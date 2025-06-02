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Ромовая баба: почему эту выпечку любили в СССР




Ромовая баба – десерт, ассоциирующийся с роскошью и изысканностью в прошлом. Он прочно вошел в кулинарную традицию СССР, хотя путь его начался с королевского застолья. Как же это произошло?

Польский король, пробуя кугельхопф, придумал новое блюдо

Польский король, пробуя кугельхопф, придумал новое блюдо

 

История ромовой бабы уходит корнями в далекое прошлое, к польскому королю Станиславу Лещинскому.
Во время визита в Германию он попробовал традиционный праздничный хлеб с изюмом, известный как «кугельхопф». Однако выпечка оказалась слишком сухой. Находчивый король, желая исправить ситуацию, окунул ее в сладкое вино. Полученный результат превзошел все ожидания: вкус стал более насыщенным, а текстура – более сочной. Именно тогда, вдохновленный восточными сказками, король решил дать новому блюду имя «ромовая баба». Форма кекса, напоминающая восточный головной убор, идеально подходила для такого названия.

Ромовая баба быстро стала популярна

 

В дореволюционной России ромовая баба, конечно же, претерпела некоторые изменения, став символом роскоши и изысканности, доступным лишь избранным. Но даже в советские времена она сохранила свою популярность, став одним из самых узнаваемых десертов на праздничных столах. Да что уж там, многие до сих пор с удовольствием покупают эту вкусную выпечку!


В СССР к этой сладости отнеслись неоднозначно

В СССР к этой сладости отнеслись неоднозначно

 

В СССР к французской ром-бабе изначально отнеслись с недоверием. Однако, оценив ее вкус и возможность использования недорогих ингредиентов, советские власти решили наладить ее массовое производство. Интересно, что в самом начале советским кондитерам помогали специалисты, работавшие в дореволюционные времена.
Рецепт, конечно, был существенно переработан, чтобы сделать его более доступным и практичным.

Все, кто жил в СССР, помнят эту липкую булочку с сахаристой глазурью – невероятно сладкую и вкусную. Однако у нее был один существенный недостаток: она быстро черствела, теряя форму уже через несколько часов. Поэтому, чтобы отведать ром-бабу в ее наилучшем виде, нужно было успеть застать привоз хлеба в магазин. Обычно к ней была привязана веревка с щипцами, которыми можно было взять булочку. Рядом всегда лежали листы серой бумаги, чтобы обернуть ром-бабу и не испачкать руки глазурью. И съесть ее прямо на выходе из магазина, пока она еще теплая и ароматная.
Сейчас же существует огромное количество различных вариаций этого блюда

Сейчас же существует огромное количество различных вариаций этого блюда

 

Можно с уверенностью сказать, что ромовая баба, преодолев путь от королевского стола до советских булочных, стала одним из символов советской кулинарии, напоминающим о сладких и простых радостях прошлого.

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