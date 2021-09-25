Какие секретные и откровенно странные военно-научные программы разрабатывались во времена Сталина

Что делали в секретных лабораториях СССР.
Советский Союз, как и любая страна, претендующая в мире на гегемонию, пытался получить превосходство над своими конкурентами всеми мыслимыми и не мыслимыми способами. В первой половине XX века многие государства всерьез рассматривали возможность получения преимущества, в том числе за счет паранормальных явлений, а также прочих «безумных» вещей.
1. Паранормальные эксперименты
В те годы все страны этим интересовались.
В первой трети XX века советская власть всерьез интересовалась возможностью шифровать и передавать оперативные сообщения. При ВЧК был создан специальный криптографический отдел, которым руководил Глеб Бокия. На деле данное подразделение занималось широким спектром задач, в том числе всевозможными параномарльными вопросами, например, гипнозом, телепатией, психоэнергетическим воздействием. Под руководством Бокия прошло множество экспедиций в Тибет, на Кольский полуостров, а также в другие места. Закончилось все тем, что в 1937 году Бокия арестовали, обвинив в предательстве.
2. Лаборатория смерти
Лаборатории ядов есть и сегодня.
Во времена Сталина в Советском Союзе появилась своя собственная секретная токсикологическая лаборатория. Ее главной задачей было создание всевозможных ядов и токсинов, которые могли использоваться в том числе и для выполнения специальных операций. Появилась лаборатория по указанию наркома Г.Г. Ягоды в 1935 году. Отделение находилось под контролем у НКВД. Научная лаборатория существовала на протяжении всей истории СССР, хотя и претерпела несколько реорганизаций. В 50-е годы в лаборатории также пытались создать «сыворотку правды».
3. Невидимость
После таких тестов начинают рассказывать об НЛО.
В 1952 год под руководством советского конструктора итальянского происхождения Роберта Людвиговича Бартини велась разработка перспективного сверхзвукового самолета, который мог бы становиться полностью невидимым. По некоторым данным от проекта решили отказаться уже после первых испытаний. Novate.ru остается только предположить, что инженерам так и не удалось добиться нужного эффекта.
4. Суперсолдаты
Солдаты - это хорошо, а суперсолдаты - еще лучше.
Идея создания суперсолдата была невероятно популярная почти все XX столетие. Пытались создать супербойцов во всех ведущих странах по обе стороны океана. Исключением не был и Советский Союз. По большей части в таких экспериментах участвовали добровольцы из числа комсомольцев. Активная фаза испытаний пришлась на 1936-1941 годы. Крест на программе поставила Вторая мировая война. С изобретением ядерной бомбы программа и вовсе утратила свою актуальность.
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