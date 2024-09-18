Как определить кислотность почвы

Почва хорошо удобрена и полита, сорняки отсутствуют, но при этом культурные растения в саду и на огороде все равно какие-то хилые и болезненные? Если так, то скорее всего виновата кислотность почвы.







Высокий рH, мягко говоря, не самым лучшим образом сказывается на качестве урожая. Однако, можно ли как-то проверить кислотность почвы до начала грядущего сезона?

И главный вопрос: что со всем этим делать, если земля на даче все-таки окажется кислой… Есть ли способы нейтрализации этой проблемы?Есть разные способы проверки, например, можно купить прибор.Кислотность почвы определяется составом и количеством химических веществ в земле. Нормальным уровнем кислотности признается рH, равный 6 или 7. Именно он не просто подходит, а жизненно необходим для большинства культурных растений. Все, что ниже этого значения, свидетельствует о высокой кислотности. В свою очередь кислотность тесно связана с наличием в земле ионов водорода, которые не позволяют растениям усваивать питательные вещества и минералы (цинк, фосфор, железо, марганец) в достаточном количестве. Кроме того, в кислой почве серьезно повышается содержание алюминия, который так же блокирует получения растениями ряда питательных веществ (калия и кальция).На кислой почве доброго урожая не будет.Определить рH почвы можно несколькими способами. Конечно же, надежнее всего обратиться в специализированную лабораторию с образцом грунта. Однако, существуют и домашние методы проверки заветного параметра. Наличие мха, появление красных листьев у свеклы, изобилие таких сорняков как конский щавель, подорожник и полевой хвощ, а также появление в некоторых местах легко узнаваемого белого налета на грунте – все это яркие свидетельства повышенной кислотности грунта.Помочь могут разные средства.Самый же простой способ определения кислотности с помощью небольшого эксперимента делается следующим образом. В чистый стакан кладется 1 чайная ложка грунта с грядки. Затем 3/4 стакана заполняется дождевой водой. Следом в стакан добавляется 1 чайная ложка нашатыря, после чего содержимое тщательно размешивается. Если раствор стал черным как смоль – у почвы повышенная кислотность. При этом рекомендуется проверить состояние грунта еще несколькими способами. Например, насыпаем почву в стакан, после чего заливаем ее 9% уксусом. При контакте с кислой почвой не должно произойти ровным счетом ничего. Если же появились пузырьки – рH в норме. Так же можно сварить отвар из листьев черемухи или черной смородины, после чего добавить в него немного земли. Если после размешивания появился розовый оттенок – почва кислая.На кислой почве все усилия будут насмарку.Если по результатам проверки оказалось, что почва на дачном участке все-таки кислая, с этим нужно что-то делать. А именно следует заняться нейтрализацией повышенной кислотности. В первую очередь помочь может посадка сидератов: рапса, люпина, горчицы. Внесение в почву во время прополки раскисителей таких как мел, зола или гашеная известь так же оказывает благотворное влияние. Неплохие результаты в деле нейтрализации дает удобрение почвы доломитовой мукой. Наконец, в период вегетации растений рекомендуется осуществить подкорму мочевиной (строго в рекомендованных количествах!).