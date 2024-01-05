Как женщине удалось стать Папой Римским: Самая большая тайна Ватикана Папесса Иоанна

Некоторые ученые уверены, что на престоле святого Петра в Ватикане восседали не только мужчины, но и одна женщина, умело скрывавшая свой пол. Бытует мнение, что в IX столетии эта женщина около двух с половиной лет выполняла обязанности Папы Римского. По очеркам некоторых авторов Средневековья, девушка была избрана на этот пост под именем Иоанн VIII после кончины Льва IV – в 855 году. И хотя Ватикан всячески отрицает, что женщина Папесса Иоанна когда-либо существовала, споры о ней не утихают и по сей день.
Детство Папессы
Отец будущей Папессы был монахом-миссионером из Англии. Как-то раз император Карл Великий пригласил его в Германию, чтобы обращать в христианскую веру своих подданных. Несмотря на то, что монаха не единожды избивали, пытались утопить и даже зверски выбили глаз и отрезали уши, он все равно не переставал нести в массы учение Христа.
В 818 году у проповедника и его супруги (в те годы на Британских островах служители церкви могли сочетаться браком) родилась дочь Агнесса, которую отец сам крестил в реке Майн. В скором времени супруга скончалась, и монах остался один с малышкой. Ему было трудно воспитывать и учить дочь, так как он начал слабеть: зрение уцелевшего глаза ухудшалось, руки тряслись, а голос ослаб. Но Агнесса была сообразительной не по годам, она быстро повзрослела и к тому же обладала изумительной памятью.
Актриса Йоханна Вокалек в роли Папессы в фильме «Иоанна — женщина на папском престоле» (2009)
Уже в восемь лет она выучила наизусть все проповеди своего отца, с легкостью цитировала Евангелие. За это многие слушатели подавали ей с отцом мелкие монеты. Когда девочка осиротела, потеряв и отца, ей нужно было решить, что делать дальше. Выбора у нее особо не было: либо найти покровителя вместо отца, что было нелегким делом, либо продавать себя мужчинам, которые ищут ласки за деньги.
Но девушка нашла иной способ: она остригла свои роскошные локоны, нарядилась в мужскую одежду, и под видом юного послушника Иоанна явилась в один из монастырей. Лишь притворившись мужчиной девушка могла избежать незавидной участи, продолжить образование и получить полную свободу действий и мыслей.
Влюбленность и побег
Начитанность юного послушника Иоанна была оценена монахами. Они доверили ему работу в библиотеке, в которой хранилось множество ценных и редких книг. Агнессе нравилась ее работа, она читала жития святых, переписывала книги. Но тут случилось непредвиденное - девушка влюбилась в юного монаха, с которым она работала в библиотеке. Несмотря на риск, девушка решила рассказать свой секрет возлюбленному, который ответил ей взаимностью.
Но их тайную связь вскоре раскрыли, и влюбленным пришлось бежать. Молодые люди, боясь погони и слежки, странствовали буквально по всему европейскому континенту. Добравшись до Афин, сбежавшие влюбленные, представившись братьями-бенедиктинцами, начали посещать школы богословия, принимали участие в теологических диспутах. И все было хорошо, но внезапно возлюбленный Агнессы скончался, вновь оставив ее одну.
Дорога привела в Рим
Мартин Лютер рассказывал, что во время паломничества в Рим видел статую папессы Иоанны (эти две статуи некоторые считают изображением Иоанны в головном уборе римских пап)
Убитая горем девушка в мужском обличии отправилась в Рим, где ее настигла удача. Образованный и смышленый «юноша» получил кафедру в богословской школе, после чего молва о нем разнеслась по городу, дойдя до Льва IV, который тогда был Папой Римским. Он назначил встречу юному богослову из Афин. Папа был в восторге от этого знакомства и предложил ему должность своего секретаря.
Теперь девушка знала о темах переписки с европейскими монархами, занималась тайными архивами, принимала прошения, подготавливала указы и прочее. Хорошей службой, скромностью и отсутствием любовниц новый секретарь расположил к себе многих кардиналов, а после и его самого наделили этим саном.
Шло время, Лев IV старел и слаб, а затем и вовсе скончался. После его погребения на площади собрались представители духовенства, чтобы избрать нового Папу. Путем долгой дискуссии была выдвинута кандидатура помощника усопшего Папы. К тому же сам Лев IV в своем завещании написал, что из всех, кого он знает, лишь его секретарь по праву достоин священной тиары. Таким образом в 855 году престол Святого Петра торжественно занял приемник усопшего Папы - Иоанн VIII.
