Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 лет

Капсула времени — послание будущим поколениям.
Еще в древнем Шумере была традиция закладывать в фундаменты храмов таблички из обожженной глины с посланиями будущим правителям. В 20 веке люди вспомнили об этой традиции и начали создавать так называемые капсулы времени — послания будущим поколениям. В нашем обзоре речь пойдёт о крипте цивилизации, которая должна быть открыта через 6000 лет.
Крипта цивилизации.
В 1940 году в Университете Оглеторп в Джорджии создали так называемую "Крипту цивилизации" — герметичную капсулу, в которой были запечатаны исторические документы, микрофильмы и даже обычные бытовые предметы той эпохи. Завещали открыть капсулу в... 8113 году.
"Крипта цивилизации", которую создали за 4 года (1937 – 1940), была официально признана первой успешной современной "капсулой времени". Более того, подобного термина даже не существовало до тех пор. Впервые название "капсула времени" появилось в 1939 году на нью-йоркской Всемирной выставке, где был представлен павильон, копирующий идею университета по консервации информации для будущих поколений.
Капсула времени расположена в помещении размером 6х3х3 метра.
Первоначально идея крипты пришла в голову Торнуэллу Джейкобсу, ректору Университета Оглторп, которого сегодня часто называют "отцом современной капсулы времени". Вдохновением для него послужило открытие в 1922 году гробницы Тутанхамона, благодаря которой люди получили неоценимую информацию о древней цивилизации.
Дата вскрытия (8113 год) была выбрана не случайно. Как уже было сказано выше, Торнуэлла вдохновили на создание крипты египетские гробницы. Как известно, один из первых календарей в истории человечества (древнеегипетский) был создан в 4241 году до нашей эры. С тех пор до начала строительства крипты прошло 6 177 лет.
Свидетельства цивилизации образца 1940 года.
Поэтому и Торрнуэлл завещал, чтобы его капсулу времени вскрыли через такой же промежуток времени. Расположена капсула времени размером 6х3х3 метра в гранитной нише Аппалачей в подвале здания на территории университета.
Перед запечатыванием крипты из нее откачали воздух, который заменили на инертный газ, после чего дверь из нержавеющей стали была заварена, а рядом с ней прикреплена табличка с обращением к потомкам. Внутрь крипты поместили энциклопедии, исторические книги, различные научные работы, газеты того времени, книги о путешествиях, киноленты, фонографические записи и многие другие свидетельства, которые должны стать памятью о цивилизации, которая существовала в 1940 году.
Внутри крипты размещены энциклопедии, исторические книги, научные работы, книги.
На специальной микропленке были записаны более 800 книг (640 000 страниц), в том числе религиозные труды и пьесы Шекспира. Также было предусмотрено некое устройство, предназначенное для обучения английскому языку для тех, кто вскроет склеп через 6 тысяч лет. Что интересно, на века были сохранены не только действительно значимые вещи и труды, но и довольно странные предметы. Приведем примеры некоторых из них.
Религиозные труды, пьесы Шекспира и достаточно странные предметы.
Пара женских чулок, комплект искусственных ногтей, комплект искусственных ресниц, колода игральных карт, муляж женской груди, стеклянная женская голова, пластиковая птица, пластиковая пепельница, упаковка пива, зеркальце для макияжа с подсветкой, мундштук, модель кондиционера, тостер, 2 манекена (мужчина и женщина), запаянные в стеклянные кубы, чернокожая кукла, пластиковая флейта, игрушечный Дональд Дак.
Дата вскрытия крипты 8113 год.
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