Курорт Гитлера на 20 тысяч мест, который открыли только через 80 лет

В Третьем рейхе были склонны к гигантомании - стремлению создавать проекты, поражающие воображение по своим масштабам. При этом большинство из нас зачастую ассоциирует данную тенденцию с военно-промышленным комплексом или чем-то, что должно было поддерживать исключительный статус существующей на то время в Германии идеологии. Однако мало кому известно, что фюрер свою приверженность к гигантизму как-то решил воплотить даже в курортной сфере. Именно так в одной из немецких туристических точек появился...самый длинный дом.
Как фюрер Третьего рейха курорт мечты построить хотел. /Фото: content.onliner.by
История этого занимательного проекта начинается на немецком острове Рюген, а точнее - в местности под названием «Узкая пустошь», который представляет собой перешеек между Балтийским морем и Малым Ясмундским заливом. На протяжении многих лет она была популярным курортом для немцев и туристической точкой на карте Германии. Посетителей привлекают природа этого места: морское побережье, пологий песчаный пляж и хвойный лес рядом.
Рюген - известный немецкий курорт. /Фото: dw.com
Именно в этом месте правительством Третьего рейха было решено возвести немалый по своим масштабам санаторий для немецких рабочих, который позже получит название Prora. Будущий курорт должен был находиться под патронатом движения Kraft durch Freude, что в переводе с немецкого означает «Сила через радость». Эта организация занималась организаций досуга по стандартам национал-социалистической идеологии.
Непосредственно строительство объекта было начато в 1936 году. Планировалось возвести восемь блоков жилого комплекса длиной по 450 метров и расположить их вдоль побережья. Всего огромный санаторий растянулся бы на расстояние четырех с половиной километров. К каждому жилому блоку предполагалось построить рядом собственную инфраструктуру сферы обслуживания - столовые и аналоги современных развлекательных центров. Загрузка курорта также планировалась немаленькая: по информации Novate.ru, Prora строилась из расчета принимать до 20 тысяч человек с нормой заезда около 3 тысяч отдыхающих в день.
Prora на этапе строительства. /Фото: welt.de
Строительство данного объекта само по себе было масштабным, однако глобальный характер проекту придает еще и тот факт, что, помимо, собственно, гостиничных зданий, получивших название «Прорский колосс», специально для курорта было решено возвести свою инфраструктуру: отдельную железнодорожную ветку, которая проходит через новую дамбу. Кроме того, центральное здание должно было иметь огромный зал для собраний вместимостью 20 тысяч человек.
Интересный факт: проект немецкого курорта на острове Рюген по достоинству оценили и на международном уровне - его представили на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, где он был удостоен первой премии.
Масштабный проект, еще недостроенный, но впечатлил даже иностранцев. /Фото: theguardian.com
Была в архитектурном плане комплекса и одна интересная деталь, причем даже в буквальном смысле. Все дело в том, что здания, хоть и шли как бы в линию, однако само побережье немного закруглялось вокруг моря. И авторы объекта решили построить санатории таким образом, чтобы они визуально напоминали элемент огромной шестерёнки, остальная часть которой как будто ушла под воду. Условный центр этой «детали» располагался бы в 13 километрах от непосредственно жилого комплекса.
Даже в недостроенном виде комплекс отдаленно напоминает часть шестерёнки. /Фото: ferienwohnung-auszeit-prora.de
Курорт мечты открылся для первых отдыхающих в 1940 году, и это при том, что строительство части зданий еще продолжалось. Соответственно, это свидетельствует, что развязывание гитлеровской Германией Второй Мировой войны 1 сентября 1939 не самим немецким рабочим не создавало никаких препятствий для поездки в «Узкую пустошь» на отдых. И только с момента вторжения на территорию Советского Союза и открытия Восточного фронта курорт на берегу Балтики закрыли.
Война поставила крест и на Третьем рейхе, и на «курорте мечты». /Фото: reddit.com
В военные годы гостиничные блоки пустовали, а после капитуляции Третьего рейха территория Рюгена оказалась в сфере влияния СССР, а курорт были переоборудован в казармы для советских солдат, а чуть позже были переданы для расквартирования служащих армии ГДР.
Справедливости ради, стоит отметить, что в некотором смысле была возрождена первоначальная задача этих зданий - в частности, там открылся военный санаторий, а также училище и даже пионерский лагерь. Однако территория бывшего санатория Prora была закрыта для посещения, и допускались туда только военнослужащие с семьями.
В период ГДР только часть жилого комплекса снова функционировала. /Фото: novasol.com
После падения Берлинской стены и объединения Германии правительство приняло решение не оставлять столь громоздкий и затратный в плане содержания объект на балансе государства и передать его в руки частным владельцам. Последние вплотную занялись освоением той части жилого комплекса, который находился в максимально пригодном состоянии - в частности, они продавали там квартиры и открывали отели.
В объединенной Германии курорт вновь стали возрождать. /Фото: obozrevatel.com
Правда, статус курорта Prora получил только в 2016 году, но это никого не останавливало. В 2017 году «Узкую пустошь» открыли для массового туриста, и это несмотря на то, что часть блоков все еще находятся в заброшенном состоянии или отстраиваются.
Бывший курорт Гитлера получил вторую жизнь. /Фото: rt.com
На сегодняшний день можно заехать либо в апартаменты, либо в гостиницы от 3 до 5 звёзд. Бывший курорт Третьего рейха сегодня еще активно развивается и отстраивается, но и сейчас отдыхающие с удовольствием едут наслаждаться красотами природы, не обращая внимания на пустующие рядом здания.
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