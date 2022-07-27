Урожайная грядка для клубники.

Грядки, которые не занимают место на огороде. Грядки, которые легко переносить с места на место: например, заносить в теплицу на зиму, а по весне доставать обратно.

Грядки, которые помогают клубнике выращивать больше плодов, а не усов. Настоящая мечта, не правда ли? И эта мечта легко осуществима — с помощью обычных фруктовых пластиковых ящиков!







Грядки состоят из обычных пластиковых ящиков. Внутри они выстелены чёрным спандбондом или, на выбор, плёнкой, чтобы не пересыхала земля. Земля внутри питательная, подходящая для клубники. В один ящик можно спокойно высадить до 6 кустиков! Ящик с низкими стенками подойдёт мелкоплодной землянике, а обычный — ремонтантной. Благодаря такой тесной высадке земляника практически не даёт усов (максимум — один усик на кусте), но при этом прекрасно плодоносит! На зиму ящики можно спокойно перенести в теплицу и засыпать снегом, а по весне неспеша достать обратно. Также в такие ящики можно временно высадить те культуры, для которых вы пока что не определили постоянное место обитания в огороде!







Подробнее о том, как сделать мобильную грядку для клубники, смотрите в видео ниже:





