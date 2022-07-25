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Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Даже если кажется, что орхидея погибла, у нее загнили корни, а листья пожелтели и отпали, не спешите выкидывать цветок.
Обязательно предпримите простые действия, которые помогут оживить орхидею. Восстановление орхидеи без листьев и с гнилыми корнями — задача не из простых, но применив одно простое средство, можно добиться потрясающего результата.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Восстановить орхидею поможет куркума. Порошок обладает антибактериальным и антисептическим действием, а также содержит полезные вещества, которые будут способствовать активному росту и развитию орхидеи. 1 чайную ложку порошка куркумы залейте 0,5 литрами кипятка и оставьте до полного остывания. Удалите старый посадочный материал и обрежьте все поврежденные корни больного цветка. Обрежьте стебель орхидеи.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Поместите цветок в воду с куркумой на 30 минут.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Обработайте порошком куркумы все места срезов.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Поместите обработанную орхидею в горшок с мхом сфагнумом. После всех манипуляцию орхидею не рекомендуется поливать в течение 3-х недель.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

За 3 недели цветок восстановится и начнет наращивать новые листья и здоровые корни.

Как восстановить орхидею при помощи куркумы

Для ухода за орхидеей используйте воду с куркумой один раз в две недели, ей необходимо поливать цветок, а также обрызгивать листья.



Как восстановить орхидею при помощи куркумы
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Орхидеякуркума
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