20 фактов, доказывающих, что Брюс Ли обладал феноменальными способностями

У нас есть целых два десятка фактов, доказывающих, что Брюс Ли был не обычным человеком, а обладал поистине феноменальными способностями!



Брюс Ли — мастер боевых искусств, инструктор, философ, режиссер и основатель Джит Кун До.



1. Замедленная съёмка