Выращивание огурцов в пакете

Для того чтобы огурцов было много, хватило и на салаты, и на закрутки, и даже раздать всем знакомым, воспользуйтесь идеей ниже. Для этого необходимо лишь взять пакет и несколько деревяшек!

Всё очень быстро, просто и эффективно. Выращивайте огурцы хитро: корням будет тепло, урожай — отменным. Классная рабочая идея для всех огородников.

Огурцы в пакете

Возьмите плотный пакет. Желательно чёрного цвета, но необязательно. Отрежьте у него дно и верхнюю часть с ручками.Также понадобится взять 4 палки. Их длина должна быть чуть больше обрезанного пакета. Воткните 4 палки в землю в теплице. Сверху наденьте пакет без дна и ручек. Наполните землей (можно с добавлением удобрений).Высадите рассаду огурца. Мульчируйте скошенной травой. Всё готово! Такая посадка защищает огурец от холодов, и он быстрее трогается в рост и активнее плодоносит.Это так просто, но ведь действительно работает! Забирайте себе чудесную идею, как выращивать огурцы прямо в пакете.