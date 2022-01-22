Сплошной позитив: Забавные рисунки, на которых «оживают» самые обычные вещи

Повседневная жизнь простых вещей. Автор: Gilbert Legrand.
Глядя на мир глазами ребёнка, талантливый французский художник-иллюстратор, скульптор и графический дизайнер Гилберт Легранд (Gilbert Legrand) создал юмористическую серию работ, в которой оживил самые обычные предметы из повседневной жизни. В его руках гвозди, молотки, расчёски, щётки, ножницы, гаечные ключи и другие, казалось бы, скучные и обыденные вещи, предстают перед зрителем в новом свете и оригинальном оформление.
В артах Гилберта каждый может почерпнуть для себя множество интересных идей, как для создания своих неповторимых работ, так и для творчества с детьми. Его рисунки не только вызывают улыбки, но и заряжают позитивом на целый день, возвращая частичку беззаботного детства, где всё вокруг казалось волшебным, в том числе и банальные вещи. И совсем неудивительно, что художник выбрал для себя именно такой стиль и жанр. Ведь на первый взгляд эти простенькие картинки не так уж и просты. Чем больше на них смотришь, переводя взгляд на лейку под рукой или же линейку, тем сильнее убеждаешься в том, что воображение потрясающая штука способная нарисовать любой образ даже на коробке с салфетками…
Человек в чёрной шляпе. Автор: Gilbert Legrand.
Утка в гневе. Автор: Gilbert Legrand.
Ищейка. Автор: Gilbert Legrand.
Это любовь. Автор: Gilbert Legrand.
Мышь. Автор: Gilbert Legrand.
Поиграем в теннис? Автор: Gilbert Legrand.
Официант. Автор: Gilbert Legrand.
Три старца. Автор: Gilbert Legrand.
Лис. Автор: Gilbert Legrand.
Поймал. Автор: Gilbert Legrand.
С облегчением. Автор: Gilbert Legrand.
Рыжий, рыжий, конопатый. Автор: Gilbert Legrand.
Ансамбль. Автор: Gilbert Legrand.
Мистер и Миссис Плак. Автор: Gilbert Legrand.
Подождите! Автор: Gilbert Legrand.
Шаман. Автор: Gilbert Legrand.
Задумчивый прохожий. Автор: Gilbert Legrand.
Лев. Автор: Gilbert Legrand.
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