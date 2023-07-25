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Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 лет


Капсула времени — послание будущим поколениям.

Капсула времени — послание будущим поколениям.

Еще в древнем Шумере была традиция закладывать в фундаменты храмов таблички из обожженной глины с посланиями будущим правителям. В 20 веке люди вспомнили об этой традиции и начали создавать так называемые капсулы времени — послания будущим поколениям. В нашем обзоре речь пойдёт о крипте цивилизации, которая должна быть открыта через 6000 лет.

Крипта цивилизации.

Крипта цивилизации.

 

В 1940 году в Университете Оглеторп в Джорджии создали так называемую "Крипту цивилизации" — герметичную капсулу, в которой были запечатаны исторические документы, микрофильмы и даже обычные бытовые предметы той эпохи. Завещали открыть капсулу в... 8113 году.

"Крипта цивилизации", которую создали за 4 года (1937 – 1940), была официально признана первой успешной современной "капсулой времени". Более того, подобного термина даже не существовало до тех пор. Впервые название "капсула времени" появилось в 1939 году на нью-йоркской Всемирной выставке, где был представлен павильон, копирующий идею университета по консервации информации для будущих поколений.
Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 лет

Капсула времени расположена в помещении размером 6х3х3 метра.


Первоначально идея крипты пришла в голову Торнуэллу Джейкобсу, ректору Университета Оглторп, которого сегодня часто называют "отцом современной капсулы времени". Вдохновением для него послужило открытие в 1922 году гробницы Тутанхамона, благодаря которой люди получили неоценимую информацию о древней цивилизации.

Дата вскрытия (8113 год) была выбрана не случайно. Как уже было сказано выше, Торнуэлла вдохновили на создание крипты египетские гробницы. Как известно, один из первых календарей в истории человечества (древнеегипетский) был создан в 4241 году до нашей эры. С тех пор до начала строительства крипты прошло 6 177 лет.
Свидетельства цивилизации образца 1940 года.

Свидетельства цивилизации образца 1940 года.

 

Поэтому и Торрнуэлл завещал, чтобы его капсулу времени вскрыли через такой же промежуток времени. Расположена капсула времени размером 6х3х3 метра в гранитной нише Аппалачей в подвале здания на территории университета.

Перед запечатыванием крипты из нее откачали воздух, который заменили на инертный газ, после чего дверь из нержавеющей стали была заварена, а рядом с ней прикреплена табличка с обращением к потомкам. Внутрь крипты поместили энциклопедии, исторические книги, различные научные работы, газеты того времени, книги о путешествиях, киноленты, фонографические записи и многие другие свидетельства, которые должны стать памятью о цивилизации, которая существовала в 1940 году.
Внутри крипты размещены энциклопедии, исторические книги, научные работы, книги.

Внутри крипты размещены энциклопедии, исторические книги, научные работы, книги.

 

На специальной микропленке были записаны более 800 книг (640 000 страниц), в том числе религиозные труды и пьесы Шекспира. Также было предусмотрено некое устройство, предназначенное для обучения английскому языку для тех, кто вскроет склеп через 6 тысяч лет. Что интересно, на века были сохранены не только действительно значимые вещи и труды, но и довольно странные предметы. Приведем примеры некоторых из них.
Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 лет

Религиозные труды, пьесы Шекспира и достаточно странные предметы.

 

Пара женских чулок, комплект искусственных ногтей, комплект искусственных ресниц, колода игральных карт, муляж женской груди, стеклянная женская голова, пластиковая птица, пластиковая пепельница, упаковка пива, зеркальце для макияжа с подсветкой, мундштук, модель кондиционера, тостер, 2 манекена (мужчина и женщина), запаянные в стеклянные кубы, чернокожая кукла, пластиковая флейта, игрушечный Дональд Дак.
Дата вскрытия крипты 8113 год.

Дата вскрытия крипты 8113 год.

 

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Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 лет

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Крипта цивилизации - капсула времени, которую откроют через 6000 летПодписаться на мой Instagram
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