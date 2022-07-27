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Урожайная грядка для клубники

Грядки, которые не занимают место на огороде. Грядки, которые легко переносить с места на место: например, заносить в теплицу на зиму, а по весне доставать обратно.
Грядки, которые помогают клубнике выращивать больше плодов, а не усов. Настоящая мечта, не правда ли? И эта мечта легко осуществима — с помощью обычных фруктовых пластиковых ящиков!

Урожайная грядка для клубники.

Грядки состоят из обычных пластиковых ящиков. Внутри они выстелены чёрным спандбондом или, на выбор, плёнкой, чтобы не пересыхала земля. Земля внутри питательная, подходящая для клубники. В один ящик можно спокойно высадить до 6 кустиков! Ящик с низкими стенками подойдёт мелкоплодной землянике, а обычный — ремонтантной. Благодаря такой тесной высадке земляника практически не даёт усов (максимум — один усик на кусте), но при этом прекрасно плодоносит! На зиму ящики можно спокойно перенести в теплицу и засыпать снегом, а по весне неспеша достать обратно. Также в такие ящики можно временно высадить те культуры, для которых вы пока что не определили постоянное место обитания в огороде!

Урожайная грядка для клубники.

Подробнее о том, как сделать мобильную грядку для клубники, смотрите в видео ниже:



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грядкаКлубника
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