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Сплошной позитив: Забавные рисунки, на которых «оживают» самые обычные вещи


Повседневная жизнь простых вещей. Автор: Gilbert Legrand.

Повседневная жизнь простых вещей. Автор: Gilbert Legrand.

Глядя на мир глазами ребёнка, талантливый французский художник-иллюстратор, скульптор и графический дизайнер Гилберт Легранд (Gilbert Legrand) создал юмористическую серию работ, в которой оживил самые обычные предметы из повседневной жизни. В его руках гвозди, молотки, расчёски, щётки, ножницы, гаечные ключи и другие, казалось бы, скучные и обыденные вещи, предстают перед зрителем в новом свете и оригинальном оформление.

В артах Гилберта каждый может почерпнуть для себя множество интересных идей, как для создания своих неповторимых работ, так и для творчества с детьми. Его рисунки не только вызывают улыбки, но и заряжают позитивом на целый день, возвращая частичку беззаботного детства, где всё вокруг казалось волшебным, в том числе и банальные вещи. И совсем неудивительно, что художник выбрал для себя именно такой стиль и жанр. Ведь на первый взгляд эти простенькие картинки не так уж и просты. Чем больше на них смотришь, переводя взгляд на лейку под рукой или же линейку, тем сильнее убеждаешься в том, что воображение потрясающая штука способная нарисовать любой образ даже на коробке с салфетками…
Человек в чёрной шляпе. Автор: Gilbert Legrand.

Человек в чёрной шляпе. Автор: Gilbert Legrand.

 
Утка в гневе. Автор: Gilbert Legrand.

Утка в гневе. Автор: Gilbert Legrand.

 
Ищейка. Автор: Gilbert Legrand.

Ищейка. Автор: Gilbert Legrand.

 
Это любовь. Автор: Gilbert Legrand.

Это любовь. Автор: Gilbert Legrand.

 
Мышь. Автор: Gilbert Legrand.

Мышь. Автор: Gilbert Legrand.

 
Поиграем в теннис? Автор: Gilbert Legrand.

Поиграем в теннис? Автор: Gilbert Legrand.

 
Официант. Автор: Gilbert Legrand.

Официант. Автор: Gilbert Legrand.

 
Три старца. Автор: Gilbert Legrand.

Три старца. Автор: Gilbert Legrand.

 
Лис. Автор: Gilbert Legrand.

Лис. Автор: Gilbert Legrand.

 
Поймал. Автор: Gilbert Legrand.

Поймал. Автор: Gilbert Legrand.

 
С облегчением. Автор: Gilbert Legrand.

С облегчением. Автор: Gilbert Legrand.

 
Рыжий, рыжий, конопатый. Автор: Gilbert Legrand.

Рыжий, рыжий, конопатый. Автор: Gilbert Legrand.

 
Ансамбль. Автор: Gilbert Legrand.

Ансамбль. Автор: Gilbert Legrand.

 
Мистер и Миссис Плак. Автор: Gilbert Legrand.

Мистер и Миссис Плак. Автор: Gilbert Legrand.

 
Подождите! Автор: Gilbert Legrand.

Подождите! Автор: Gilbert Legrand.

 
Шаман. Автор: Gilbert Legrand.

Шаман. Автор: Gilbert Legrand.

 
Задумчивый прохожий. Автор: Gilbert Legrand.

Задумчивый прохожий. Автор: Gilbert Legrand.

 
Лев. Автор: Gilbert Legrand.

Лев. Автор: Gilbert Legrand.

 

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Сплошной позитив: Забавные рисунки, на которых «оживают» самые обычные вещи

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Сплошной позитив: Забавные рисунки, на которых «оживают» самые обычные вещиПодписаться на мой Instagram
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