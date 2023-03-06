20 фактов, доказывающих, что Брюс Ли обладал феноменальными способностями

У нас есть целых два десятка фактов, доказывающих, что Брюс Ли был не обычным человеком, а обладал поистине феноменальными способностями!
Брюс Ли — мастер боевых искусств, инструктор, философ, режиссер и основатель Джит Кун До.
1. Замедленная съёмка
Источник фотографий: Kulturologia.ru
Брюс Ли отточил движения до такой скорости, что мог поймать зерно риса в воздухе, используя только палочки для еды. Он был настолько быстрым, что скорость съемки фильмов с его участием специально замедляли, чтобы зрители могли увидеть его движения.
2. Фокус с монетой
Брюс Ли мог схватить монету, лежащую на открытой ладони человека и заменить ее на другую монету, прежде чем человек заметит его движения и сожмет руку в кулак. Он никогда не прекращал экспериментировать со своими тренировками, чтобы добиться лучших результатов.
3. «Игра смерти»
Брюс Ли сыграл главную роль в фильме «Игра смерти» уже после… своей смерти. В фильме есть кадры, снятые на его похоронах, с Брюсом в гробу. Поскольку актер скончался до завершения съемок, некоторые сцены делали с помощью монтажа и дублеров.
4. Не зли меня
Брюс Ли ударил партнера так сильно, что он сломал ему руку, которой тот защищался от удара. Это случилось, когда Ли порезал руку бутылкой из-за ошибки, допущенной Бобом Воллом. Поэтому он ударил его другой рукой в следующей сцене и немного не рассчитал силу. На самом деле, Волл ожидал удара, но не думал, что он будет настолько сильным.
5. 11 секунд
В 1962 году Брюс Ли успел сделать 15 ударов и послать своего соперника в нокаут в бою, который длился 11 секунд. Также поклонники Брюса Ли все еще пытаются повторить его знаменитый удар «с одного дюйма».
6. 50 отжиманий на одной руке
Брюс Ли мог выполнить 50 отжиманий на одной руке, упираясь в пол только большим и указательным пальцами. Также он мог подтянуться 50 раз на двух пальцах одной руки. Многие из современных спортсменов пытаются освоить технику отжимания Ли.
7. Чемпион Гонконга
Брюс Ли стал чемпионом Гонконга по танцу ча-ча-ча в 1958 году. Легендарному Брюсу было только 18 лет.
8. Травма позвоночника
Брюс Ли сумел преодолеть серьезную травму позвоночника. В результате неудачной тренировки у него был поврежден четвертый позвонок. Это означало конец карьеры для любого спортсмена, а также врачи заявили, что Брюсу придется учиться заново ходить в течение полгода и всю жизнь избегать нагрузок. Но Ли доказал врачам, что они были неправы в своем вердикте. Он разработал свою собственную терапию и вскоре вышел из больницы, чтобы стать еще сильнее и быстрее, чем раньше.
9. Навалил Джеки Чану
Однажды он случайно избил Джеки Чана. В фильме «Выход дракона» Джеки получил сильнейший удар посохом в лицо от Брюса, но перевел весь инцидент в шутку и просто наслаждался возможностью встретиться и обнять своего кумира.
10. Банка Coca-Cola
Ли мог пробить пальцем закрытую банку Coca-Cola. Прич\м в то время банки делали из гораздо более толстой жести.
11. Доски бить скучно
Но он заявлял, что «доски бить скучно, потому что они не сопротивляются» и предпочитал спарринги с людьми.
12. Сломанная груша
Во время тренировки с Коберном Брюс Ли сломал боксерскую грушу весом 68 кг. Джеймс Коберн был одной из звезд экрана, которых Ли учил боевым искусствам.
13. Брюс сильнее Чака
Чак не любит говорить об этом, но когда-то он признался, что его друг Брюс Ли мог легко одолеть его в бою.
14. Кумиры кумира
Брюс Ли был поклонником Великого Гама, единственного непобедимого борца в мире. Карьера Великого Гама длилась в течение 50 лет.
15. Брюс — миротворец
В боснийском Мостаре поставили статую Брюса Ли, поскольку он нравился всем этническим слоям населения, проживающим в этом городе. Позже статуя была разрушена вандалами.
16. Ли изучал технику бокса
Брюс Ли был большим поклонником Мохаммеда Али и постоянно смотрел записи его боев. Ли изучал движения боксера в мельчайших деталях.
17. Equagesic
Брюс Ли умер от аллергической реакции на обезболивающее. Он скончался в возрасте 32 лет от аллергической реакции на препарат Equagesic.
18. 0,05 секунды
Скорость Брюса Ли была официально зарегистрирована: реакция и удар с расстояния в 1 метр занимали около пяти сотых секунды (0,05 секунды). Существует сцена драки, где он поверг 50 противников за несколько секунд.
19. На четверть немец
Его мать Грейс Хо была наполовину немкой и католичкой.
20. Йип Мэн и Брюс
Йип Мэн — человек, который научил Брюса Ли боевым искусствам, открыл свою собственную школу, чтобы заработать деньги на опий. Брюс Ли пообещал своему учителю, что он сохранит технику кунг-фу только для китайцев и никогда не будет показывать ее иностранцам, но не сдержал обещания.
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