаря современным технологиям.
Биография Дианы де Пуатье
Портрет Дианы де Пуатье./ Фото: incomartour.com.ua
Знаменитая красавица и фаворитка французского короля Генриха II родилась в 1499 или 1500 году. Очень рано, по нашим меркам, вышла замуж, примерно в 13 лет. Муж был очень знатен и стар. Кстати, и сама Диана, и ее муж находились в родстве с правящей французской династией: у нее и у него в роду были незаконнорожденные дети французских королей.
Когда муж умер, Диана осталась красивой, богатой и довольно молодой вдовой. По нашим меркам - молодой. Ей было 31или 32 года. А по тем временам – уже старуха. В это время случилось знаменательно событие – из испанского плена вернулись братья-принцы. Дело было так: 4 года назад их отец, король Франциск I проиграл битву испанскому королю и попал в плен.
«Купание Дианы», худ. Франсуа Клуэ./ Фото: edchat.net
Соответственно, он должен был заплатить контрибуцию. Держать короля в плену было как-то некрасиво, так что отца выпустили, а вместо него отправили в темницу сыновей. Подобная практика в те времена была не редкой. И вот, вернувшись из плена, принц Генрих встретил красавицу Диану при дворе своего отца. Он влюбился с первого взгляда, несмотря на то, что она была старше лет на 20.
Генриху было всего 12 лет, когда он влюбился в Диану, но по тем временам он не считался ребенком. Совершеннолетие французских королей наступало в 13 лет, впрочем, как и во многих других странах того времени. И женили его на Екатерине Медичи, когда обоим было по 14 лет.
Загадка королевской фаворитки
Загадка Дианы де Пуатье./ Фото: trendymen.ru
Еще при жизни короля Франциска I его фаворитка анна де Писле едко высмеивала Диану, называя старухой и старым грибом. Вот тут она была просто пристрастна: Диана оставалась красивой и привлекательной, несмотря на прошедшие годы. Ее любовь с Генрихом продлилась еще 20 лет, вплоть до его безвременной гибели на рыцарском турнире.
Про Диану говорили, что она принимает ванны из крови младенцев, владеет волшебным перстнем, связалась с дьяволом и т.д. Ей повезло, что она занимала такое высокое положение, женщину попроще могли действительно обвинить в колдовстве. А так, завистникам оставалось только бесплодно злиться.
Красота, на которой не властно время./ Фото: profilib.net
Когда же Диану спрашивали, в чем секрет ее красоты, она отвечала, что ведет, как бы мы сейчас сказали, здоровый образ жизни. Диана действительно очень рано вставала, принимала ледяные ванны (как только не застудилась), потом ехала на многочасовую конную прогулку. Не употребляла косметику, а косметика того времени иногда больше напоминала яд.
Но всего этого, как вы понимаете, явно недостаточно, чтобы сохранить красоту до самой смерти, даже в нынешних условиях, не то, что тогда. А умерла Диана де Пуатье в возрасте 66 или 67 лет. Посетивший ее незадолго до кончины знаменитый писатель и мемуарист Брантом уверял, что время не властно над красотой Дианы.
Разгадка тайны?
Роскошная спальня в замке Шенонсо./ Фото: travelexp.me
Чем же так держала фаворитка короля Генриха? Надо отметить, что она была для него не просто любовницей, но и советником и наставницей. Диана была намного образованнее и, пожалуй, умнее короля. Она давала ему прекрасные и мудрые советы, начиная от политики, кончая королевской спальней – у Генриха и Екатерины долго не было детей. А вот благодаря советам Дианы и усилиям медиков, еще неизвестно, что оказалось важнее, у королевской четы родилось 10 детей. Которых. Кстати, воспитывала та самая Диана.
Насчет неотразимой внешности. Скорее всего, живописцы приукрашивали оригинал, тем более, многие писали ее портреты после смерти. Или делали аллегорические картины, где Диана представала в мифологизированном виде. Но все равно Диана оставалась привлекательной даже в том возрасте, когда ей полагалось, по канонам 16 века, стать старой развалиной. А судя по свидетельствам очевидцев (подсматривать и подслушивать во дворце любили всегда), они в постели с королем были страстной и гармоничной парой. Что весьма немаловажно в любовных отношениях.
Вечно молодая Диана./ Фото: ljpoisk.ru
И все-таки секрет привлекательной внешности у Дианы был. И его отыскали ученые, когда уже в XXI веке исследовали ее останки. В них нашли золото, причем в немыслимых дозах – более чем в 500 раз больше нормы! Диана очень интересовалась науками и алхимией в том числе. Алхимики считали золото одним из важнейших элементов и, похоже, кому-то из них удалось создать действенный рецепт чудесного напитка, продлевающего молодость.
Но в случае с «золотым напитком» всегда есть опасность отравления. Либо от передозировки, либо от некачественного золота. И симптомы недомогания, которое поразило Диану за год до кончины, как раз и напоминают симптомы отравления золотом. Так что секрет столь длительной привязанности короля Генриха к своей фаворитке объяснятся не только ее умом, гибкостью, знанием психологии людей, но и «волшебным напитком», который позволил ей многие годы быть эталоном красоты и изящных манер для окружающих.
БОНУС
Гробница Дианы де Пуатье./ Фото: frenchrenaissancecostume.com
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