Как больше отдыхать: 10 секретов, которые помогут справляться с уборкой быстрее

10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки
Выходные — это самые лучшие дни в неделе, если только на них не выпадает уборка или что-то вроде этого. Мало кому приносит удовольствие процесс наведения порядка, а это значит, что с этим нужно что-то делать. Чтобы не сидеть в грязи, но и не тратить драгоценно время на разгребание пыли, предлагаем вам несколько ценных лайфхаков, которые помогут избежать множество мелких неприятностей.
1. Хлеб против разбитого стекла
Краюха хлеба поможет собрать стекло.
Собирать осколки разбитого стакана или тарелки задача не из простых, и даже небезопасных. Чтобы не подвергать себя и других риску порезов, после того, как замели видимые следы стекла, пройдитесь по «месту преступления» ломтем мягкого хлеба, лучше, если это будет хлеб для тостов. На него соберутся все оставшиеся мелкие осколочки, которые оказались невидимы глазу.
2. Фильтры для кофе машины против пыли
Идеальная салфетка.
Это один из самых лучших вариантов того, чем можно эффективно вытирать пыль с поверхности. После использования фильтра все засияет поразительной чистотой.
3. Засоры в трубах устраняет обычная соль
Соль для чистки труб.
Чтобы устранить вот-вот грозящий случиться засор в трубах, просто вспомните о соли. Чтобы предупредить проблему или разобраться с уже имеющимся небольшим засором, влейте в слив раствор, приготовленный из литра воды и половины стакана соли.
4. Сода от пятен на посуде
Посуда будет идеальной.
Если на тарелке остались следы соуса, которые никак не хотят смываться, или кружка покрыта слоем налета от чая и кофе, тогда на помощь придет сода. Чудо средство для белоснежной посуды готовится просто, разведите необходимое количество соды с водой так, чтобы получилась кашка. Полученным составом нужно натереть посуду, уделяя особое внимание проблемным местам, и оставьте постоять на пару минут, а затем смойте.
5. Самодельный совок
Удобный совок своими руками.
Если совок требуется нечасто, и дома его нет, то, чтобы не тратиться на него, инструмент можно сделать самостоятельно. Очень удобно использовать такое изобретение для чистки кошачьих лотков. А всего-то нужно, аккуратно срезать часть бутылки от отбеливателя так, чтобы по форме он был как на изображении.
6. Теннисный мячик против испорченной лампочки
С заботой о лампочке и о себе.
Аккуратно разрежьте мячик на пополам. Одной из половинок захватите горячую перегоревшую лампочку и выкрутите ее. Таким образом можно быстро извлечь перегоревший источник света и не обжечь руки.
7. Носки как защита паркета
И ни одной царапины на полу.
Если дома на полу уложен паркет, то велик риск, что двигающиеся туда-сюда стулья рано или поздно покарябают покрытие. Чтобы не допускать таких неприятностей, ножки стула можно просто «обуть» в носки, которые не допустят повреждения, и зафиксировать их резинками.
8. Держатель для губки
Зажим для губки.
Чтобы постоянно влажная губка не источала аромат сырости и длительное время сохраняла свои качества, хранить ее можно в обычном канцелярском зажиме для бумаг. Который выступит еще и удобным держателем.
9. Детское масло от пятен краски
Убираем краску.
Чтобы ликвидировать пятна краски с кожи, используйте детское масло. Для этих целей подойдет абсолютно любое средство. Просто нанесите масло на испачканный участок и подождите пару минут, после чего смойте загрязнения водой.
10. Прищепка против узлов и поломанных кабелей
Прищепка как спасение для проводов.
Чтобы не допускать образования путаницы в проводах, просто закрепите их прищепкой. Быстро и очень эффективно.
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