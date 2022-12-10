Почему панды на вид добрые и не хотят размножаться, если подобное противоречит законам природы

Панда – абсолютно милое и, как кажется многим людям, не представляющее угрозы существо. Жизнь панды полна неожиданных сложностей: то и дело мать-природа принуждает размножаться ради сохранения вида, а еще приходится переворачиваться со спины на лапы, когда неудачно скатился кубарем с горки. Делать все это и многое другое панде в тягость. Почему же так? Ведь панда все-таки дикий зверь, над которым довлеют законы природы. Оказывается не все так просто.
Панда кушает бамбук. |Фото: 24tv.ua.
В ходе эволюции видов панды в Азии заняли уникальную нишу. Они всеядные, не имеют естественных противников в дикой природе и при этом являются медведями. Одним своим существованием панда доказывает: лучший способ победить в борьбе за выживание – просто не участвовать в ней, а пойти грызть бамбук. И последнее отнюдь не шутка: до 99% рациона панд составляет именно бамбук, которого взрослая особь за сутки сгрызает до 30 кг. Долгое время эти медведи не знали никаких проблем с пропитанием. В купе с отсутствием не только прямых биологических противников, но даже конкурентов, эволюция сыграла с пандами злую шутку.
Проблемы с размножением продиктованы эволюцией. Панда никогда не боролась за выживания до встречи с человеком. |Фото: Instagram.
Многие должны были слышать истории о том, что панды не очень-то охотно размножаются. Что для людей хотя бы с неполным школьным образованием, не спавших на уроках биологии, звучит по крайней мере странно. Ведь инстинкт размножения один из основных у любого живого существа. Без размножения не будет сохранения популяции. Но у панды нет ни врагов, ни дефицита еды. А потому отчаянной борьбы за выживание азиатские медведи на протяжении почти всей своей истории со времен вымирания динозавров не вели. До тех пор, пока не столкнулись с человеком.
Панда только выглядит милой. |Фото: sanalbasin.com.
Даже в дикой природе некоторые самки могут не иметь в год потомства. Осложняется это тем, что у панд самая сильная среди млекопитающих разница в соотношении габаритов новорожденного и матери. Проходит 3 года, прежде чем младенцы станут самостоятельными! В течение этого срока самка не заводит новое потомство.
Не стоит забывать о том, что это все еще медведь. |Фото: Pinterest.
Если же держать панду в неволе, то размножается она еще хуже. Однако данная черта свойственна не только милым пушистикам, но и многим другим видам животных. Отсюда и возникает одна из проблем для сохранения популяции. Вторая проблема возникает из того, что в Азии по причинам развития производства и сельского хозяйства уничтожается естественный ареал обитания этих животных. Закономерным образом панда сталкивается еще и с насильственным выселением, а также с нехваткой еды. Сегодня панда входит в число уязвимых видов. В дикой природе их осталось по самым оптимистичным подсчетам всего около 2 060 особей.
Гладить панд не стоит. ¦Фото: merkur.de.
Миловидность и «ленивость» панды в действительности обманчивы. Во-первых, панды очень сильные, достаточно ловкие и гибкие. Во-вторых, за последние пять лет было зарегистрировано не менее 3 случаев нападения панды на человека. Панда только выглядит доброй. Пытаться погладить медведя, даже если он сидит в зоопарке, не стоит. Известны случаи, когда панды откусывали людям пальцы в таких ситуациях. У панды очень крепкий хват как зубами, так и лапами. Она отлично лазит по деревьям (как, собственно, и все остальные медведи). Так что злить «мишку» однозначно не стоит.
Панда нападает на посетителя зоопарка:
Панды лазят по деревьям:
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