Как женщине удалось стать Папой Римским: Самая большая тайна Ватикана Папесса Иоанна

Детство Папессы

Актриса Йоханна Вокалек в роли Папессы в фильме «Иоанна — женщина на папском престоле» (2009)

Влюбленность и побег

Дорога привела в Рим

Мартин Лютер рассказывал, что во время паломничества в Рим видел статую папессы Иоанны (эти две статуи некоторые считают изображением Иоанны в головном уборе римских пап)

Деятельность нового Папы

Папесса Иоанна рожает ребенка: Иллюстрация из книги Джованни Боккаччо «О знаменитых женщинах»

«Как Церковь может быть незапятнанна и безупречна, если папа Иоанн VIII оказался женщиной, публично родившей ребенка» - чешский философ Ян Гус (1413)

Правда или выдумка

Раньше кресло для процедуры проверки на принадлежность римских пап к мужскому полу стояло в церкви Святых Иоаннов в Латеране, сейчас хранится в Ватиканских музеях