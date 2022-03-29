Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Максимова
    Один вопрос - Зачем?Как вырастить кру...
  • Борис Златанов
    Для чего создавались мумии христианских святых. А тонны мощей - для чего?Настоящий «призра...
  • Silver Kont
    Да, было строго...  Не трудоустроен более месяца - приходил участковый, делал предупреждение... Устраивайся куда хоче...Тунеядцы в СССР: ...

Список дел для туриста во Франции

Миллионы туристов ежегодно приезжают во Францию, чтобы полюбоваться потрясающей красотой Парижа и отдохнуть на французских пляжах с бокальчиком французского вина. Вот список того, что вы обязательно должны сделать во Франции.

Список дел для туриста во Франции

Почувствуйте себе частью королевской семьи в замке Шато-де-Сюлли-сюр-Луар.

Список дел для туриста во Франции

Обязательно покатайтесь на лошади в Камарг. Именно там можно встретить французских ковбоев.

Список дел для туриста во Франции

Отведайте рагу из моллюсков.

Список дел для туриста во Франции

Хрустящий багет, пахучий сыр и хорошее вино – и можно отправляться на пикничок под Эйфелевой башней.

Список дел для туриста во Франции

Полюбуйтесь величием скал Этрета в Нормандии.

Список дел для туриста во Франции

Там же, в Нормандии, искупайтесь и наловите моллюсков.

Список дел для туриста во Франции

А вот эти кувшинки очень любил Моне.

Список дел для туриста во Франции

Отправляемся назад в прошлое, зайдя в пещеры Ласко и взглянув на наскальные рисунки, которым более 17 тысяч лет.

Список дел для туриста во Франции

Отправьтесь в поход по ущелью Вердон. Открывающиеся виды просто потрясающие.

Список дел для туриста во Франции

Посетите залив Мон-Сен-Мишель, когда наступает время отлива.

Список дел для туриста во Франции

Вы наверняка видели красивые фото полей лаванды. Увидеть их можно в Провансе.

Список дел для туриста во Франции

Совершите тур по каналу дю Миди, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и простирается от Тулузы до самого Средиземного моря.

Список дел для туриста во Франции

Покатайтесь на лыжах или просто насладитесь атмосферой в деревне Шамони.

Список дел для туриста во Франции

Погуляйте по садам Версаля, в которых легко заблудиться.



Список дел для туриста во Франции

Найдите уединение на пляжах Корсики.

Список дел для туриста во Франции

Узнайте, какое на вкус настоящее шампанское в регионе Шампань.

Список дел для туриста во Франции

Посетите один из ресторанов, отмеченный звездой Мишлен.

Список дел для туриста во Франции

Покорите лыжные склоны Куршавеля или Валь д’Изер.

Список дел для туриста во Франции

Почувствуйте себя в средневековье посетив Каркассон.

Список дел для туриста во Франции

Узнайте, где рождаются ароматы, на парфюмерной фабрике в Грассе.

Список дел для туриста во Франции

Не вздумайте уезжать без фирменного каннского загара.

Список дел для туриста во Франции

Прикоснитесь к древности посетив уины римского амфитеатра в Ниме.

Список дел для туриста во Франции

Завершите путешествие на соборе Сакре-Кьур на Монмартре, откуда виден весь Париж.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх