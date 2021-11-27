Как больше отдыхать: 10 секретов, которые помогут справляться с уборкой быстрее

10 неожиданных предметов, которые сократят время уборки

1. Хлеб против разбитого стекла

Краюха хлеба поможет собрать стекло.

2. Фильтры для кофе машины против пыли

Идеальная салфетка.

3. Засоры в трубах устраняет обычная соль

Соль для чистки труб.

4. Сода от пятен на посуде

Посуда будет идеальной.

5. Самодельный совок

Удобный совок своими руками.

6. Теннисный мячик против испорченной лампочки

С заботой о лампочке и о себе.

7. Носки как защита паркета

И ни одной царапины на полу.

8. Держатель для губки

Зажим для губки.

9. Детское масло от пятен краски

Убираем краску.

10. Прищепка против узлов и поломанных кабелей

Прищепка как спасение для проводов.