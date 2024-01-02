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Находка 700 лет спустя: На старинной итальянской фреске обнаружено скрытое лицо Сатаны


На обычной на первый взгляд, картине при очень внимательном рассмотрении можно разглядеть дьявольскую ухмылку. /Фото:thevintagenews.com

На обычной на первый взгляд, картине при очень внимательном рассмотрении можно разглядеть дьявольскую ухмылку. /Фото:thevintagenews.com

 

Базилика святого Франциска в Италии издавна притягивает туристов и паломников со всего мира. Церковь была построена вскоре после кончины Франциска Ассизского и его канонизации – ее считают колыбелью Францисканского ордена. Однако теперь этот шедевр архитектуры прославился на весь мир еще и сенсационной находкой. При реставрации одной из базилик, посвященной смерти святого, специалисты разглядели на ней лицо Сатаны.

Расположенная в центральной Италии Базилика святого Франциска – популярная достопримечательность не только городка Ассизи, но и всего итальянского региона Умбрия. Она существует здесь еще с середины XIII века. Белый храм с красивыми галереями и колокольней выполнен в готическом стиле под влиянием итальянской архитектуры. Особенно впечатляют знаменитые фрески работы великого мастера Джотто ди Бондоне и его учеников, посвященные житию святого Франциска.



Храм и знаменитая Базилика в Ассизи. /Фото:thevintagenews.com

Храм и знаменитая Базилика в Ассизи. /Фото:thevintagenews.com

 

Во время землетрясения 1997 года храм, который на протяжении многих веков был местом паломничества христиан, серьезно пострадал, и потребовались годы на то, чтобы провести тщательные ремонтно-восстановительные работы. А недавно на одной из фресок, украшенных инициалами Джотто, реставраторы обнаружили жутковатую находку. Речь идет о картине, написанной более 700 лет назад и посвященной смерти святого Франциска.
Та самая фреска. /Фото:thevintagenews.com

Та самая фреска. /Фото:thevintagenews.com

 

Подвергнув фреску серьезному анализу, реставраторы пришли в замешательство: в небесных облаках, изображенных на ней, было обнаружено лицо, в котором явно угадывается… Сатана. Ухмыляющееся лицо мужчины с небольшими рожками, размещенное на христианской фреске прямо под образами небесных Ангелов, вряд ли могло обозначать кого-то другого. Поскольку этот жутковатый профиль скрыт в завитках облаков, для тех, кто смотрит на фреску снизу, он остается невидимым, но вот при близком, детальном рассмотрении омерзительное лицо «проявляется». Его можно увидеть на правой стороне облаков в середине фрески.
Скрытый образ при близком рассмотрении.

Скрытый образ при близком рассмотрении.

 

Дьявольский профиль впервые обнаружила эксперт по святому Франциску, медиевист (специалист по Средневековью) Кьяра Фругони.

«Это грубоватый портрет с крючковатым носом, впалыми глазами и двумя рогами, – пояснила она в своей статье, опубликованной в журнале St.Francis art history, – О том, какое значение хотел предать художник скрытому образу, мы пока сказать не можем, и это нам еще предстоит установить. В Средние века считалось, что демоны живут в небе и что они могут препятствовать Вознесению человеческих душ на Небеса – возможно, отгадку нужно искать в этом направлении».

Известно, что некоторые средневековые художники использовали в своих работах скрытые знаки. Однако считалось, что первые такие «зашифрованные» в облаках образы появились в Европе в 1460-х годах. Одной из скрытых «шифровок» считается, например, всадник на белом коне, «спрятанный» в облаках за колонной в картине художника Андреа Мантеньи «Святой Себастян» (1480—1485). Однако фреска храма в Умбрии позволяет сделать сенсационные выводы: эту технику начали использовать, как минимум, на 200 лет ранее!
Андреа Мантенья спрятал небесного всадника в облаках за колонной. /Фото:maxanto.ru

Андреа Мантенья спрятал небесного всадника в облаках за колонной. /Фото:maxanto.ru

 

Кстати, практика размещения скрытых фигур или символов на картинах не была редкостью в эпоху Возрождения – особенно в произведениях религиозного искусства. Картины этой эпохи часто могут иметь несколько значений, которые становятся ясными только после тщательного изучения и созерцания.
Исав перед Исааком. Фреска работы Джотто (ок. 1295 г.). Ассизи, церковь Сан Франческо, Базилика св. Франциска.

Исав перед Исааком. Фреска работы Джотто (ок. 1295 г.). Ассизи, церковь Сан Франческо, Базилика св. Франциска.

 

Художник и архитектор Джотто ди Бондоне считается одним из отцов итальянского Возрождения. В течение своей творческой карьеры он писал фрески (картины, выполненные на мокрой штукатурке) в нескольких различных церквях и соборах Италии. Наиболее известен этот живописец именно своими портретами Святого Франциска.

Для искусства Джотто характерны сильная стилизация и использование очень ярких цветов. Также он прославился тем, что, рисуя с натуры, старался отходить от принципа двухмерности и работал над тем, чтобы наполнить свои картины и изображаемых людей глубиной, движением, эмоциями. Но вот о том, что этот живописец практиковал использование подобного рода скрытых символов, стало известно впервые.

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