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Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Минди Дженсен — школьная учительница из штата Юта. После того как родители учеников увидели откровенные фотографии девушки в ее инстаграме и выразили возмущение по этому поводу, ей пришлось защищать свое право преподавать. Минди разведена. У нее четверо детей, а помимо преподавания она также позиционирует себя как фитнес-модель. Она рассказывает, что идея заняться этим пришла ей в голову как способ справиться с печалью из-за развода.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

По словам Минди, родители учеников пожаловались администрации школы на то, что ее снимки в инстаграме «порнографические и неприемлемые»: девушка регулярно постила фотографии из тренажерных залов и с соревнований фитнес-моделей.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

«Дети нашли мой профиль в инстаграме, а родители были шокированы фотографиями. Они назвали их бесстыдными, порнографическими и неприемлемыми. Но на этих снимках я просто занимаюсь фитнесом в спортивной форме», — рассказала Минди.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Администрация школы поставила Минди условия: она должна удалить аккаунт или сделать его закрытым, иначе ее уволят. Изначально Минди приняла решение закрыть аккаунт, однако впоследствии поменяла его: девушка заявила, что ее фотографии для многих служат вдохновением.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

«Почему я должна куда-то убирать эти фотографии?

Ведь я получаю очень много комментариев и сообщений о том, что снимки вдохновляют моих поклонниц на заботу о своем здоровье. Если я сделаю свой аккаунт закрытым, многие люди не смогут увидеть мои фотографии», — рассказала девушка.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Впоследствии администрация школы изменила свою позицию, рассказав родителям об ответственности за поиск в интернете различной информации. Также выяснилось, что пожаловавшиеся на Минди люди даже не были родителями ее учеников.

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США

Ученье — секс: развратный инстаграм школьной учительницы из США


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