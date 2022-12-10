Почему панды на вид добрые и не хотят размножаться, если подобное противоречит законам природы

Панда кушает бамбук. |Фото: 24tv.ua.

Проблемы с размножением продиктованы эволюцией. Панда никогда не боролась за выживания до встречи с человеком. |Фото: Instagram.







Панда только выглядит милой. |Фото: sanalbasin.com.

Не стоит забывать о том, что это все еще медведь. |Фото: Pinterest.

Гладить панд не стоит. ¦Фото: merkur.de.

Панда нападает на посетителя зоопарка:

Панды лазят по деревьям: