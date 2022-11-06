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Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Художник Филипп Эшару создал уникальный проект «Стрит-арт 2.0», используя в качестве холста амазонские джунгли, а вместо баллончиков краски — световые и компьютерные технологии. Своими работами Эшару хочет донести до человечества, что срубить дерево — все равно что лишить жизни человека.

Фотограф и уличный художник прославился в 2014 году благодаря проекту Painting With Lights, в котором он объединил фотографию и стрит-арт. Причем сам Эшару считает основным достоинством своих работ то, что они не портят стены зданий, горные выступы и другие эффектные места, как граффити, сделанные баллончиками с краской.

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях


Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

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