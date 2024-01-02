Находка 700 лет спустя: На старинной итальянской фреске обнаружено скрытое лицо Сатаны

На обычной на первый взгляд, картине при очень внимательном рассмотрении можно разглядеть дьявольскую ухмылку. /Фото:thevintagenews.com
Базилика святого Франциска в Италии издавна притягивает туристов и паломников со всего мира. Церковь была построена вскоре после кончины Франциска Ассизского и его канонизации – ее считают колыбелью Францисканского ордена. Однако теперь этот шедевр архитектуры прославился на весь мир еще и сенсационной находкой. При реставрации одной из базилик, посвященной смерти святого, специалисты разглядели на ней лицо Сатаны.
Расположенная в центральной Италии Базилика святого Франциска – популярная достопримечательность не только городка Ассизи, но и всего итальянского региона Умбрия. Она существует здесь еще с середины XIII века. Белый храм с красивыми галереями и колокольней выполнен в готическом стиле под влиянием итальянской архитектуры. Особенно впечатляют знаменитые фрески работы великого мастера Джотто ди Бондоне и его учеников, посвященные житию святого Франциска.
Храм и знаменитая Базилика в Ассизи. /Фото:thevintagenews.com
Во время землетрясения 1997 года храм, который на протяжении многих веков был местом паломничества христиан, серьезно пострадал, и потребовались годы на то, чтобы провести тщательные ремонтно-восстановительные работы. А недавно на одной из фресок, украшенных инициалами Джотто, реставраторы обнаружили жутковатую находку. Речь идет о картине, написанной более 700 лет назад и посвященной смерти святого Франциска.
Та самая фреска. /Фото:thevintagenews.com
Подвергнув фреску серьезному анализу, реставраторы пришли в замешательство: в небесных облаках, изображенных на ней, было обнаружено лицо, в котором явно угадывается… Сатана. Ухмыляющееся лицо мужчины с небольшими рожками, размещенное на христианской фреске прямо под образами небесных Ангелов, вряд ли могло обозначать кого-то другого. Поскольку этот жутковатый профиль скрыт в завитках облаков, для тех, кто смотрит на фреску снизу, он остается невидимым, но вот при близком, детальном рассмотрении омерзительное лицо «проявляется». Его можно увидеть на правой стороне облаков в середине фрески.
Скрытый образ при близком рассмотрении.
Дьявольский профиль впервые обнаружила эксперт по святому Франциску, медиевист (специалист по Средневековью) Кьяра Фругони.
«Это грубоватый портрет с крючковатым носом, впалыми глазами и двумя рогами, – пояснила она в своей статье, опубликованной в журнале St.Francis art history, – О том, какое значение хотел предать художник скрытому образу, мы пока сказать не можем, и это нам еще предстоит установить. В Средние века считалось, что демоны живут в небе и что они могут препятствовать Вознесению человеческих душ на Небеса – возможно, отгадку нужно искать в этом направлении».
Известно, что некоторые средневековые художники использовали в своих работах скрытые знаки. Однако считалось, что первые такие «зашифрованные» в облаках образы появились в Европе в 1460-х годах. Одной из скрытых «шифровок» считается, например, всадник на белом коне, «спрятанный» в облаках за колонной в картине художника Андреа Мантеньи «Святой Себастян» (1480—1485). Однако фреска храма в Умбрии позволяет сделать сенсационные выводы: эту технику начали использовать, как минимум, на 200 лет ранее!
Андреа Мантенья спрятал небесного всадника в облаках за колонной. /Фото:maxanto.ru
Кстати, практика размещения скрытых фигур или символов на картинах не была редкостью в эпоху Возрождения – особенно в произведениях религиозного искусства. Картины этой эпохи часто могут иметь несколько значений, которые становятся ясными только после тщательного изучения и созерцания.
Исав перед Исааком. Фреска работы Джотто (ок. 1295 г.). Ассизи, церковь Сан Франческо, Базилика св. Франциска.
Художник и архитектор Джотто ди Бондоне считается одним из отцов итальянского Возрождения. В течение своей творческой карьеры он писал фрески (картины, выполненные на мокрой штукатурке) в нескольких различных церквях и соборах Италии. Наиболее известен этот живописец именно своими портретами Святого Франциска.
Для искусства Джотто характерны сильная стилизация и использование очень ярких цветов. Также он прославился тем, что, рисуя с натуры, старался отходить от принципа двухмерности и работал над тем, чтобы наполнить свои картины и изображаемых людей глубиной, движением, эмоциями. Но вот о том, что этот живописец практиковал использование подобного рода скрытых символов, стало известно впервые.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии