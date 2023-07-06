Почему зеленкой не пользуются в Европе и причем тут «бриллианты»

Кто не знает, что такое зеленка? Она нам знакома еще со времен СССР, а вот у иностранцев это антисептическое средство всегда вызывало недоумение. Как появился этот чудодейственный препарат, панацея от всех травм и ран? Почему копеечное средство используют у нас и больше нигде в мире? Почему рецепт ее приготовления так и остался в Советском Союзе?
Факты из истории
Игнац Земмельвейс предложил ополаскивать руки раствором хлорной извести / Фото: sigma-z.ru
Игнац Земмельвейс, врач из Венгрии, который проживал в Вене, стал первооткрывателем в области стерилизации рук перед проведением операций. Началось все с повышенной смертности рожениц от горячки в роддоме, точнее, в одном из отделений, тогда как в другом показатели были не такими устрашающими. Доктор предположил, что это связано с инфекцией, занесенной врачами на своих руках. Дело в том, что эти врачи нередко работали и в инфекционном отделении, и в патологоанатомическом, где делали вскрытия.
Тогда он предложил перед родами ополаскивать руки раствором хлорной извести. Очень резко показатели смертности снизились, но это не стало поводом для того, чтобы поверить теорию, озвученную Земмельвейсом. Он стал объектом для насмешек и был уволен с работы, а затем и вовсе помещен в психушку. Только после его смерти, по прошествии многих лет, он был признан родоначальником антисептики. Сегодня его именем назван университет медицины и спорта в Будапеште.
Луи Пастер стал основоположником науки микробиологии и вакцинации / Фото: obshe.net
Луи Пастер, химик из Франции, ориентировочно в 1862 г. высказал предположение, что многие заболевания появляются из-за микроорганизмов и доказал, что особо опасные болезни вызваны бактериями. Он стал основоположником науки микробиологии и вакцинации, а еще сподвиг врачей со всего мира на поиск различных антисептических веществ для проведения обработки медицинского инструментария.
Уильям Перкин в результате опытов получил вещество пурпурного цвета / Фото: yaplakal.com
В 1856 г. совсем юный химик из Англии Уильям Перкин, когда был на пасхальных каникулах, решил провести опыты. Их цель заключалась в получении синтетическим путем вещества, аналогичного по свойствам хинину (очень дорогой препарат, применяемый в то время при лечении опасного заболевания малярия). После обработки анилина Уильям в результате химической реакции получил вещество, имеющее яркий пурпурный цвет. Пятна от него, образовавшиеся на одежде, совершенно не отстирывались.
Цвет пришелся Перкину по душе, и вместе с братом и другом они приняли решение выпускать этот краситель синтетического происхождения на продажу. Идея для того времени была практически гениальной. Все ткани окрашивались только натуральными красителями и подобного оттенка было добиться сложно. Тем более, что пурпурный был в тренде. Этот цвет символизирует благополучие и достаток. Эксперименты изобретателями были продолжены. В результате химики получили и другие цвета — малиновый, желтый, фиолетовый и зеленый (тот самый…)
Анилиновые красители / Фото: uvelirobzor.com
Химик открыл завод по производству красителей. Спустя непродолжительное время анилиновые красители стали применяться в промышленности и не только. Они нашли себя и в медицине. Изначально они добавлялись в реактивы для того, чтобы микроорганизмы проще было разглядеть под микроскопом. В ходе работы было обнаружено, что от красителей микробы гибнут и их начали применять, как антисептики. Надо сказать, что это позволило намного сократить показатели смертности. Самого изобретателя, сына обычного строителя Перкина, за его изобретение наградили титулом и стали величать сэр Уильям.
Где же бриллианты?
Зеленка - самый дешевый антисептик / Фото: 123ru.net
Стоимость вещества совсем низкая, но название достойно королей — бриллиантовый зеленый. Почему так? Здесь все просто — перевод, причем двойной. На латыни золотисто-зеленое вещество в виде кристаллов, растворимых в спирте, называется viridus nitentis, что означает зеленый блестящий. Французы в своем переводе использовали слово brilliant, что тоже значит «блестящий». Ну а в России, кто-то решил, что самым близким аналогом является слово «бриллиантовый». В итоге получилось то, что мы имеем сейчас и к составу содержимого флакончика с раствором его наименование никакого отношения не имеет.
Почему жители других стран против зеленки
Европейцы не понимают, зачем разрисовывать ребенка зелеными точками / Фото: hraneniegid.ru
Нельзя сказать, что на Западе наблюдается активный протест против практического применения препарата. Просто так сложилось, что там она настолько сильно не прижилась. Любому иностранному гражданину непонятно, что значит леопардовая расцветка какого-нибудь малыша из России. Такое же изумление вызывают и малиновые точки от фукорцина (еще один распространенный в СССР антисептик). Тем не менее, тот же антисептик — жидкость Кастеллани, только бесцветная (в нее не добавляется фуксин), используется повсеместно. Но чаще в других странах все-таки назначаются мази, в состав которых входит антибиотик.
На западе эстетика стоит на первом месте / Фото: iz.ru
Вот и разница между советскими и зарубежными взглядами. Наши люди не особенно должны были обращать внимание на внешний вид, когда на Западе эстетика стояла на первом месте. И правильно — незачем подчеркивать наличие ранок и других мелких проблем и обращать на них внимание окружающих.
Зеленка отсутствует в аптеках зарубежных стран из-за недостатка клинических испытаний / Фото: 123ru.net
Еще одна причина отсутствия в аптеках других стран и государств зеленки — недостаток результатов проведенных клинических исследований. На самом деле они никогда и не проводились. Это универсальное средство в аптечках советских граждан появилось намного раньше введения этого требования. Сегодня же проводить такие исследования над препаратом, который стоит копейки, нерентабельно и затратно.
Что выбрать — зеленку или йод?
Существует несколько вариантов антисептиков / Фото: health-post.ru
Все зависит от ситуации. Бриллиантовый зеленый является антисептиком мягкого действия, который уступает бурому веществу йоду. Последний изготавливают из водорослей. Несмотря на это, он легко справляется с поставленной перед ним задачей. При ветряной оспе именно зеленку считают оптимальным лекарством. А так как она меньше сушит кожу, чем йод, то ее рекомендуют использовать для маленьких детей. Если ранка открытая, то наносить йод можно только на кожу вокруг нее, а зеленку можно и на саму рану. В случае растяжений или ушибов бриллиантовый зеленый не поможет. А йодная сетка в этом случае дает возможность увеличить приток крови и быстрее устранить проблему.
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