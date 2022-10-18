Самые уютные города мира

Города, в которых и глазам приятно находиться, и душе не скучно. Они не претендуют на звание столиц и мегаполисов, а некоторые названия вы, может, услышите впервые в жизни, но «ощущения» от них остались со мной на всю жизнь. Некоторые из них шумны, в некоторых тишина разлита в воздухе. Многие из них объединяет несколько факторов: историческая застройка, небольшой или, наоборот, большой Старый город, малая численность населения и то, что все эти красоты покрывает охрана ЮНЕСКО. Последнее, увы, неминуемо ведет к потоку туристов.
Но даже несмотря на этот пункт — это Города, в которых есть своя атмосфера, у которых есть свое лицо, долгое послевкусие и мое вечное желание вернуться в них
Потоси (Боливия)
В 17-м веке был одним из самых населенных городов Старого и Нового Света, но потом Париж и Лондон разрослись, а в Потоси закончилось серебро в горах. И Потоси превратился в просто крутую боливийскую провинцию с традиционными женщинами-кубышками в пончо, водящими лам на поводке и носящими изящные шляпы, да домами в колониальном стиле. Зависнуть и потусить в Потоси с его дешевизной и нетрадиционной для Южной Америки безопасностью можно совершенно спокойно несколько дней.
Ростов Великий (Россия)
Основан в 9-м веке, 30 000 человек.
Местный кремль поджимает под себя окрестные избы, а гладь озера Неро, на котором располагается вся эта красота, тревожит лишь местный цыган, зачерпывающий из него воду для домашних нужд. Ростов солнечен, как деревенское лето в детстве, пустынен после 7 вечера и настолько мощен при этом, что не передать словами.
Эс-Сувейра (Марокко)
Традиционный североафриканский город-порт в желто-синих тонах. Джимми Хендрикс был точно не дурак, выбрав Эс-Сувейру своим домом в 60-е годы.
Порту (Португалия)
Гайя, Мирагайя, Рибейру, Бонфим… С высоченного Эйфелева моста видно, как карабкаются вверх красночерепичные крыши. Автор этого поста точно не дурак, выбрав Порту своим домом на ближайшие годы.
Сиена (Италия)
Яншо (Китай)
С центральной артерией в виде Уэст-стрит, где разве что деревянными членами не торгуют, Яншо имеет очень большие и красивые окрестности. Синпин, Шангри-Ла, прогулки на плоту по реке мимо причудливых холмов… День можно занять активностями на любой вкус. Но и ночная жизнь в Яншо не отстает. Вертятся под «Ласковый май» куры-гриль в горизонтальном мангале так, что ими можно играть в настольный футбол. Крутятся бабушки в исполнениях цигун и дедушки на качелях.
Ришикеш (Индия)
За углом от тихого Ришикеша начинаются Гималаи. Здесь недалеко, в загробном мире, берет свое начало Ганга. Она еще чиста, все сожжения и трупики — они ниже по течению. Именно в Ришикеше, мировом центре йоги, Индия с помощью «Битлз», что побывали тут в 1968 году, вошла в западную культуру.
Рига (Латвия)
Рига настолько тиха и уютна, что было бы странно, если бы здесь еще хоть что-то происходило.
Плёс (Россия)
Плёс волшебен. Будда должен был родиться здесь, прожить всю жизнь и умереть. Самое место для него. Но Будду заменил Левитан, а местные жители в итоге скатились в копчение рыбы. А как всё хорошо начиналось. Но провести в полном кайфе от природы и легкости дня два можно вполне.
По вечерам в плёсском солнечном свете прекрасны и припаркованные у берега лодки, и местная алкашня, что как садху стерегут на прилавках лещей, и редкие разодетые барышни, вышедшие на вечернюю прогулку…
Оахака (Мексика)
Сказочный город Оахака как будто создан по каким-то идеальным канонам. В нем нет ничего лишнего и как будто всего хватает. От центрального рынка до главного собора этот город влюбляет в себя. Ко всему прочему Оахака богата на рядом расположенные достопримечательности — Уэве дель Агуа и дерево Ауеуете среди них.
Даянь. Старый город Лицзяна (Китай)
Даянь — это прям Китай-Китай. Крыши Старого города загибаются у всего — от мусорных урн до каждого банкомата. Единственная проблема — это толпы туристов. Даянь посещают 5 миллионов ежегодно. Представляете, что творится на его улицах? 99,9% — китайцы. Глаза мои сужаются сами собой.
Но Даянь прекрасен и ночной жизнью. Всё гудит, опять же весь Старый город! Из многочисленнейших ночных заведений валит дым, где в свете софитов на сцене пляшут лешие гоу-гоу, или кто-то орет в микрофон, или драм-энд-бэйс звучит на всю Великую Империю, а зрители, вооружившись специальными бутылками, дубасят ими что есть мочи по столам… Не город, а кайф!
Куско (Перу)
Дорога на Мачу-Пикчу, но Куско лично для меня более интересный и живой, чем сама мировая достопримечательность.
В низкорослом, как и все перуанцы, Куско мощеные улицы покрыты листьями коки и заполнены индейцами кечуа, а круты настолько, что во время дождя вода разгоняется до такой степени, что одну инкскую бабушку унесло течением и только спустя несколько суток у подножия гор нашли ее высокую импозантную шляпу.
Сан-Кристобаль (Мексика)
Миниатюрный Сан-Кристобаль наполнен племенем майя, чьи женщины в овечьих шкурах после окончания рабочего дня моют швабрами рыночную площадь. А потом садятся в таком виде на маршрутку и улетают на шабаш в соседнюю Чамулу. Уже за это зрелище стоит полюбить Сан-Кристобаль.
