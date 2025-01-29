Как избавиться от суперклея и следов от него, оставленных на одежде при помощи подручных средств

Несмотря на все преимущества суперклея у него есть свои недостатки. Одно неловкое движение – и пиши «пропало». Ни для кого не секрет, что отчистить его с рук, а тем более с любых других поверхностей – задача не из простых.

Однако существует несколько эффективных способов, как это сделать в домашних условиях с помощью подручных средств без вреда для ткани и одежды.

1. Используйте ацетон или жидкость для снятия лака

2. Используйте заморозку

3. Используйте бензин

4. Используйте димексид

5. Используйте уксус

6. Используйте содовую пасту

7. Что ни в коем случае нельзя делать

Для удаления засохшего клея на одежде подойдёт ацетон или жидкость для снятия лака.Ацетон – весьма агрессивная жидкость, которая идеально подходит для удаления застаревших пятен и загрязнений, поскольку растворяет цианакрилаты. При этом важно помнить, что такие средства выедают цвет, а также истончают волокна. Чтобы избежать всего этого, необходимо провести тест на небольшом участке ткани и только после можно переходить к действиям. Засохшее пятно обрабатывается ацетоном (используйте ватную палочку) строго от края к центру.С ацетоном и жидкостью для снятия лака нужно работать максимально аккуратно.Затем кусочек смоченного в ацетоне ватного диска аккуратно прикладывается к участку с клеевым пятном, плотно фиксируется и остаётся в неподвижном состоянии не менее чем на пятнадцать минут. Как только клейкая масса размякнет, её мягко счищают тупым предметом (можно использовать ручку вилки, ложки, ножа и т.д.), убирая все остатки. След от клея обрабатывается глицериновым мылом или специальными гелями, порошками и жидкостями для стирки. Далее вещь просто стирается в привычном режиме. Ацетон также можно заменить жидкостью для снятия лака, только придётся в два раза больше потратить время на расщепления пятна, поскольку концентрация ацетона гораздо ниже, чем в чистом виде.Чтобы избавиться от клея на одежде, отправьте вещь в морозильную камеру.Ещё один способ избавиться от клеевого пятна – отправить вещь в морозильную камеру. Возьмите пакет и аккуратно сложите в него одежду пятном вверх. Затем поместите его в морозилку и оставьте на полтора-два часа. Как только пятно хорошо промёрзнет, ударьте по нему несколько раз тяжёлым тупым предметом, чтобы клей раскололся на мелкие куски (так их проще будет соскоблить, или они и вовсе сами отпадут). После смажьте оставшийся след глицериновым мылом, хорошенько потерев. Оставьте на пятнадцать-двадцать минут, а дальше просто постирайте одежду.Бензин также поможет вывести клей с поверхности одежды.В данном случае подойдёт очищенный бензин, предназначенный для бытовых целей. Прежде чем перейти к действиям, проведите тест на небольшом участке ткани, чтобы понять, как средство себя поведёт, а дальше уже действуйте согласно совету. Ватный диск смачивается бензином, слегка отжимается и плотно прикладывается к пятну. Держать нужно от пятнадцати до двадцати минут, время от времени проверяя клеевую поверхность (размягчилась она или нет). Как только клеевой сгусток станет максимально мягким и эластичным, легонько соскребите его с поверхности ткани. Оставшийся на одежде след необходимо обработать жидкостью для мытья посуды или мылом с глицерином. Дальше – стирка в привычном режиме.При работе с димексидом нужно соблюдать правила безопасности.Димексид продаётся в любой аптеки, но прежде чем воспользоваться этим средством, важно помнить, что оно имеет весьма резкий и довольно-таки устойчивый запах, а также может вызывать раздражение на коже. Поэтому необходимо надеть перчатки при работе с ним. Ватный диск или кусочек марли, сложенный в несколько слоёв, смачивается жидкостью и прикладывается к пострадавшему участку ткани. Держать необходимо до двадцати минут, периодически проверяя не размягчился клей. Как только клеевая поверхность станет максимально мягкой, её необходимо аккуратно соскоблить тупым предметом, убирая все остатки. Оставшийся след обрабатывается любым средством с содержанием глицерина или хозяйственного мыла. Дальше вещь стирается в обычном режиме.Уксус также весьма неплохо справляется с удалением клеевых пятен.Уксус – ещё одно средство, которое поможет избавиться от клеевого пятна. Это средство эффективно в том случае, если клей ещё не успел прочно застыть. Всё что нужно, так это смочить ватный диск или кусочек ткани в уксусе, желательно десятипроцентном и приложить к испачканному участку. Необходимо оставить на время. Понадобится около пятнадцати-двадцати минут, чтобы клей стал эластичным и его можно было аккуратно соскрести с одежды.Приготовьте пасту из соды и моющего средства.Пищевая сода – эффективное средство во многих случаях, даже в борьбе с пятнами клея. Достаточно развести пару столовых ложек соды с небольшим количеством тёплой воды и гелем для мытья посуды (можно добавить немного жидкого или хозяйственного мыла). Всё это хорошо смешивается до однородной густой массы, похожей на пасту. Средство наносится на участок с помощью старой зубной щётки или кусочком плотной ткани. Необходимо хорошенько, но несильно потереть и оставить на десять минут. Затем всё убрать с помощью салфетки или марли. После вещь отправляется в стирку в обычном режиме.Ни в комем случае не пытайтесь оттереть свежее пятно клея.Испачкав одежду клеем, не паникуйте и не трите её изо всех сил в попытке убрать пятно. Так вы только усугубите ситуацию и размажете клейкое вещество ещё больше. Попросту дайте ему подсохнуть.• Также не рекомендуется нагревать клей феном, утюгом или другими приборами в попытке ускорить процесс застывания и высыхания. Поверьте, эффект будет обратным. Клей расплавится и растечётся ещё сильнее, проникая гораздо глубже в тканевые волокна, напрочь застывая в них. В итоге убрать его будет гораздо сложнее.• Также не стоит сушить выстиранную одежду в сушилке, поскольку даже малейшие частички оставшегося клея, просто-напросто затвердеют так, что отчистить их будет невозможно.Не смешивайте между собой одновременно несколько средств.• Ни в коем случае не пытайтесь работать с бензином, ацетоном и димексидом в закрытом помещении, к тому же без средств защиты. Испарения могут вызвать головокружение, тошноту или аллергическую реакцию. Поэтому обязательно оставляйте открытыми двери и окна или работайте в хорошо проветриваемых местах\свежем воздухе.• Не пытайтесь смешать несколько средств между собой. Это чревато не только порчей одежды, а и куда более тяжёлыми последствиями – ожогами, удушьем, аллергической реакцией, отравлением.