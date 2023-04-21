Подкормка орхидеи для пышного цветения

Чтобы орхидея цвела ярко, пышно и продолжительно, за ней нужен соответствующий уход. Одним из важных этапов является правильная подкормка. Орхидея очень любит чесночную воду — попробуйте подкормить ею свой цветок!







Вместе с шелухой, нарежьте 4 зубчика чеснока.







Залейте 1 л чистой воды. Закройте крышкой и уберите в тёмное место на сутки.







Процедите на следующий день.







Полученной водой пролейте орхидею вместо обычного полива. Повторять можно каждые 2 недели, но для профилактики достаточно раза в месяц.





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