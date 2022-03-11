Мы просто не смогли пройти мимо этих фотографий Диты фон Тиз

Дита фон Тиз — сценический псевдоним Хизер Рене Суит, американской модели, танцовщицы бурлеска и актрисы. В прессе Диту часто называют «Королевой бурлеска», и, как вы понимаете, не просто так.
Фон Тиз начала выступать в стиле бурлеск в 1992 году, и именно с ее помощью он стал вновь популярен. По ее собственному признанию, она «возвращает соблазнение в стриптиз» благодаря долгим и изысканным танцевальным номерам с реквизитом, причем вдохновение для своих выступлений она обычно берет в мюзиклах и фильмах 30-40-х годов. Предупреждаем: под катом пусть красивое, но все же ню.
Предупреждение!
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Ее танцевальные номера на карусельной лошади, в огромной пудренице, в ванной на львиных лапках давно стали культовыми.
А танцы с самыми большими в мире перьевыми веерами в духе Салли Рэнд и — пожалуй, самый знаменитый — в бокале мартини стали ее визитной карточкой.
Карьера фон Тиз полна памятных моментов. Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларов.
Она стала первой приглашенной звездой, выступившей на сцене парижского кабаре Crazy Horse.
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Дита фон Тиз — сценический псевдоним Хизер Рене Суит, американской модели, танцовщицы бурлеска и актрисы. В прессе Диту часто называют «Королевой бурлеска», и, как вы понимаете, не просто так.
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