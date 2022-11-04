Что приготовить из рыбной консервы помимо салатов: 5 блюд, которые многим придутся по вкусу

У каждой хозяйки в шкафу всегда можно отыскать несколько разнообразных баночек рыбных консерв, которые в любой момент могут пригодиться на обед или ужин. Однако их можно употреблять не только в стандартном виде, но и приготовить с их помощью парочку вкусных рецептов.
1. Шарики из печени трески
Шарики из печени трески и картошки. \ Фото: patee.ru.
Для тех, кто любит собираться шумной компанией перед телевизором, но устал от магазинных снеков и фастфуда, но при этом хочет побаловать себя чем-то вкусным – ловите рецепт пикантной закуски из печени трески, которую не составит труда приготовить за считанные минуты.
Ингредиенты:
• Печень трески - 250 г;
• Сыр - 70 г;
• Картофель среднего размера - 2 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Петрушка - несколько веточек;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Кунжут - 2-3 ст.л;
• Майонез - по вкусу.
Закуска из печени трески. \ Фото: pinterest.dk.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Картофель хорошенько вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде;
• Остудить и очистить;
• После натереть на самую крупную тёрку;
• Сыр и яйца натереть на мелкой тёрке;
• Из консервы слить масло;
• Печень хорошенько размять вилкой;
• Приправить солью и перцем;
• Затем добавить тёртый сыр, яйца и картофель, а также майонез;
• Всё тщательно перемешать;
• Из получившейся массы сформировать равномерные шарики размером с рафаэлло;
• Каждый шарик обвалять в кунжуте;
• Выложить на блюдо;
• Посыпать мелко рубленной петрушкой;
• Отправить в холодильник на 20-30 минут;
• Подавать к столу в качестве закуски или на перекус.
2. Салат с тунцом
Салат с тунцом и яблоками. \ Фото: google.com.
Салат с тунцом и яблоками – поистине яркое, лёгкое и насыщенное по вкусу весеннее блюдо, которое отлично впишется в дневной рацион любой хозяйки.
Ингредиенты:
• Яйца - 2-3 шт;
• Тунец консервированный - 200 г;
• Огурцы свежие длинные - 1 шт;
• Лимон - 1 шт;
• Яблоки зелёные - 1 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Салат листовой - 1 пучок;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Лёгкий весенний салат из тунца с яблоками и авокадо. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и разрезать на несколько равномерных долек (6
-8);
• Оливковое масло смешать с лимонным соком, солью и перцем (примерно 2-2,5 ст.л);
• Авокадо и яблоки вымыть;
• Нарезать тонкими ломтиками;
• Переложить в миску;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Выложить в миску к яблокам с авокадо;
• Пучок салата вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь воде;
• Листья нарезать произвольно или нарвать руками;
• Также выложить миску к другим ингредиентам;
• Из тунца слить жидкость;
• Мякоть можно нарезать кубиком среднего размера или по желанию размять вилкой;
• Выложить в миску;
• Заправить лимонно-оливковой заправкой;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей разложить порционно на тарелки и украсить дольками отварных яиц.
3. Заливной пирог
Заливной пирог с рыбой и картофелем. \ Фото: youtube.com.
Ещё одно весьма вкусное блюдо, которое можно приготовить из рыбных консервов – заливной пирог.
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Сметана - 4 ч.л;
• Кефир - 370 мл;
• Мука - 250 г;
• Разрыхлитель - 10 г;
• Картофель - 5-6 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Рыбные консервы - 250 г;
• Масло подсолнечное;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Рыбный пирог. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками;
• Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить вместе с картошкой на подсолнечном масле примерно 7-10 минут;
• Из консервы слить жидкость;
• Мякоть хорошенько размять вилкой;
• Переложить в миску и смешать с поджаренным луком и картофелем;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать аккуратно;
• В другой миске смешать яйца с солью;
• Взбить, а затем добавить кефир и сметану;
• Хорошенько перемешать;
• Просеянную муку смешать с разрыхлителем;
• Добавить в миску к яичной смеси;
• Всё перемешать и замесить тесто;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить половину теста;
• Разровнять;
• Сверху выложить ровным слоем начинку;
• Накрыть оставшейся частью теста;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
4. Вафельный торт
Вафельный торт. \ Фото: cookery.site.
Вафли, как и торты бывают не только сладкими. Не верите? Тогда обратите внимание на рецепт вафельного торта с рыбными консервами, который настолько вкусный, что перед ним вряд ли хоть кто-то устоит. Попробовав кусочек, захочется добавки, а потом ещё и ещё.
Ингредиенты:
• Огурец крупный длинный - 1 шт;
• Яйца - 4 шт;
• Скумбрия или сайра консервированная - 250 г;
• Сыр - 150 г;
• Вафельные коржи - 4 шт;
• Майонез - 200 г;
• Укроп - 7-8 веточек;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Вафельный торт с начинкой из рыбных консервов. \ Фото: travel-dom.ru.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить и натереть на крупную тёрку;
• Сыр натереть на среднюю тёрку;
• Из консервы слить жидкость;
• Мякоть переложить в миску и растолочь вилкой;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• В другой миске смешать мелко нарезанный укроп с майонезом;
• Получившейся смесью аккуратно перемазать вафельные коржи;
• На каждый перемазанный корж выложить слой начинки, сверху накрыть коржом и вновь выложить начинку и повторить последовательность;
• Верхний корж смазать смесью из майонеза и укропа;
• И украсить тонко нарезанными кружками огурцов;
• Отправить торт в холодильник на 2-3 часа;
• Перед подачей разрезать на порции.
5. Винегрет с рыбой
Винегрет со шпротами. \ Фото: dzivei.lv.
И напоследок несмотря на то, что праздники уже давным-давно позади, это совсем никак не мешает приготовить винегрет. Но не простой, а с добавлением шпротов. Как вам такая идея и вариант?
Ингредиенты:
• Шпроты - 180-200 г;
• Свекла небольшая - 2-3 шт;
• Морковка среднего размера - 2 шт;
• Картофель среднего размера - 3-4 шт;
• Лук фиолетовый - 1 шт;
• Огурцы консервированные среднего размера - 2 шт;
• Горошек консервированный - 150 г;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Петрушка свежая - несколько веточек.
Винегрет. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Свеклу, морковь и картофель хорошенько вымыть;
• Отварить не очищая в слегка подсоленной воде;
• После остудить и очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Лук измельчить;
• Огурцы нарезать также как и остальные овощи;
• Шпроты выложить в миску и слегка размять вилкой (но при желании рыбку можно нарезать мелко);
• Сверху выложить овощи и горошек;
• Приправить солью, перцем, подсолнечным маслом;
• При желании можно добавить сок лимона;
• Всё перемешать;
• Сверху посыпать мелко рубленной петрушкой;
• Миску накрыть крышкой и отправить в холодильник на 35-40 минут.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии