Какие секретные и откровенно странные военно-научные программы разрабатывались во времена Сталина

Что делали в секретных лабораториях СССР.

1. Паранормальные эксперименты

В те годы все страны этим интересовались.

2. Лаборатория смерти

Лаборатории ядов есть и сегодня.

3. Невидимость

После таких тестов начинают рассказывать об НЛО.

4. Суперсолдаты

Солдаты - это хорошо, а суперсолдаты - еще лучше.