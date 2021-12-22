Отец разрисовал комнату дочерей их любимыми персонажами

Адам Фандербёрк (Adam Funderburk) — сидящий дома папа двух девочек (почти трёх и шести лет). Около года назад они переехали в новый дом, расположенный поближе к родственникам, поэтому он решил «оживить» стены детской рисунками любимых персонажей своих дочек.

Раньше он увлекался рисованием, но на протяжении вот уже более 20 лет не проявлял своих художественных талантов, кроме как изменение цвета стен. И всегда хотел однажды сделать какие-нибудь настенные рисунки для своих детей.

Вооружившись дешёвым светодиодным проектором, купленным на «Амазоне», он обрисовал контуры и, работая по 3-4 часа в день пять дней в неделю, за лето превратил комнату девочек в сказочное царство.

По словам Адама, у его дочек много разных любимых персонажей, поэтому он не смог вместить их всех, но в целом комната им очень понравилась.

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