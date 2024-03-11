Самые грязные места у вас на кухне

В народе поговаривают, что два самых чистых места на земле – это операционная и кухня аккуратной хозяйки. Если с первым спорить трудно, то вот второе утверждение вызывает оправданный скепсис. Ваша кухня может быть куда грязнее, чем вам кажется. Проверьте: а вы не забыли почистить вот эти семь предметов?
Еда должна быть чистой. И посуда тоже. Правда, привычным мытьём содержимого забитой раковины тут не обойтись. Ведь, бактерии могут подстерегать даже в не самых очевидных местах. Готовы спорить: о чистоте вот этих предметов вы задумываетесь не так уж и часто. А зря.
1. Кухонная раковина
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Согласно американским исследованиям, на поверхности каждой из 14 раковин можно обнаружить такие бактерии, как кишечную палочку, листерии, сальмонеллы и многочисленные их комбинации. Хороший повод не оставлять овощи в раковине перед тем, как съесть их, а саму «виновницу» хорошенько чистить отдельной щёткой после каждого мытья посуды.
2. Губка для мытья посуды
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Если вы ищите самое грязное место на кухне – оно перед вами. Коктейль из бактерий всех сортов и размеров, а также плесени – вот, чем вы моете посуду. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что вы действительно будете кипятить спонжи, как рекомендуют бактериологи. Но хотя бы менять губку для мытья посуды каждые 10-12 дней можно, правда?
3. Подставка для ножей
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Недостаточно вымытые лезвия плюс влага провоцируют рост патогенных бактерий и плесени. Которые вы потом благополучно заселяете на поверхность пищи во время резки. Чтобы сделать подставку чище, периодически промывайте её слабым раствором воды и хозяйственного отбеливателя, а после тщательно высушите. То же самое относится и к самим ножам. А ещё лучше, используйте магнитную подставку или даже стакан, наполненный рисом. Рис хорошо впитывает влагу, а ещё его очень просто заменить свежим.
4. Контейнер для овощей и фруктов в холодильнике
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Хотя бы раз в месяц обязательно промывайте контейнер тёплой водой и средством для мятья посуды. А чтобы избавиться от неприятного запаха используйте раствор из воды и 2 столовых ложек соды.
5. Контейнер морозильной камеры
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Особенно, если вы храните там мясо. Чтобы не дать шанса кишечной палочке и неприятному запаху, воспользуйтесь рекомендациями из предыдущего пункта.
6. Блендер
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Блендер стерпит всё: мясные и молочные продукты, овощи, фрукты и не только. Но лишь при условиях правильной эксплуатации. Чтобы бактерии из фарша не перекочевали в ваш фруктовый смузи, после каждого использовании обязательно разбирайте устройство и тщательно промывайте все его части, особое внимание уделяя лезвиям. А перед обратной сборкой не забудьте всё тщательно высушить.
7. Открывалка
ТОП-7 самых грязных мест на вашей кухне
Будем кратки: да, её тоже нужно мыть. И чем чаще, тем лучше.
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