Деятельность нового Папы
Торжественные мероприятия интронизации нового Папы длились почти месяц. В некоторых источниках говорилось, что на следующий день, после возведения новоизбранного властителя христианского мира, в обычно теплой Италии неожиданно выпал снег, в Германии случилось землетрясение, а на Нормандию напало множество стай саранчи. Также сообщается, что на крышах Ватикана вороны каркали три ночи подряд. Хотя точного подтверждения этих событий нет.
Иоанн VIII на своем посту развернул активную деятельность: возвел несколько церквей, произвел поставление четырнадцати человек в сан епископа, написал несколько книг, посодействовал свержению императора Лотаря, короновав затем Людовика. И все шло хорошо, Папесса даже, казалось, позабыла, что по природе она является женщиной, однако тут произошло непредвиденное - Агнесса снова влюбилась. На тот момент ей было около 40 лет, а ее избраннику, племяннику Льва IV, вдвое меньше.http://navote.ru/?p=32036
Папесса Иоанна рожает ребенка: Иллюстрация из книги Джованни Боккаччо «О знаменитых женщинах»
Она всячески пыталась усмирить свои чувства, но они затуманили ей разум. Влюбленные позабыли обо всем, и вскоре Папесса поняла, что она в положении. Страх и ужас, который испытала женщина, пошатнули ее здоровье, и она слегла в постель. Тогда она решила, что это и есть выход: объявив о проблемах со здоровьем, женщина уехала в уединенный монастырь, где собиралась тайно родить ребенка, а затем вернуться к службе.
Стоит признать, план у нее был неплох, но тут вмешалась вспыхнувшая эпидемия, от которой гибли сотни римлян. Разрастались народные волнения, и люди молили Папу произвести молебен, дабы помочь городу в избавлении от страшной болезни. Иоанне пришлось согласиться, хотя она была тогда на сносях.
Одним летним утром 857 года началась месса, а затем - крестный ход в Латеран во главе с Иоанном VIII. Мало того, что Папессе и так было трудно идти из-за ее положения, которое она умело скрыла под одеждой, так еще и на улице была невыносимая жара. При подходе к церкви Святого Климента Иоанн VIII вдруг вскрикнул и рухнул на землю. Его обступила толпа, которая не понимала, что с Папой. Но вскоре, неожиданно для всех, из-под одежд Папы Римского раздался крик младенца.
Дальнейшие события каждый источник описывал по-своему. Кто-то утверждал, что Папессу и малыша привязали к лошади, протащив по улицам города, закидали камнями, а после – казнили, а кто-то упомянул, что женщина погибла во время деторождения, а ее сына отправили в монастырь, где он со временем стал епископом.
Были и такие, кто говорил, что Папесса и ее ребенок умерли сразу, а их тела предали земле на месте, где они скончались. В будущем там установили часовню, около которой была статуя женщины в священной тиаре с младенцем на руках, однако в XVI столетии это строение снесли по велению папы Сикста V.
«Как Церковь может быть незапятнанна и безупречна, если папа Иоанн VIII оказался женщиной, публично родившей ребенка» - чешский философ Ян Гус (1413)
Правда или выдумка
По сей день споры о том, была ли Папесса, не утихают, однако не стоит забывать, что в более полусотни хроник эпохи Средневековья эта удивительная история была рассказана. Кстати, раньше в одном из соборов итальянского города Сиены находились бюсты всех Пап, в том числе и Иоанны, но с приходом в 1592 году на пост Папы Климента VIII, изображение женщины заменили на другого Папу.
Об этой женщине упоминали летописцы Жан де Мейи и Стефан де Бурбон, монах Мартин Опавский и прочие. Также поведал биографию Папессы ее современник — историк и переводчик Анастасий Библиотекарь. Хотя, стоит заметить, что со временем его рукописи были конфискованы монахами-переписчиками. До XVI столетия ни у кого не было сомнений в реальности личности Папессы, но затем церковь запретила обсуждать эту историю, после чего это стало самой большой тайной официального Ватикана.
Намеки на допустимость нахождения девушки на папском престоле обнародовали в 1276 году, буквально сразу после кончины Адриана V, когда его последователь назвался Иоанном XXI, хотя по официальным данным хронологии Ватикана, его номер должен был быть ХХ. Ошибкой переписчиков это назвать трудно, так как мог ошибиться один, но не все.
Раньше кресло для процедуры проверки на принадлежность римских пап к мужскому полу стояло в церкви Святых Иоаннов в Латеране, сейчас хранится в Ватиканских музеях
К тому же считается, что именно после этой истории каждый новоизбранный понтифик до Льва X начал проходить процедуру определения пола с помощью специального прорезного стула. Получив подтверждение «мужественности», претенденту на пост нового Папы Римского аплодировали, а уже после этого устраивали интронизацию. Данный осмотр проводили абсолютно у всех до XV века.
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