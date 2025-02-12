Какие чемоданы чаще других теряются в аэропортах

Впереди сезон отпусков и многие уже начали определяться с направлением отдыха на предстоящее путешествие. А это значит, что пришло время подумать и потом, что и в чем брать с собой. Многие логично начинают выбор с чемоданов и сумок. Вот тут-то важно учитывать особые обстоятельства, чтобы не восклицать на весь аэропорт: «Где мой багаж?

1. Удивительное исследование

2. Все дело было в цвете!

3. Другие причины потери багажа!

4. Научим, как обезопасить свой багаж!

Теперь точно известно, какие чемоданы теряются чаще остальных!Все, кто хоть раз терял свой багаж, мечтает никогда вновь не попадать в такую ситуацию. Одно дело, когда ты возвращаешься с отдыха и можешь подождать, когда твой чемодан все-таки найдут. И совсем другое дело – когда ты прилетел на отдых и оказался совсем без вещей.Именно эту проблемы решили рассмотреть в Eminent. Они провели целый опрос, чтобы выяснить какие чемоданы чаще всего люди берут на отдых. Именно на основании этого опроса, эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер смог сделать решающий вывод и назвать какие именно чемоданы теряются чаще остальных. И это вас точно удивит.Никаких черных чемоданов!Неужели, всего лишь выбор неправильного цвета для чемодана, может поставить под угрозу ваш отпуск? Как показывает исследование, да. И это просто невероятные показатели. Давайте разбираться вместе.Оказалось, что целых сорок процентов отдыхающих предпочитают выбирать черный цвет для своих чемоданов. Нет ничего удивительного, что из сорока одинаковых чемоданов кто-то возьмет чужой. Действительно, на багажной ленте сложно сразу узнать свой чемодан. А когда он похож на все остальные – это сделать практически невозможно. Из-за этого и происходят потери багажа. Ведь если кто-то взял ваш чемодан, найти его уже будет невозможно. Именно поэтому, эксперт по путешествиям советует отказаться от черного цвета чемоданов, если не хотите их потерять.Иногда багаж теряется по вине сотрудников аэропорта!К сожалению, как показывает практика, дело может быть не только в цвете. Безусловно, черные чемоданы теряются чаще остальных, как показал опрос. Но бывают и другие причины, о которых непременно нужно знать, собираясь в отпуск.Во-первых, не стоит опаздывать на посадку. Даже если вы успеете на самолет, ваш багаж может этого уже не сделать. Дело в том, что погрузка происходит в определенное время и за опоздавшие чемоданы никто сотрудникам доплачивать не будет. А это значит, что они вполне могут остаться в аэропорту, в то время как вы уже будете лететь в самолете. Также не стоит пренебрегать качественным материалом для своего чемодана. Если пластиковый чемодан развалиться во время погрузки – вряд ли кто-то будет собирать все ваши выпавшие вещи в другую тару. И, конечно же, не стоит забывать о человеческом факторе. Сотрудники аэропорта могут просто пропустить ваш багаж или перепутать тележки и отправить его с другим рейсом. Но в любом случае, вы сможете получить компенсацию от авиалиний, виновных в этой ситуации.С нашими советами, вы точно не потеряете свой багаж!Если вы переживаете за свой багаж и не хотите искать его по всем авиалиниям, у нас есть для вас парочка советов. С выбором цвета мы уже определились. Черные чемоданы точно не стоит брать с. Собой. Лучше всего отдать предпочтение яркому чемодану, который точно будет видно на багажной ленте. Еще один вариант – яркий чехол на чемодан. Таким образом вы сможете выделить свой темный чемодан и не придется покупать новый багаж. Также не стоит пренебрегать багажными бирками. Их сейчас огромное множество и можно выбрать приемлемый для себя вариант. Обязательно заполните все данные – от имени до телефона и места прибывания. Тогда человек получивший ваш багаж сможет без труда его вернуть. Да и авиакомпаниям будет проще решить вопрос, если на чемодане будут отличительные знаки.