Картахена (Колумбия)
Цитадель Картахены как будто соткана из одного дома, растянутого вдоль всех улиц, из одного цветочного горшка, растиражированного на все балконы, из одной полноватой негритянской женщины, накормившей своими плодами весь мир. Город, ставший декорацией к «Любви во время холеры» по Гарсия Маркесу, где куда ни пойди — всюду выйдешь к морю. Ибо море вокруг, хотя иногда кажется, что море как раз внутри. Мяч, плохо поданный с углового, улетает через него на Карибы…
Основанная испанцами в 16-м веке, в разгар поиска сокровищ, Картахена была перевалочным пунктом для вывоза в Европу награбленных в Америке сокровищ. Большинство из которых, правда, по пути попадало в руки к пиратам.
Сам город грабили пять раз. Самым удачливым и беззастенчивым грабителем стал знаменитый английский пират и путешественник — сэр Фрэнсис Дрейк. Сейчас по крайней мере центральная часть Картахены — одно из самых безопасных мест в неспокойной Колумбии.
Джогьякарта (Индонезия)
Все древности Джогьякарты находятся за чертой города, но сам город я без сомнения поставил бы на первую строчку самых энергичных и атмосферных городов мира.
Вдоль центральной Малиоборо от начала до конца — бесчисленные рынки, рикши, едальни… Венчается эта пульсирующая артерия парком аттракционов, где в отсутствие минимальных средств безопасности вершатся самые настоящие чудеса. Маленькие Цои в майках-алкоголичках, похожие друг на друга, как соленые грузди в банке у мамки на полке… Они, как демоны, разгоняли карусели, планировали над толпой, ухватившись за поручни, просачивались на полной скорости сквозь ограждения, бегали наперегонки по крутящемуся куполу и, как летучие мыши, свернувшись, висели под ним — то есть без всякой страховки исполняли всё, от чего можно сорваться и улететь с этой планеты.
Варанаси (Индия)
Все индийцы мечтают умереть в Варанаси. А если не умереть, то быть сожженным здесь, у вод Ганги. На ее гаты с вечными кострами и торчащими из них обугливающимися частями тела можно смотреть бесконечно. Уже в 5 метрах от меня и в 3 метрах от костра группа индийцев такие залихватские «танцы танцует», что еще чуть-чуть и наступит праздник Ивана Купалы и начнутся прыжки через этот костер. Вся эта картина умещается видоискателем в один кадр, и в этом кадре есть вся Индия.
Литрами льется в Гангу Pantene Pro-V, река тут еще и городская баня. Небо над городом и рекой занято войной воздушных змеев. Лески от них протянулись с одного берега на другой так, что все эти горы белья, что стираюся в его водах, можно сушить и поперек течения. А пока женщины в сари до этого не додумались и просто раскладывают эти рубашки, сорочки, трусы и километровые простыни на солнце так, что со спутника можно прочитать магический символ Ом. Из воды торчат такие заросшие бородой головы святых отцов, что непонятно, как они отыскивают на лице среди всего этого рот, когда надо есть.
Бхактапур (Непал)
Бхактапур до того приятен и уютен, что не понимаешь сразу, настоящее всё это или потемкинские деревни. Кажется, что Чингисхан проехался с войском здесь только вчера. Не в смысле разрушений, а то, что «вчера» это очень древнее.
Горные террасы накрыты посадками капусты и риса. Сушилкой белья служат древние изваяния, и laundry превращается в игру «Угадай божество под рубашкой». Все приметы рая налицо.
Бухара (Узбекистан)
Бухара восточной сказкой накрывает сердце. Всё здесь кажется из песка, который осыпется при первом же ветре, но это всё слишком навека. Карусель у крепости Арк кружит мою любовь.
Брюгге (Бельгия)
Камерный и сплоченный Брюгге. Сплоченный — оттого что все дома так плотнячком стоят друг к другу, что, кажется, дружат уже несколько столетий. Один из немногих городов, где атмосферу делает архитектура. В остальном он мне сначала не понравился. И говоря афоризмами из всем известного фильма о Брюгге: «Город как в сказке, мать вашу! Как может быть сказочный город не в его вкусе?! Каналы, мосты, церкви! Долбаная сказка, и не в его вкусе?! Там сраные лебеди плавают, и они, мать их, не в его вкусе?!»
Но с наступлением сумерек Брюгге начал переходить из категории «дыра» в… ну не до большой светлой любви, но в категорию чего-то уютного и своего. Это своё созвучно сиянию свеч в местной базилике и кивку головой случайному посетителю бара, который вышел со своим бокалом вина посидеть на тротуаре напротив заведения. Видимо, поначалу просто не хватало, чтоб кто-то, как в финале фильма, сверзанулся с того самого Belfry. А после этого — хоть куда!
Тбилиси (Грузия)
В схватке Старого Баку и Старого Тбилиси победила грузинская столица. Уж слишком я влюблен в перекошенные дома Авлабари, Сололаки и Абанотубани. Тбилиси, как мне кажется, из всего этого списка единственный город, что я знаю наизусть. Если я засяду за описание того, что меня греет в нем, это займет слишком много места.
Антигуа-Гуатемала (Гватемала)
Хоть Антигуа и является главным туристическим центром страны, обаянию города это совсем не мешает. Приезжих здесь всё же немного. Местная колониальная испанская архитектура первой в Центральной Америке попала под ЮНЕСКО. Племя майя всем составом продолжает бегать от моего фотоаппарата, раскрашенные автобусы носятся наперегонки, в остальном тишь да гладь.
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