Находка 700 лет спустя: На старинной итальянской фреске обнаружено скрытое лицо Сатаны

На обычной на первый взгляд, картине при очень внимательном рассмотрении можно разглядеть дьявольскую ухмылку. /Фото:thevintagenews.com







Храм и знаменитая Базилика в Ассизи. /Фото:thevintagenews.com

Та самая фреска. /Фото:thevintagenews.com

Скрытый образ при близком рассмотрении.

Андреа Мантенья спрятал небесного всадника в облаках за колонной. /Фото:maxanto.ru

Исав перед Исааком. Фреска работы Джотто (ок. 1295 г.). Ассизи, церковь Сан Франческо, Базилика св. Франциска.